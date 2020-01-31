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Serhat Demirel

Serhat Demirel

sdemirel@hurriyet.com.tr

Sakin ol ve kedini/köpeğini yavaşça yere bırak

31 Ocak 2020

4 Şubat 1975’te, Çinli yetkililer günün erken saatlerinde Haicheng bölgesinin boşaltılması talimatını verir.

Çünkü bölgede deprem olacağına dair makul şüpheleri vardır: Yeraltı suları ve topraktaki değişim ama en çok da hayvanlarda gözlenen farklılık... Bölge
boşaltıldıktan sonra 7.5 şiddetinde deprem meydana gelir ve ‘Haicheng olayı’ isabetli şekilde tahmin edilen az sayıda depremden biri olur.

Hayvanların içgüdüleri insanlardan güçlü olsa da bu örneğe rağmen bilim insanları hayvanların depremi daha önceden tahmin edebildiği konusunda kesin bir kanıya varabilmiş değil.

Sakin ol ve kedini/köpeğini yavaşça yere bırak

Depremler önceden bilininceye kadar, her an deprem olacak gibi yaşamak zorunda olduğumuzu her gün meydana gelen depremlerle görüyoruz.

Peki, kedi ya da köpeğimizle depreme yakalandığımızda ne yapacağız?

En başta, deprem anında kaybolması ihtimaline karşın, yerini kolayca tespit edebilmek için mikroçip taktırmak şart. Üzerinde adı ve sizin telefon numaranız olan bir künyeyi boynuna asmanız da. Ayrıca içinde ilk yardım seti, sargı bezi, aşı karnesi, birkaç gün yetecek kadar mama ve su, battaniye olacak bir deprem çantası da hazırlamalısınız. Bir de deprem anında evcil hayvanlarınız evde ama siz dışarıdaysanız, böyle durumlarda evinize gidip bakabilecek
birisini belirlemelisiniz.

Gelelim deprem anında ne yapacağınıza... Uzmanlar diyor ki, kedi ve köpeklerin de insanlar gibi kendilerini koruma içgüdüleri olduğu için önce siz kendi güvenliğinizi sağlayın, onlar bir yolunu bulup kendilerini güvenli hissedecekleri yere sığınırlar. Eğer peşinden koşup onu yakalamaya kalkarsanız, ikiniz birden tehlikeye
girebilirsiniz.

Depreme dışarıda yakalanırsanız da tek yapmanız gereken şey, eğer köpeğinizin tasması takılıysa, onu yakınıza çekip ona sarılarak kendinizi de korumaya alıp beklemek. Bu durumda eğer endişeye kapılıp elinizden kurtularak kaçarsa peşinden koşmayın. O yine güvenli bir yere kaçacak, ortalık sakinleşince sizi bulacaktır.

Sakin ol ve kedini/köpeğini yavaşça yere bırak

BEN SÖYLEMİYORUM BİLİM SÖYLÜYOR: NE KADAR BÜYÜSE DE HEP ÇOCUK

Bir ev kedisi, hayatı boyunca ortalama 10 bin 950 saatini ‘guruldayarak’ geçirir.
Ortalama bir köpeğin zekâsı, 2 yaşındaki bir insanın zekâsıyla aynı seviyededir.

KİTAP

HAYVANLAR KENDİNİ YALNIZ HİSSEDER Mİ?

Kedi ve köpeklerle iletişim kurma çabamız ufkumuzu genişleten, hayatımızı farklılaştıran kapılar aralıyor. ‘Hayvanları Anlamak: Kedi ve Köpek Severler İçin Felsefe’, zihnimizdeki sorulara cevap arıyor. Mesela, evini bir kedi ya da köpekle paylaşan herkesin merak ettiği konudur hayvanların yalnız hissedip hissetmediği... Bu kitap işte bu sorunun da peşinden gidiyor.

Sakin ol ve kedini/köpeğini yavaşça yere bırak

Hayvanları Anlamak: Kedi ve Köpek Severler İçin Felsefe
Yazar: Lars Svendsen
Çeviren: Murat Erşen
Redingot Yayınları
24 TL

Sakin ol ve kedini/köpeğini yavaşça yere bırak

ÜNLÜLER VE KEDİLERİ

ÜMMÜ GÜLSÜM KEDİ DE SEVER

3 Şubat 1975’te hayatını kaybeden Ümmü Gülsüm’ü anma fırsatı yakaladık. Arap dünyasının en görkemli sesini bir kedisever olarak görüyoruz bu fotoğrafta.

Sakin ol ve kedini/köpeğini yavaşça yere bırak

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Sakin ol ve kedini/köpeğini yavaşça yere bırak

KARŞINIZDA GİNY

OKURUMUZ Ezgi Kılıç, “İki aylıkken sahiplendiğimiz kızımızın adı Giny. İki haftadır bizimle ama yıllardır birlikteymişiz gibi bağlandık” diyor.

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