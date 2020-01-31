Sakin ol ve kedini/köpeğini yavaşça yere bırak

4 Şubat 1975’te, Çinli yetkililer günün erken saatlerinde Haicheng bölgesinin boşaltılması talimatını verir.
Çünkü bölgede deprem olacağına dair makul şüpheleri vardır: Yeraltı suları ve topraktaki değişim ama en çok da hayvanlarda gözlenen farklılık... Bölge
boşaltıldıktan sonra 7.5 şiddetinde deprem meydana gelir ve ‘Haicheng olayı’ isabetli şekilde tahmin edilen az sayıda depremden biri olur.
Hayvanların içgüdüleri insanlardan güçlü olsa da bu örneğe rağmen bilim insanları hayvanların depremi daha önceden tahmin edebildiği konusunda kesin bir kanıya varabilmiş değil.
Depremler önceden bilininceye kadar, her an deprem olacak gibi yaşamak zorunda olduğumuzu her gün meydana gelen depremlerle görüyoruz.
Peki, kedi ya da köpeğimizle depreme yakalandığımızda ne yapacağız?
En başta, deprem anında kaybolması ihtimaline karşın, yerini kolayca tespit edebilmek için mikroçip taktırmak şart. Üzerinde adı ve sizin telefon numaranız olan bir künyeyi boynuna asmanız da. Ayrıca içinde ilk yardım seti, sargı bezi, aşı karnesi, birkaç gün yetecek kadar mama ve su, battaniye olacak bir deprem çantası da hazırlamalısınız. Bir de deprem anında evcil hayvanlarınız evde ama siz dışarıdaysanız, böyle durumlarda evinize gidip bakabilecek
birisini belirlemelisiniz.
Gelelim deprem anında ne yapacağınıza... Uzmanlar diyor ki, kedi ve köpeklerin de insanlar gibi kendilerini koruma içgüdüleri olduğu için önce siz kendi güvenliğinizi sağlayın, onlar bir yolunu bulup kendilerini güvenli hissedecekleri yere sığınırlar. Eğer peşinden koşup onu yakalamaya kalkarsanız, ikiniz birden tehlikeye
girebilirsiniz.
Depreme dışarıda yakalanırsanız da tek yapmanız gereken şey, eğer köpeğinizin tasması takılıysa, onu yakınıza çekip ona sarılarak kendinizi de korumaya alıp beklemek. Bu durumda eğer endişeye kapılıp elinizden kurtularak kaçarsa peşinden koşmayın. O yine güvenli bir yere kaçacak, ortalık sakinleşince sizi bulacaktır.
BEN SÖYLEMİYORUM BİLİM SÖYLÜYOR: NE KADAR BÜYÜSE DE HEP ÇOCUK
Bir ev kedisi, hayatı boyunca ortalama 10 bin 950 saatini ‘guruldayarak’ geçirir.
Ortalama bir köpeğin zekâsı, 2 yaşındaki bir insanın zekâsıyla aynı seviyededir.
KİTAP
HAYVANLAR KENDİNİ YALNIZ HİSSEDER Mİ?
Kedi ve köpeklerle iletişim kurma çabamız ufkumuzu genişleten, hayatımızı farklılaştıran kapılar aralıyor. ‘Hayvanları Anlamak: Kedi ve Köpek Severler İçin Felsefe’, zihnimizdeki sorulara cevap arıyor. Mesela, evini bir kedi ya da köpekle paylaşan herkesin merak ettiği konudur hayvanların yalnız hissedip hissetmediği... Bu kitap işte bu sorunun da peşinden gidiyor.
Hayvanları Anlamak: Kedi ve Köpek Severler İçin Felsefe
Yazar: Lars Svendsen
Çeviren: Murat Erşen
Redingot Yayınları
24 TL
ÜNLÜLER VE KEDİLERİ
ÜMMÜ GÜLSÜM KEDİ DE SEVER
3 Şubat 1975’te hayatını kaybeden Ümmü Gülsüm’ü anma fırsatı yakaladık. Arap dünyasının en görkemli sesini bir kedisever olarak görüyoruz bu fotoğrafta.
TAKİP ÖNERİSİ
BÜTÜN GÜNÜNÜZÜ BURADA GEÇİREBİLİRSİNİZ
CEP telefonunuzla sürekli haşır neşir olan, sosyal medyada önemli mesai harcayan birisiyseniz, canınızı sıkacak hadiselerden uzak bir dünyanın kapısını aralayayım size. TheDodo’nun Instagram hesabında kaybolup dışarıyla bağlantınızı koparabilirsiniz. https://www.instagram.com/thedodo/
KARŞINIZDA GİNY
OKURUMUZ Ezgi Kılıç, “İki aylıkken sahiplendiğimiz kızımızın adı Giny. İki haftadır bizimle ama yıllardır birlikteymişiz gibi bağlandık” diyor.
