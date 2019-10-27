Saç ekiminde süreç hastaya özel planlanmalı

Her insan için görünüşünün olmazsa olmazı tabi ki saçlar. Saçın gürlüğü, genetik ve beslenme gibi faktörlere bağlı olsa da saç dökülmeleri oldukça sık görülebiliyor. Hormon değişimleri, stres, aşırı kilo kayıpları, sağlıksız diyetler, demir eksikliği gibi çevresel faktörler olsa da engellenemeyen kalıtsal dökülme dediğimiz durumlarda saç ekimleri kurtarıcı bir tedavi olabiliyor.
Tabi ki uygulanan yöntemler ve alınan önlemler tedavinin sonuçlarını etkileyebiliyor. Saç ekiminde başarıyı artıran sebepleri ve yenilikleri ile ilgili Ankara Tripaestetik doktorlarından Dr. Muhammet Özgehan, şu bilgileri verdi:
BLOK ANESTESİ AĞRIYI AZALTIR
“Saç ekimi, vücudun verici alan olarak adlandırılan ve kelliğe dirençli olan göğüs, bacak-kol ve genital vücut bölgelerinden alınan saç köklerinin, saçların azaldığı bölgeye aktarılmasıdır. Saç ekiminde başın arka tarafında bulunan ense bölgesindeki kıl kökleri özellikle ve öncelikle tercih edilmektedir.
Saç ekiminde hekim tarafından blok anestezi uygulanması duyulan ağrıyı azaltır ve hasta konforunu artırır. Saçı kesmeden uygulanan NSCFUE ekimler kadınlarda saç ekimini uygulanabilir kılmıştır. Kanal sırasında kullanılan safir bıçak temiz ve küçük yara izleriyle ekim sonrası iyileşmeyi hızlandırır. Aynı zamanda microsoft cerrahi punc ve ekipmanın kullanılması ekim sıklığını artırır.
‘Saç ekimi işleminde fark yaratan nedir?’ diye sorduğunuzda; bu işlemin doktor tarafından uygulanmasındaki farklar, sonucu belirleyen en net etkendir. Aynı zamanda hekim tarafından yapılan ekim sırasında çıkabilecek komplikasyonlara doğru ve etkin müdahaleyi de sağlar. Unutulmaması gereken diğer nokta her hastanın özel olduğu ve gerek cerrahi planlama ve uygulamanın gerekse ekim sonrası sürecin her hasta için hastaya özel planlanması ve uygulanması çok önemlidir.
DÖKÜLME SEBEBİ DOĞRU TESPİT EDİLMELİ
Saç ekiminde kişiye özel yaklaşım tatmin edici sonuçların anahtarıdır.
Ekimden önce, saç dökülme sebebinin doğru tespiti gerekir. Öncelikle saç sağlığını etkileyen kronik hastalıkların tespit ya da tedavi edilmediği durumlarda yapılan ekimlerde istenilen sonucun alınması mümkün değildir. Bu sebeple ekim öncesinde yaptığımız mini check up ile hastanın anemi, diyabet, troid hormon bozukluğu gibi hastalıklarını tespit ediyoruz, ayrıca hastaları bulaşıcı hastalıklar (HIV, HCV,HEPATİT B) yönünden değerlendiriyor, kanama ve pıhtılaşma durumları hakkında fikir sahibi oluyoruz. Saç ekim işleminin cerrahi bir işlem olduğunu mutlaka cerrahi şartlarda bu konuda çalışan doktorlar tarafından yapılması gerektiği unutulmamalıdır.
Saç Ekim cerrahisi hızla gelişen bir alandır. Bu alanda çalışan hekimler gelişmeleri yakından takip ederek hızla uyum sağlarlar. Tabi ki hastanın uyumu, kontrollere gelmesi ve sonrasındaki aksatmadığı bakımlar ile hastaya özel uygulanan uzman ellerdeki bir saç ekiminde oldukça yüksek oranlarda başarı yakalanabilir.
