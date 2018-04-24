Tıpta yenilikler 

Bilim insanlarının bu gelişmeler ışığında yaptıkları çalışmalar...

Tıp alanında da yeni buluşlar ve yeni keşiflerle insanların en çaresiz olduğu anlarda bir umut güneşi gibi doğuyor.

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Peki, tıp alanındaki bu yeniliklerin, bilinmeyenlerin, merak edilenlerin kaçından haberdarız?

İşte, bu soru...

Her hafta bu köşede yanıt bulacak.

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Gelelim ilk haftaki konumuza:

* Columbia Üniversitesi’nde kök hücre tedavisiyle “yapay kalp kası.”

Kök hücre tedavileri, uzun süredir bilim dünyasının gözdesi. Son yıllarda kalp kası üzerinde devam eden çalışmalar da en iyi sonuçlarını vermeye başladı. İlk kez insanınki gibi çalışabilen kalp kası üretildi.

Peki neden kök hücre kullanıyoruz?

Kök hücreler kendini sonsuz olarak yenileme özelliğine sahip. Hastaya kendi vücudundan alınan kök hücreler yerleştirildiği için vücudun kabul etmeme gibi bir durumu yok. Ancak, alınan kök hücreler direkt uyum sağlay

amıyor. Onları da biraz ’eğitmek’ gerekiyor ki kendilerini kalp kası hücresi sansınlar. Böylelikle kendiliğinden üreyip kalp kası hücresi olarak çoğalmaya başlayacaklar.



NASIL OLDUĞUNA GELİRSEK

Hücrelerin DNA’sını tetiklemek için Wnt sinyal yolu denilen özel organik moleküller kullanılıyor. Hücrelere genetik sinyal gönderen bu proteinler, sorunsuz bir şekilde hücre zarından geçerek çekirdek zarına ve hücrenin DNA’sına ulaşıyor. Böylece hücremiz kalp kası oluyor. Bu çalışmalar çok önceden de yapılmıştı elbette. Ancak bu hücreler devamlı kalp kası gibi hareket edemiyordu. Kontrol edilemeyip fazla çoğalabiliyor ya da belirli bir süre sonra çoğalmayı kesebiliyor ve işlemi yenilemek gerekiyordu.

DÖRT HAFTA İÇİNDE ÜRETİLDİ

Geçen günlerde Columbia Üniversitesi araştırmacıları tamamen farklı bir yöntem denedi. Manipüle edebilmesi daha kolay olan çok erken evre kök hücreleri kullanıldı. Kalp dokularının gelişmesini hızlandırmak için kalp kasını hareket ettirebilecek kadar kalbe elektrik darbeleri verildi ve her yönüyle insan kalbini taklit edebilen, farklı koşullara ve ilaçlara cevap verebilen kalp kası üretti. Dört hafta içinde üretilebilen kalp kası özellikle kalp krizi geçiren hastalar ile ritim bozukluğunda kullanılacak ve hasar gören kalp kaslarını onarıp canlandıracak. Böylece hastaların kalbi ameliyattan sonra gençlikteki gibi sağlıklı olacak.

ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN SİZ GİDİN BEN YORGUNUM

Herkesin ağzında bir “bahar yorgunluğu” lafı var bu aralar. Peki nedir bu bahar yorgunluğu? Aslına bakarsak mevsim değişikliğine vücudumuzun alışma süreci. Metabolizma hızlanır, damarlarda oksijenlenme azlığı ve cilt damarları daralmaya başlar. Bunlara bağlı olarak halsizlik ve yorgunluk başta olmak üzere baş dönmesi, hipertansiyon, saç dökülmesi gibi belirtiler ortaya çıkar. O zaman ne yapmamız lazım? Cevabı çok basit aslında. Biraz daha sağlıklı yaşama odaklanmak gerek. Spor her gün az da olsa yapılmalı, kafein-alkol azaltılmalı, sebze-meyve ağırlıklı beslenme şekline dönülmeli. Gerekiyorsa vitamin takviyeleri yapılmalı. Basit gibi gözüken ama önemli bir konu. Dikkat edilmezse depresyon, bağışıklık sistemi bozukları gibi bir çok hastalığa davetiye çıkarabilir.

SİZ SORUN ARAŞTIRALIM

“Tıpta yenilikler” köşemize siz değerli okurlarımız da merak ettiğiniz konuları, yanıtını aradığınız soruları gönderebilirsiniz. Tüm soru ve sorunlarınızı; yenilikler, tedaviler ve konu uzmanlarının görüşleri çerçevesinde olabildiğince ele almaya çalışacağım.

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