Yedinci Ev grubu ile olan müzikal yolculuğuna son verdikten sonra solo kariyerine sırasıyla Öyle Dur, Bahar Geldi Zaar, Hani Dersin Ya Tamam teklileri ile devam eden Birkan Nasuhoğlu , sözü ve müziği kendisine ait olan ‘ Aramızda Engeller’i GTR müzik etiketiyle geçtiğimiz günlerde yayınladı. Kayıtları GTR Deneyevi Stüdyoları’nda yapılan şarkının miksi Feryin Kaya, mastering’i ise Shawn Hatfield tarafından yapılmış.
Aynı tornadan çıkmış , akustik tatlara hasret bırakan düzenlemelerden sıkılmış iseniz bu şarkı öncelikle aranjesi ile enfes bir canlı kayıt zevki sunuyor. Retro , folk esintileri taşıyan ve nakaratı ilk dinleyişte dile yapışan şarkı için Nasuhoğlu ‘ ‘İstemek’ kavramının önemini ve büyüklüğünü biraz geç fark eden biriyim. Özellikle sevda yolunda dikenli yollardan geçmemek, zor zamanlar geçirmemek mümkün değil. ‘Aramızda Engeller’ bu konuyu esprili bir yönden ele alarak işliyor” demiş.
Gerek vokali gerekse melodisi ile tüy gibi hafifleten şarkı yazdan sonbahara geçişte tatlı bir rüzgar estirip , ‘ Engel diye bir şey yok. Onu da halledersin ‘ sinyalini çakarak kıvam bir gaz veriyor insana. Dinler dinlemez arabaya atlayıp uzun uzun yollar yapası geliyor insanın. Sözünden bestesine derli toplu bir şarkı olan ‘Aramızda Engeller’e bir kulak verin. Yüzünüzde bırakacağı gülümseme bedava.
BENİ SEVERDİN
Türkiye’nin en geç müzik grubu olarak anılan Papyon’un solisti Yiğit Atilla, müzik kariyerine ilk solo çalışması “Beni Severdin” ile merhaba demiş. Sözü ve müziği kendisine ait olan parçanın aranjesi kendisi gibi müzisyen olan kardeşi Ateş Atilla ile Berk Büken’e ait olan şarkıyı dinler dinlemez ‘ Oh be tertemiz bir şarkı ‘ dedim. Elektro pop alt yapısının yanı sıra 90’ların mumla aradığımız tatlarını barındıran şarkı Yiğit Atilla’ya gayet güzel yakışmış. Yaptığı grup müziğinden başka bir tarzla solo kariyerine devam etmesi ise iyi bir seçim olmuş diye düşünüyorum.
Rap müzik istilası altında olan müzik dünyamızda böyle güzel pop şarkılarının çıkması ‘ pop elden gidiyor ‘ serzenişinde bulunanların ağzına bir parmak bal çalıyor. Böyle güzel işlerin arkasında durup , daha geniş kitlelere sunmanın yolları aranmalı. ‘ Beni severdin’ radio friendly ( radyoların seveceği türde ) dediğimiz bir şarkı olmuş. Murat Joker yönetmenliğinde Silivri’de gerçekleşen şarkının klip çalışması ise 12 saatte tamamlanmış. Yiğit Atilla solo kariyerine bence gayet başarılı bir şarkı ile adım atmış. Bundan sonra çıkaracağı şarkılara dikkat kesilmeli. Bu hafta yenilerden ne tavsiye edersin dediklerinde hiç düşünmeden ‘ Beni Severdin’i öneriyorum.
TELEFONSUZ KONSER
Madonna’nın merakla beklenen Madame X turnesi geçtiğimiz hafta New York’ta başladı. Normal şartlarda ertesi gün sosyal medya ortamında ve yazılı basında gösteriye ait boy boy fotoğraflar ve videoların uçuşması lazımdı. Gelgelelim bu sefer öyle olmadı.
