Yanak estetiğinde cerrahi tedavi Hollywood yanağı

Yüz, bir insanla karşılaştığımızda gördüğümüz ilk yerdir. Yüz, aynı zamanda güzellik ve çekiciliğin de en önemli kriteridir.
Her sene değişen güzellik ölçütlerinden birine, ‘Hollywood yanağı’ diye tabir edilen ‘yanak estetiği’ de eklendi.
‘Hollywood yanağı’ yani ‘bişektomi’ nedir? Nasıl etkileri olur?
Bu soruları ve merak edilenleri, Op. Dr. Ferruh Bingül’e sorduk.
İşte, anlattıkları:
* * *
“‘Hollywood yanağı’, yüz konturunun köşeli ve yanaktaki yağ yastıklarının fazla olduğu yüzlerde yapılan üçgenleştirme işlemidir. Yanak estetiği, günümüzde birçok ünlünün yaptırdığı; yüzün altın orana kavuşmasını sağlayan operasyonlardan biridir. Kaba bir tabirle yüzün U şeklinden V şekline dönüştürülmesi işlemi de diyebiliriz. Sağlıklı ve zayıf olmanın, güzelliğin önemli faktörlerinden biri olarak görülmesi, yüz hatlarındaki değişim istediğini de beraberinde getirmiş oldu. Genetik faktörlere bağlı olarak, kilo alıp veren kişilerin birçoğunun yüz hatlarında herhangi bir değişim gerçekleşmeyebiliyor. Bu durumda, kişiler yüz hatlarında da daha zayıf bir görünüme kavuşmak için yanak estetiğine, tıbbi ismiyle ‘bişektomi’ uygulamasına başvurabiliyorlar.
* * *
20’li yaşlara kadar yüz gelişiminin devam etmesi ve değişkenlik göstermesi sebebiyle U şeklinde olan yüz, yaş ilerledikçe V şeklini alabiliyor ve dolgunluğu azabiliyor. Bu sebeple bu yaşlardan önce önerilen bir ameliyat değil.
Yanaktan alınan yağ, tıbbi ismiyle ‘bichat yağ yastıkçığı’, yanak bölgesinde bulunan kendine ait bir kılıfı olan, çevresindeki dokudan ayrı bir yağ dokusu. Bu yağ dokusuna, yanağın iç kısmından ulaşılarak küçük bir kesik açılıyor ve çiğneme kaslarının arkasına ulaşılarak ‘bichat yağ yastıkçığı’ görülüyor ve ardından yağ dokusu alınıyor. Lokal anestezi ile en fazla 40-45 dakika süren ameliyat sonrasında herhangi bir ağrı duyulmuyor. Ameliyat sonrasında ağız içinde ufak dilişler olduğundan birkaç gün sıvı gıdalarla beslenilmeli ve ağız içi hijyenine dikkat edilmeli. Ufak şişliklerin de en fazla 1 haftada geçtiği ameliyat sonrası oldukça iyi sonuçlar almak mümkün.”
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN
SPİNAL BAŞ AĞRISI
Ameliyat sonrası eve geldiğinizde aniden başlayan ve şiddeti artarak devam eden bir baş ağrısıyla karşılaşıyorsanız, ‘spinal anestezi’nin yan etkilerini görüyor olabilirsiniz.
Genellikle kadın-doğum ve ortopedi gibi alanlarda tercih edilen spinal anestezi, genel anesteziye göre birçok açıdan daha zararsız olmasına rağmen, yapıldığı ilk zamanlardan bu yana en bilinen yan etkisi, şiddetli baş ağrısı.
Beyin omurilik sıvısının bir kısmının vücuttan eksilmesı ve vücutta bir delik açılması sebebiyle oluşan ağrının görülme sıklığı yüzde 24’e kadar çıkabiliyor. Genç ve genellikle kadın hastalarda daha sık görülen bu ağrı ameliyattan bir veya iki gün sonra birden ortaya çıkıyor. Bu sebeple hastalar tarafından ameliyatla bağdaştırılamayıp migrenle sık sık karıştırılabiliyor. Çok keskin ve şiddetli seyreden bu ağrı omuzlara ve boyna da yayılabiliyor. Hasta düz bir şekilde yattığında tamamen kaybolabilen ağrı; ayakta durma, gerilme, öksürme ile eski haline dönüyor. Bulantı, iştahsızlık, ışığa duyarlılık, kulak çınlaması ve depresyon da baş ağrısına eşlik edebiliyor. Hastaların çoğunda birkaç gün ya da birkaç hafta içinde geçen bu ağrı çok nadir de olsa bazı hastalarda daha uzun sürebiliyor.
Ağrı kesicilerin de çok etki göstermediği baş ağrısı için uygulanabilecek en etkili yöntem kafein. Ağrı kesicilerin kafeinli olanlarını kullanmak, bol bol kahve ve kafein içeren gıdalar tüketmek ve en önemlisi günlük en az 3 litre su tüketimine özen göstermek ağrının oldukça hafiflemesine yardımcı oluyor. Ancak bunların da etki etmediği ve aynı şiddette devam ettiği durumlarda hemen doktora başvurmak önemli.
