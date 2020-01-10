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Serhat Demirel

Serhat Demirel

sdemirel@hurriyet.com.tr

Bu dünya çok güzel, gelsenize

10 Ocak 2020

SOKAKTA gördüğü kedilere selam vermeden duramayan, yolda gördüğü her köpeği durup seven, “İnternet, kediseverler kedilerinin fotoğraf ve videolarını paylaşsın diye icat edilmiştir” sözünü doğrularcasına kedi-köpek videolarına düşen, konu evcil hayvanlara gelince kendi çocuğu ya da torununun fotoğraflarınıgösterir gibi hevesle cep telefonuna sarılanların dünyasını anlatarak, bu hareketlere anlam veremeyenleri de kendimize benzeteceğiz.

Başta yayın yönetmenimizden torpilli Sekter olmak üzere, kedi ve köpekler özelinde sağlık tavsiyeleri, bu dünyayı güzelleştirmek için çabalayanların
kısa hikâyeleri, okuma, izleme, sosyal medyada takip edilecekler listeleri paylaşacağız.

Mekânın gerçek sahiplerini anlatırken, sizden de #dünyagüzeli etiketiyle paylaşacağınız kedi ve köpeklerinizin fotoğraflarını bu köşede yayımlamak
üzere isteyeceğiz. İşbu köşenin amacı, dünyamızı güzelleştiren bu hayvanların evde ya da sokakta bize sundukları sınırsız sevgiye layık şekilde yaşamalarını sağlamak. Başlıyoruz.

ÜNLÜLER VE KEDİLERİ
Gündüzüm seninle, gecem seninle

82 yaşındaki Anthony Hopkins son dönemde Netflix’te yayınlanan filmi ‘The Two Pope’ ile gündemde olsa da sosyal medyada başka bir konu üzerinden topluyor sempatiyi: Bütün vaktini ayırdığı, piyanoyla konserler verdiği kedisi Niblo. Hatta bununla da kalmayıp, Brad Pitt’le yaptığı söyleşide hayatın anlamını kedisinde aradığını söylüyor.
Bu dünya çok güzel, gelsenize
Anthony Hopkins ve Niblo

Bu dünya çok güzel, gelsenize
Kedi ve köpek arasındaki 7 fark

. Köpekler seslendiğinizde hemen yanınıza gelir, kediler canları istediğinde.
. Köpeğiniz sizi yıllar sonra görmüş gibi karşılar, kediniz şöyle bir “Kim gelmiş” diye bakar.
. Köpekler komut almaya kedilerden daha yatkındır ve eğitilebilirler. Kediler ise “vallahi eğitilmezler”.
. Köpekler açlığa dayanabilir, tahammül gösterebilirler. Kediler dayanamazlar.
. Köpekler iyi niyetle yaklaşan herkese sevgilerini sunar. Kediler sevgi gösterilerine kanmaz, kimin sevgisini kabul edeceklerini kendileri seçerler.
. Kediler, köpeklerin aksine şeker tadını alamazlar.
. Son madde Nâzım Hikmet’ten. ‘İt Ürür Kervan Yürür’ kitabında, Orhan Selim müstearıyla farkı anlatmış: “Siz isterseniz gün ağarıncaya dek karda yağmurda kapınızı bekleyen, dövseniz de sövseniz de yaltaklanmaktan vazgeçmeyen Karabaş’ı seviniz, ben Tekir’i severim.”

SORU-CEVAP
SAHİPLENMEDE BÜYÜK İKİLEM: BİR Mİ, İKİ Mİ

VetSanitas Veteriner Polikliniği’nden veteriner hekim Halis Uçan yanıtlıyor: “Bir kedi bütün gün evde tek başına kalıyorsa yalnızlık çekip strese giriyor. En az iki kedi tavsiyesi verebilirim. Üç kedi de olabilir ancak üç kediden fazlası problem. Çünkü kediler insanları paylaşamıyor ve sevgi açlığı çekiyorlar. Aynı durum köpekler için de geçerli.

Tek bir kedi veya köpektense yanında bir dostunun olmasını tavsiye ediyoruz. Batıda da durum böyle. Aynı zamanda bir kedi bir köpek de aynı
evde olabilir. Bu biraz daha zor ama mümkün.”

Dost tavsiyeleri

Kader ağlarını örer ve ana kahramanımız, Danua cinsi bir köpekle aynı evde yaşamaya başlar. Zamanla birbirlerini tanır ve bağ kurarlar. Kısa özetten çok daha fazlasını okuyacaksınız. Kitap, 2018’de ABD’de Ulusal Kitap Ödülü’nü kazandı.
Bu dünya çok güzel, gelsenize

Dost-Sigrid Nunez. Çeviren: Ayça Sabuncuoğlu, Kafka Yayınları.

Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr / dtarcin@hurriyet.com.tr adresine mail atın, gelecek sayıda seçtiğimizi paylaşalım...

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