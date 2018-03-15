Türk Pop Müziği'nin güçlü kadın vokallerinden Burcu Güneş, sanat hayatının 20. yılını çok özel bir türkü albümü ile kutluyor. Ben Burcu Güneş’in türkü albümü üzerine çalıştığı haberini ilk duyduğumda bu kadar kapsamlı olacağını hiç düşünmemiştim.

Geçtiğimiz hafta 12 türküden oluşan ‘Anadolu’nun Güneşi’ dijital ortamda dinleyici ile buluştuğunda gördüm ki albüm için çekilen fotoğraflardan, kapak görseline , seçilen şarkıların aranjelerinden , albüme eşlik eden müzisyenlere kadar nakış gibi işlenmiş bir albüm olmuş.

Hem Türkiye'de hem de dünya müzik piyasasında satışa sunulmuş ‘Anadolu’nun Güneşi’. 40’tan fazla ülkede Apple World Music kategorisinde yer almak ve albüm bannerlarının o ülkedeki tüm pc ve telefon kullanıcıları tarafından görülmesinin sağlanması hem ülkemiz hem de Burcu Güneş için çok başarılı bir tanıtım olmuş. ‘Kendi öz müziğimizle dünyaya güneş gibi doğacağım’ diyen Güneş bu hamle ile bence dediğini fazlasıyla yapmış. 20. yılını eski şarkılarının yeni versiyonları yerine , uzun zamandır yapmak istediği türkü albümü ile kutlamak istemesi, gelen güzel tepkilere bakılırsa yerinde bir karar olmuş.

Neşet Ertaş’tan "Sen Benimsin, Nar Danesi & Yanıyorum", Aşık Sümmani’den "Ervah-ı Ezelden", Kul Ahmet’ten "Yoh Yoh", Ali Ercan’dan "Adaletin Bu Mu Dünya", Aşık Mahzuni Şerif’ten "Han Sarhoş", Karacaoğlan’dan "Üryan Geldim", Hasan Durak’tan "Bir Ay Doğar", Hüseyin Ay’dan "Oy Beni Vurun" ve Sabahattin Ali şiiri olan "Kıyamadığım" türkülerinin yer aldığı ‘Anadolu’nun Güneşi’ albümünde Burcu Güneş hem pop vokalini hem de türkü formunun gerektirdiği okuyuş tarzını gayet güzel harmanlamış.

Türkülerin aranjeleri Levent Güneş, Ender Akay, Sunay Özgür, Engin Arslan ve Onur Özçelik’e ait. İşte tam bu esnada benim albümü sevme nedenlerimden biri devreye giriyor. Türkülerin aranjeleri, altında imzası olan aranjörlerin algılayışına ve dünyasına teslim edilmiş. Herkes kendi müziğinin renklerini türkülere katmış. Ortaya çıkan çeşitlilik hem etnik hem modern tınlayarak daha önce hiç türkü dinlememiş ya da bu türe çok mesai harcamamış dinleyiciyi kucaklar nitelikte olmuş. Ben ayrıca albümde geri vokalleri çok keyifli buldum. Burcu Güneş’in kendi şarkılarına geri vokal yaparken ayrı bir keyif aldığını dinlerken hissedebiliyorsunuz. Albümde Güneş’in konuğu olan Selda Bağcan ve Selçuk Bağcı ile söylenen türküler ışıl ışıl parlıyor.

Burcu Güneş’in yeni çalışması fiziksel olarak yarın müzik marketlerden temin edilebilir. Beni heyecanlandıran bir diğer detay ise albümün remix versiyonunun hazırlanıyor olması. Yabancı dj’ler tarafından 12 türkünün nasıl revizyona uğrayacağını merakla bekliyorum. Sonuçları yaz aylarında hep beraber dinleyeceğiz. ‘Anadolu’nun Güneşi’ albümünün lansman konseri 16 Nisanda Zorlu Performans Sanatları Merkezi Drama Sahnesi’nde gerçekleşecek. İnşallah Burcu o gece albüm kapağında gördüğümüz jean üzerine etnik desenlerin yer aldığı kıyafeti giyer. Bu albümün kodu aslında o kıyafetle verilmiş. Hem modern hem etnik. Kliplerinin de güzel olacağına eminim. Kısaca bu albüm ile bir farklı doğan Burcu Güneş’in türkü halini çok sevdim.

GRİ

Emir ile yeni şarkısı ‘Gri’yi konuşmak üzere buluştuk. Neden ortalarda çok gözükmediğini , Tarkan ile dostluğunun son durumunu , Gülşen ile bu yaz çıkarmayı düşündükleri şarkıyı , ünlü olmak , popüler olmak durumlarını masaya yatırdık. Verdiği cevaplar gayet net. Siyah ve beyaz. Hiç öyle şarkısının adı gibi gri değil. Sohbetimizi Hürriyet TV’de ‘Serhat’la Kayıttayız’ programında izleyebilirsiniz.