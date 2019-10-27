Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Şenol Kalyoncu>Saç ekiminde süreç hastaya özel planlanmalı
Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Şenol Kalyoncu

Saç ekiminde süreç hastaya özel planlanmalı

27 Ekim 2019

Her insan için görünüşünün olmazsa olmazı tabi ki saçlar. Saçın gürlüğü, genetik ve beslenme gibi faktörlere bağlı olsa da saç dökülmeleri oldukça sık görülebiliyor. Hormon değişimleri, stres, aşırı kilo kayıpları, sağlıksız diyetler, demir eksikliği gibi çevresel faktörler olsa da engellenemeyen kalıtsal dökülme dediğimiz durumlarda saç ekimleri kurtarıcı bir tedavi olabiliyor.

Tabi ki uygulanan yöntemler ve alınan önlemler tedavinin sonuçlarını etkileyebiliyor. Saç ekiminde başarıyı artıran sebepleri ve yenilikleri ile ilgili Ankara Tripaestetik doktorlarından Dr. Muhammet Özgehan, şu bilgileri verdi:

Saç ekiminde süreç hastaya özel planlanmalı
BLOK ANESTESİ AĞRIYI AZALTIR

“Saç ekimi, vücudun verici alan olarak adlandırılan ve kelliğe dirençli olan göğüs, bacak-kol ve genital vücut bölgelerinden alınan saç köklerinin, saçların azaldığı bölgeye aktarılmasıdır. Saç ekiminde başın arka tarafında bulunan ense bölgesindeki kıl kökleri özellikle ve öncelikle tercih edilmektedir.
Saç ekiminde hekim tarafından blok anestezi uygulanması duyulan ağrıyı azaltır ve hasta konforunu artırır. Saçı kesmeden uygulanan NSCFUE ekimler kadınlarda saç ekimini uygulanabilir kılmıştır. Kanal sırasında kullanılan safir bıçak temiz ve küçük yara izleriyle ekim sonrası iyileşmeyi hızlandırır. Aynı zamanda microsoft cerrahi punc ve ekipmanın kullanılması ekim sıklığını artırır.
‘Saç ekimi işleminde fark yaratan nedir?’ diye sorduğunuzda; bu işlemin doktor tarafından uygulanmasındaki farklar, sonucu belirleyen en net etkendir. Aynı zamanda hekim tarafından yapılan ekim sırasında çıkabilecek komplikasyonlara doğru ve etkin müdahaleyi de sağlar. Unutulmaması gereken diğer nokta her hastanın özel olduğu ve gerek cerrahi planlama ve uygulamanın gerekse ekim sonrası sürecin her hasta için hastaya özel planlanması ve uygulanması çok önemlidir.

DÖKÜLME SEBEBİ DOĞRU TESPİT EDİLMELİ

Saç ekiminde kişiye özel yaklaşım tatmin edici sonuçların anahtarıdır.
Ekimden önce, saç dökülme sebebinin doğru tespiti gerekir. Öncelikle saç sağlığını etkileyen kronik hastalıkların tespit ya da tedavi edilmediği durumlarda yapılan ekimlerde istenilen sonucun alınması mümkün değildir. Bu sebeple ekim öncesinde yaptığımız mini check up ile hastanın anemi, diyabet, troid hormon bozukluğu gibi hastalıklarını tespit ediyoruz, ayrıca hastaları bulaşıcı hastalıklar (HIV, HCV,HEPATİT B) yönünden değerlendiriyor, kanama ve pıhtılaşma durumları hakkında fikir sahibi oluyoruz. Saç ekim işleminin cerrahi bir işlem olduğunu mutlaka cerrahi şartlarda bu konuda çalışan doktorlar tarafından yapılması gerektiği unutulmamalıdır.
Saç Ekim cerrahisi hızla gelişen bir alandır. Bu alanda çalışan hekimler gelişmeleri yakından takip ederek hızla uyum sağlarlar. Tabi ki hastanın uyumu, kontrollere gelmesi ve sonrasındaki aksatmadığı bakımlar ile hastaya özel uygulanan uzman ellerdeki bir saç ekiminde oldukça yüksek oranlarda başarı yakalanabilir.
Saç ekiminde süreç hastaya özel planlanmalı

ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN KAYGI BOZUKLUĞU

Psikolojide anksiyete olarak bilinen kaygı; tehlikeli durumlarda, vücuda meydan okumaya hazır olması gerektiğini haber veren bir sinyaldir. Anksiyete bozukluğu ise bu kaygı duygusunun bir tehlike yokken de kendini göstermesi, uzun süre devam etmesi ve çok güçlü hissedilmesidir. Yaygın anksiyete bozukluğu olan kişilerde sürekli, aşırı ve durumla uygun olmayan bir endişe durumu söz konusudur. Toplumun yüzde 6’sında görülebilen yaygın anksiyete bozukluğunun gelişiminde stres, önemli bir rol oynar. Bunun yanında hastalığın oluşmasında kalıtsal etkenler, beyin nörokimyasındaki değişiklikler, kişilik özellikleri etkilidir. Kadınlarda erkeklere göre iki kat daha sık görülen hastalığın temel belirtisi gerçek bir neden yokken ya da nedeni olsa bile durumla uygunsuz olan, aşırı olan denetlenemeyen nitelikteki endişedir. Sıklıkla bu hastalığa bazı bedensel belirtiler eşlik eder. Bu belirtiler: nedensiz yorgunluk, baş ağrısı ve kas ağrıları, yutma güçlüğü, titreme ve seğirmeler, terleme, tahammülsüzlük, bulantı, sersemlik hissi, sıcak basması gibi fiziksel yakınmalardır. Yorgunluk, dikkat bozukluğu ve konsantrasyon güçlüğü, en ufak sesle kolayca irkilme, uykuya dalamama ve gece sık sık uyanma diğer önemli belirtilerdir. Hastalığın belirtileri dönem dönem iyileşmeler ve alevlenmeler gösterir. Stresli yaşam olayları olduğunda belirtiler çoğunlukla kötüleşir. En etkili tedavi belirtiler fark edildiğinde psikiyatri uzmanına danışarak kapsamlı bir inceleme yaptırmaktır. Doktorun kişiye özel verdiği tedaviye, ilaçlara uymak hastalığın kontrol altında tutulabilmesi açısından oldukça önemli.

X
Saç ekiminde süreç hastaya özel planlanmalıŞenol KalyoncuTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
İdeal bir 4-3-3 oyunuUğur MELEKEİdeal bir 4-3-3 oyunu27.10.2019
Artık yerellik değerliDeniz SİPAHİArtık yerellik değerli27.10.2019
Stil sahibi olmak ruhun ve yaşam biçiminin giyime yansımasıdırAysun KABAStil sahibi olmak ruhun ve yaşam biçiminin giyime yansımasıdır27.10.2019
Tuhaf şeylerRauf TAMERTuhaf şeyler27.10.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.