Kendisine bu turne kapsamında stadyum yerine daha küçük tiyatro salonlarını mesken eden Madonna , gösteri öncesi tüm gelenlerin cep telefonlarına tabiri caizse el koymuş. Telefonlar gösteri boyunca kilitli kaplarda tutuluyor ve böylelikle video ve ses kayıt yapmanız engellenmiş oluyor. Bu duruma bilet alan izleyici ‘ o kadar para veriyoruz bir hatıramız olamayacak mı?’ diye isyan etse de nafile. ‘Gösteriyi gözlerinizle izleyin ve anın tadını çıkartın’ diyen Madonna bence şahane bir karar vermiş. Tıpkı cep telefonları hayatımıza girmeden önceki konserler gibi , ne olacağını bilmeden o anın tadını çıkarmaya odaklı izleyici ile baş başa kalmak kendisi içinde eski günlerdeki gibi bir deneyim olacak. Malum 80’li yıllarda Virgin Tour konserlerini verirken kimsenin elinde yüzüne doğrultulmuş cep telefonları yoktu. Anın tadını çıkarmaya hazır, Madonna’yı kanlı canlı gözleriyle görmek isteyen aç bir izleyici kitlesi vardı.
Haliyle şimdi herkeste bir heyecan var. Madonna bu turnede ne yapıyor? Dekorlar nasıl? Gidenlerden hangi şarkıları söylediğini biliyoruz. Eskilerden çok az şarkısına yer veren kraliçe , gösterinin kalanını tamamen son albüm şarkılarına ayırmış. İzleyenlerin ortak görüşü Madonna’nın bu albümü yaparken tamamen bu gösteriye göre hareket ettiği ve her şeyi önceden planladığı. Gösteri sonrası Madame X albümü daha çok anlam kazanır hale geliyormuş. Basın için uzaktan çekilen fotoğraflar 1 hafta sonra yayınlandı. Görülen o ki sahnenin her yeri ustalıkla kullanılmış ve sahne üzeri gerçekleşen değişiklikler izleyeni büyüleyen cinsten.
Kanı deli akan kurtlu bazı izleyiciler türlü engellemelere rağmen gösteriden bir iki görüntü çekip sosyal medyadan paylaşmış. Bu duruma çok içerleyen Madonna ‘ Sizden sadece gözlerinizi kullanıp anı yaşamanızı istiyorum. Cep telefonu ile yaşamaya bağımlı insanlar bu gösteriye gelmesin ‘ diyerek postasını koymuş. Kraliçe ne derse o!
Aramızda Engeller
Yedinci Ev grubu ile olan müzikal yolculuğuna son verdikten sonra solo kariyerine sırasıyla Öyle Dur, Bahar Geldi Zaar, Hani Dersin Ya Tamam teklileri ile devam eden Birkan Nasuhoğlu , sözü ve müziği kendisine ait olan ‘ Aramızda Engeller’i GTR müzik etiketiyle geçtiğimiz günlerde yayınladı. Kayıtları GTR Deneyevi Stüdyoları’nda yapılan şarkının miksi Feryin Kaya, mastering’i ise Shawn Hatfield tarafından yapılmış.
Aynı tornadan çıkmış , akustik tatlara hasret bırakan düzenlemelerden sıkılmış iseniz bu şarkı öncelikle aranjesi ile enfes bir canlı kayıt zevki sunuyor. Retro , folk esintileri taşıyan ve nakaratı ilk dinleyişte dile yapışan şarkı için Nasuhoğlu ‘ ‘İstemek’ kavramının önemini ve büyüklüğünü biraz geç fark eden biriyim. Özellikle sevda yolunda dikenli yollardan geçmemek, zor zamanlar geçirmemek mümkün değil. ‘Aramızda Engeller’ bu konuyu esprili bir yönden ele alarak işliyor” demiş.
Gerek vokali gerekse melodisi ile tüy gibi hafifleten şarkı yazdan sonbahara geçişte tatlı bir rüzgar estirip , ‘ Engel diye bir şey yok. Onu da halledersin ‘ sinyalini çakarak kıvam bir gaz veriyor insana. Dinler dinlemez arabaya atlayıp uzun uzun yollar yapası geliyor insanın. Sözünden bestesine derli toplu bir şarkı olan ‘Aramızda Engeller’e bir kulak verin. Yüzünüzde bırakacağı gülümseme bedava.