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN KAYGI BOZUKLUĞU
Psikolojide anksiyete olarak bilinen kaygı; tehlikeli durumlarda, vücuda meydan okumaya hazır olması gerektiğini haber veren bir sinyaldir. Anksiyete bozukluğu ise bu kaygı duygusunun bir tehlike yokken de kendini göstermesi, uzun süre devam etmesi ve çok güçlü hissedilmesidir. Yaygın anksiyete bozukluğu olan kişilerde sürekli, aşırı ve durumla uygun olmayan bir endişe durumu söz konusudur. Toplumun yüzde 6’sında görülebilen yaygın anksiyete bozukluğunun gelişiminde stres, önemli bir rol oynar. Bunun yanında hastalığın oluşmasında kalıtsal etkenler, beyin nörokimyasındaki değişiklikler, kişilik özellikleri etkilidir. Kadınlarda erkeklere göre iki kat daha sık görülen hastalığın temel belirtisi gerçek bir neden yokken ya da nedeni olsa bile durumla uygunsuz olan, aşırı olan denetlenemeyen nitelikteki endişedir. Sıklıkla bu hastalığa bazı bedensel belirtiler eşlik eder. Bu belirtiler: nedensiz yorgunluk, baş ağrısı ve kas ağrıları, yutma güçlüğü, titreme ve seğirmeler, terleme, tahammülsüzlük, bulantı, sersemlik hissi, sıcak basması gibi fiziksel yakınmalardır. Yorgunluk, dikkat bozukluğu ve konsantrasyon güçlüğü, en ufak sesle kolayca irkilme, uykuya dalamama ve gece sık sık uyanma diğer önemli belirtilerdir. Hastalığın belirtileri dönem dönem iyileşmeler ve alevlenmeler gösterir. Stresli yaşam olayları olduğunda belirtiler çoğunlukla kötüleşir. En etkili tedavi belirtiler fark edildiğinde psikiyatri uzmanına danışarak kapsamlı bir inceleme yaptırmaktır. Doktorun kişiye özel verdiği tedaviye, ilaçlara uymak hastalığın kontrol altında tutulabilmesi açısından oldukça önemli.
Saç ekiminde süreç hastaya özel planlanmalı
Her insan için görünüşünün olmazsa olmazı tabi ki saçlar. Saçın gürlüğü, genetik ve beslenme gibi faktörlere bağlı olsa da saç dökülmeleri oldukça sık görülebiliyor. Hormon değişimleri, stres, aşırı kilo kayıpları, sağlıksız diyetler, demir eksikliği gibi çevresel faktörler olsa da engellenemeyen kalıtsal dökülme dediğimiz durumlarda saç ekimleri kurtarıcı bir tedavi olabiliyor.
Tabi ki uygulanan yöntemler ve alınan önlemler tedavinin sonuçlarını etkileyebiliyor. Saç ekiminde başarıyı artıran sebepleri ve yenilikleri ile ilgili Ankara Tripaestetik doktorlarından Dr. Muhammet Özgehan, şu bilgileri verdi:
BLOK ANESTESİ AĞRIYI AZALTIR
“Saç ekimi, vücudun verici alan olarak adlandırılan ve kelliğe dirençli olan göğüs, bacak-kol ve genital vücut bölgelerinden alınan saç köklerinin, saçların azaldığı bölgeye aktarılmasıdır. Saç ekiminde başın arka tarafında bulunan ense bölgesindeki kıl kökleri özellikle ve öncelikle tercih edilmektedir.
Saç ekiminde hekim tarafından blok anestezi uygulanması duyulan ağrıyı azaltır ve hasta konforunu artırır. Saçı kesmeden uygulanan NSCFUE ekimler kadınlarda saç ekimini uygulanabilir kılmıştır. Kanal sırasında kullanılan safir bıçak temiz ve küçük yara izleriyle ekim sonrası iyileşmeyi hızlandırır. Aynı zamanda microsoft cerrahi punc ve ekipmanın kullanılması ekim sıklığını artırır.