Yanak estetiğinde cerrahi tedavi Hollywood yanağı
Yüz, bir insanla karşılaştığımızda gördüğümüz ilk yerdir. Yüz, aynı zamanda güzellik ve çekiciliğin de en önemli kriteridir.
Her sene değişen güzellik ölçütlerinden birine, ‘Hollywood yanağı’ diye tabir edilen ‘yanak estetiği’ de eklendi.
‘Hollywood yanağı’ yani ‘bişektomi’ nedir? Nasıl etkileri olur?
Bu soruları ve merak edilenleri, Op. Dr. Ferruh Bingül’e sorduk.
İşte, anlattıkları:
* * *
“‘Hollywood yanağı’, yüz konturunun köşeli ve yanaktaki yağ yastıklarının fazla olduğu yüzlerde yapılan üçgenleştirme işlemidir. Yanak estetiği, günümüzde birçok ünlünün yaptırdığı; yüzün altın orana kavuşmasını sağlayan operasyonlardan biridir. Kaba bir tabirle yüzün U şeklinden V şekline dönüştürülmesi işlemi de diyebiliriz. Sağlıklı ve zayıf olmanın, güzelliğin önemli faktörlerinden biri olarak görülmesi, yüz hatlarındaki değişim istediğini de beraberinde getirmiş oldu. Genetik faktörlere bağlı olarak, kilo alıp veren kişilerin birçoğunun yüz hatlarında herhangi bir değişim gerçekleşmeyebiliyor. Bu durumda, kişiler yüz hatlarında da daha zayıf bir görünüme kavuşmak için yanak estetiğine, tıbbi ismiyle ‘bişektomi’ uygulamasına başvurabiliyorlar.
* * *
20’li yaşlara kadar yüz gelişiminin devam etmesi ve değişkenlik göstermesi sebebiyle U şeklinde olan yüz, yaş ilerledikçe V şeklini alabiliyor ve dolgunluğu azabiliyor. Bu sebeple bu yaşlardan önce önerilen bir ameliyat değil.
Yanaktan alınan yağ, tıbbi ismiyle ‘bichat yağ yastıkçığı’, yanak bölgesinde bulunan kendine ait bir kılıfı olan, çevresindeki dokudan ayrı bir yağ dokusu. Bu yağ dokusuna, yanağın iç kısmından ulaşılarak küçük bir kesik açılıyor ve çiğneme kaslarının arkasına ulaşılarak ‘bichat yağ yastıkçığı’ görülüyor ve ardından yağ dokusu alınıyor. Lokal anestezi ile en fazla 40-45 dakika süren ameliyat sonrasında herhangi bir ağrı duyulmuyor. Ameliyat sonrasında ağız içinde ufak dilişler olduğundan birkaç gün sıvı gıdalarla beslenilmeli ve ağız içi hijyenine dikkat edilmeli. Ufak şişliklerin de en fazla 1 haftada geçtiği ameliyat sonrası oldukça iyi sonuçlar almak mümkün.”
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN
SPİNAL BAŞ AĞRISI
Ameliyat sonrası eve geldiğinizde aniden başlayan ve şiddeti artarak devam eden bir baş ağrısıyla karşılaşıyorsanız, ‘spinal anestezi’nin yan etkilerini görüyor olabilirsiniz.
Genellikle kadın-doğum ve ortopedi gibi alanlarda tercih edilen spinal anestezi, genel anesteziye göre birçok açıdan daha zararsız olmasına rağmen, yapıldığı ilk zamanlardan bu yana en bilinen yan etkisi, şiddetli baş ağrısı.
Beyin omurilik sıvısının bir kısmının vücuttan eksilmesı ve vücutta bir delik açılması sebebiyle oluşan ağrının görülme sıklığı yüzde 24’e kadar çıkabiliyor. Genç ve genellikle kadın hastalarda daha sık görülen bu ağrı ameliyattan bir veya iki gün sonra birden ortaya çıkıyor. Bu sebeple hastalar tarafından ameliyatla bağdaştırılamayıp migrenle sık sık karıştırılabiliyor. Çok keskin ve şiddetli seyreden bu ağrı omuzlara ve boyna da yayılabiliyor. Hasta düz bir şekilde yattığında tamamen kaybolabilen ağrı; ayakta durma, gerilme, öksürme ile eski haline dönüyor. Bulantı, iştahsızlık, ışığa duyarlılık, kulak çınlaması ve depresyon da baş ağrısına eşlik edebiliyor. Hastaların çoğunda birkaç gün ya da birkaç hafta içinde geçen bu ağrı çok nadir de olsa bazı hastalarda daha uzun sürebiliyor.
Ağrı kesicilerin de çok etki göstermediği baş ağrısı için uygulanabilecek en etkili yöntem kafein. Ağrı kesicilerin kafeinli olanlarını kullanmak, bol bol kahve ve kafein içeren gıdalar tüketmek ve en önemlisi günlük en az 3 litre su tüketimine özen göstermek ağrının oldukça hafiflemesine yardımcı oluyor. Ancak bunların da etki etmediği ve aynı şiddette devam ettiği durumlarda hemen doktora başvurmak önemli.