Sakin ol ve kedini/köpeğini yavaşça yere bırak
4 Şubat 1975’te, Çinli yetkililer günün erken saatlerinde Haicheng bölgesinin boşaltılması talimatını verir.
Çünkü bölgede deprem olacağına dair makul şüpheleri vardır: Yeraltı suları ve topraktaki değişim ama en çok da hayvanlarda gözlenen farklılık... Bölge
boşaltıldıktan sonra 7.5 şiddetinde deprem meydana gelir ve ‘Haicheng olayı’ isabetli şekilde tahmin edilen az sayıda depremden biri olur.
Hayvanların içgüdüleri insanlardan güçlü olsa da bu örneğe rağmen bilim insanları hayvanların depremi daha önceden tahmin edebildiği konusunda kesin bir kanıya varabilmiş değil.
Depremler önceden bilininceye kadar, her an deprem olacak gibi yaşamak zorunda olduğumuzu her gün meydana gelen depremlerle görüyoruz.
Peki, kedi ya da köpeğimizle depreme yakalandığımızda ne yapacağız?
En başta, deprem anında kaybolması ihtimaline karşın, yerini kolayca tespit edebilmek için mikroçip taktırmak şart. Üzerinde adı ve sizin telefon numaranız olan bir künyeyi boynuna asmanız da. Ayrıca içinde ilk yardım seti, sargı bezi, aşı karnesi, birkaç gün yetecek kadar mama ve su, battaniye olacak bir deprem çantası da hazırlamalısınız. Bir de deprem anında evcil hayvanlarınız evde ama siz dışarıdaysanız, böyle durumlarda evinize gidip bakabilecek
birisini belirlemelisiniz.
Gelelim deprem anında ne yapacağınıza... Uzmanlar diyor ki, kedi ve köpeklerin de insanlar gibi kendilerini koruma içgüdüleri olduğu için önce siz kendi güvenliğinizi sağlayın, onlar bir yolunu bulup kendilerini güvenli hissedecekleri yere sığınırlar. Eğer peşinden koşup onu yakalamaya kalkarsanız, ikiniz birden tehlikeye
girebilirsiniz.
Depreme dışarıda yakalanırsanız da tek yapmanız gereken şey, eğer köpeğinizin tasması takılıysa, onu yakınıza çekip ona sarılarak kendinizi de korumaya alıp beklemek. Bu durumda eğer endişeye kapılıp elinizden kurtularak kaçarsa peşinden koşmayın. O yine güvenli bir yere kaçacak, ortalık sakinleşince sizi bulacaktır.
BEN SÖYLEMİYORUM BİLİM SÖYLÜYOR: NE KADAR BÜYÜSE DE HEP ÇOCUK
Bir ev kedisi, hayatı boyunca ortalama 10 bin 950 saatini ‘guruldayarak’ geçirir.
Ortalama bir köpeğin zekâsı, 2 yaşındaki bir insanın zekâsıyla aynı seviyededir.
KİTAP
HAYVANLAR KENDİNİ YALNIZ HİSSEDER Mİ?
Kedi ve köpeklerle iletişim kurma çabamız ufkumuzu genişleten, hayatımızı farklılaştıran kapılar aralıyor. ‘Hayvanları Anlamak: Kedi ve Köpek Severler İçin Felsefe’, zihnimizdeki sorulara cevap arıyor. Mesela, evini bir kedi ya da köpekle paylaşan herkesin merak ettiği konudur hayvanların yalnız hissedip hissetmediği... Bu kitap işte bu sorunun da peşinden gidiyor.
Hayvanları Anlamak: Kedi ve Köpek Severler İçin Felsefe
Yazar: Lars Svendsen
Çeviren: Murat Erşen
Redingot Yayınları
24 TL
ÜNLÜLER VE KEDİLERİ
ÜMMÜ GÜLSÜM KEDİ DE SEVER
3 Şubat 1975’te hayatını kaybeden Ümmü Gülsüm’ü anma fırsatı yakaladık. Arap dünyasının en görkemli sesini bir kedisever olarak görüyoruz bu fotoğrafta.
TAKİP ÖNERİSİ
BÜTÜN GÜNÜNÜZÜ BURADA GEÇİREBİLİRSİNİZ
CEP telefonunuzla sürekli haşır neşir olan, sosyal medyada önemli mesai harcayan birisiyseniz, canınızı sıkacak hadiselerden uzak bir dünyanın kapısını aralayayım size. TheDodo’nun Instagram hesabında kaybolup dışarıyla bağlantınızı koparabilirsiniz. https://www.instagram.com/thedodo/
KARŞINIZDA GİNY
OKURUMUZ Ezgi Kılıç, “İki aylıkken sahiplendiğimiz kızımızın adı Giny. İki haftadır bizimle ama yıllardır birlikteymişiz gibi bağlandık” diyor.