BENİ SEVERDİN
Türkiye’nin en geç müzik grubu olarak anılan Papyon’un solisti Yiğit Atilla, müzik kariyerine ilk solo çalışması “Beni Severdin” ile merhaba demiş. Sözü ve müziği kendisine ait olan parçanın aranjesi kendisi gibi müzisyen olan kardeşi Ateş Atilla ile Berk Büken’e ait olan şarkıyı dinler dinlemez ‘ Oh be tertemiz bir şarkı ‘ dedim. Elektro pop alt yapısının yanı sıra 90’ların mumla aradığımız tatlarını barındıran şarkı Yiğit Atilla’ya gayet güzel yakışmış. Yaptığı grup müziğinden başka bir tarzla solo kariyerine devam etmesi ise iyi bir seçim olmuş diye düşünüyorum.
Rap müzik istilası altında olan müzik dünyamızda böyle güzel pop şarkılarının çıkması ‘ pop elden gidiyor ‘ serzenişinde bulunanların ağzına bir parmak bal çalıyor. Böyle güzel işlerin arkasında durup , daha geniş kitlelere sunmanın yolları aranmalı. ‘ Beni severdin’ radio friendly ( radyoların seveceği türde ) dediğimiz bir şarkı olmuş. Murat Joker yönetmenliğinde Silivri’de gerçekleşen şarkının klip çalışması ise 12 saatte tamamlanmış. Yiğit Atilla solo kariyerine bence gayet başarılı bir şarkı ile adım atmış. Bundan sonra çıkaracağı şarkılara dikkat kesilmeli. Bu hafta yenilerden ne tavsiye edersin dediklerinde hiç düşünmeden ‘ Beni Severdin’i öneriyorum.
TELEFONSUZ KONSER
Madonna’nın merakla beklenen Madame X turnesi geçtiğimiz hafta New York’ta başladı. Normal şartlarda ertesi gün sosyal medya ortamında ve yazılı basında gösteriye ait boy boy fotoğraflar ve videoların uçuşması lazımdı. Gelgelelim bu sefer öyle olmadı.
Kendisine bu turne kapsamında stadyum yerine daha küçük tiyatro salonlarını mesken eden Madonna , gösteri öncesi tüm gelenlerin cep telefonlarına tabiri caizse el koymuş. Telefonlar gösteri boyunca kilitli kaplarda tutuluyor ve böylelikle video ve ses kayıt yapmanız engellenmiş oluyor. Bu duruma bilet alan izleyici ‘ o kadar para veriyoruz bir hatıramız olamayacak mı?’ diye isyan etse de nafile. ‘Gösteriyi gözlerinizle izleyin ve anın tadını çıkartın’ diyen Madonna bence şahane bir karar vermiş. Tıpkı cep telefonları hayatımıza girmeden önceki konserler gibi , ne olacağını bilmeden o anın tadını çıkarmaya odaklı izleyici ile baş başa kalmak kendisi içinde eski günlerdeki gibi bir deneyim olacak. Malum 80’li yıllarda Virgin Tour konserlerini verirken kimsenin elinde yüzüne doğrultulmuş cep telefonları yoktu. Anın tadını çıkarmaya hazır, Madonna’yı kanlı canlı gözleriyle görmek isteyen aç bir izleyici kitlesi vardı.
Haliyle şimdi herkeste bir heyecan var. Madonna bu turnede ne yapıyor? Dekorlar nasıl? Gidenlerden hangi şarkıları söylediğini biliyoruz. Eskilerden çok az şarkısına yer veren kraliçe , gösterinin kalanını tamamen son albüm şarkılarına ayırmış. İzleyenlerin ortak görüşü Madonna’nın bu albümü yaparken tamamen bu gösteriye göre hareket ettiği ve her şeyi önceden planladığı. Gösteri sonrası Madame X albümü daha çok anlam kazanır hale geliyormuş. Basın için uzaktan çekilen fotoğraflar 1 hafta sonra yayınlandı. Görülen o ki sahnenin her yeri ustalıkla kullanılmış ve sahne üzeri gerçekleşen değişiklikler izleyeni büyüleyen cinsten.
Kanı deli akan kurtlu bazı izleyiciler türlü engellemelere rağmen gösteriden bir iki görüntü çekip sosyal medyadan paylaşmış. Bu duruma çok içerleyen Madonna ‘ Sizden sadece gözlerinizi kullanıp anı yaşamanızı istiyorum. Cep telefonu ile yaşamaya bağımlı insanlar bu gösteriye gelmesin ‘ diyerek postasını koymuş. Kraliçe ne derse o!