‘Saç ekimi işleminde fark yaratan nedir?’ diye sorduğunuzda; bu işlemin doktor tarafından uygulanmasındaki farklar, sonucu belirleyen en net etkendir. Aynı zamanda hekim tarafından yapılan ekim sırasında çıkabilecek komplikasyonlara doğru ve etkin müdahaleyi de sağlar. Unutulmaması gereken diğer nokta her hastanın özel olduğu ve gerek cerrahi planlama ve uygulamanın gerekse ekim sonrası sürecin her hasta için hastaya özel planlanması ve uygulanması çok önemlidir.
DÖKÜLME SEBEBİ DOĞRU TESPİT EDİLMELİ
Saç ekiminde kişiye özel yaklaşım tatmin edici sonuçların anahtarıdır.
Ekimden önce, saç dökülme sebebinin doğru tespiti gerekir. Öncelikle saç sağlığını etkileyen kronik hastalıkların tespit ya da tedavi edilmediği durumlarda yapılan ekimlerde istenilen sonucun alınması mümkün değildir. Bu sebeple ekim öncesinde yaptığımız mini check up ile hastanın anemi, diyabet, troid hormon bozukluğu gibi hastalıklarını tespit ediyoruz, ayrıca hastaları bulaşıcı hastalıklar (HIV, HCV,HEPATİT B) yönünden değerlendiriyor, kanama ve pıhtılaşma durumları hakkında fikir sahibi oluyoruz. Saç ekim işleminin cerrahi bir işlem olduğunu mutlaka cerrahi şartlarda bu konuda çalışan doktorlar tarafından yapılması gerektiği unutulmamalıdır.
Saç Ekim cerrahisi hızla gelişen bir alandır. Bu alanda çalışan hekimler gelişmeleri yakından takip ederek hızla uyum sağlarlar. Tabi ki hastanın uyumu, kontrollere gelmesi ve sonrasındaki aksatmadığı bakımlar ile hastaya özel uygulanan uzman ellerdeki bir saç ekiminde oldukça yüksek oranlarda başarı yakalanabilir.
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN KAYGI BOZUKLUĞU
Psikolojide anksiyete olarak bilinen kaygı; tehlikeli durumlarda, vücuda meydan okumaya hazır olması gerektiğini haber veren bir sinyaldir. Anksiyete bozukluğu ise bu kaygı duygusunun bir tehlike yokken de kendini göstermesi, uzun süre devam etmesi ve çok güçlü hissedilmesidir. Yaygın anksiyete bozukluğu olan kişilerde sürekli, aşırı ve durumla uygun olmayan bir endişe durumu söz konusudur. Toplumun yüzde 6’sında görülebilen yaygın anksiyete bozukluğunun gelişiminde stres, önemli bir rol oynar. Bunun yanında hastalığın oluşmasında kalıtsal etkenler, beyin nörokimyasındaki değişiklikler, kişilik özellikleri etkilidir. Kadınlarda erkeklere göre iki kat daha sık görülen hastalığın temel belirtisi gerçek bir neden yokken ya da nedeni olsa bile durumla uygunsuz olan, aşırı olan denetlenemeyen nitelikteki endişedir. Sıklıkla bu hastalığa bazı bedensel belirtiler eşlik eder. Bu belirtiler: nedensiz yorgunluk, baş ağrısı ve kas ağrıları, yutma güçlüğü, titreme ve seğirmeler, terleme, tahammülsüzlük, bulantı, sersemlik hissi, sıcak basması gibi fiziksel yakınmalardır. Yorgunluk, dikkat bozukluğu ve konsantrasyon güçlüğü, en ufak sesle kolayca irkilme, uykuya dalamama ve gece sık sık uyanma diğer önemli belirtilerdir. Hastalığın belirtileri dönem dönem iyileşmeler ve alevlenmeler gösterir. Stresli yaşam olayları olduğunda belirtiler çoğunlukla kötüleşir. En etkili tedavi belirtiler fark edildiğinde psikiyatri uzmanına danışarak kapsamlı bir inceleme yaptırmaktır. Doktorun kişiye özel verdiği tedaviye, ilaçlara uymak hastalığın kontrol altında tutulabilmesi açısından oldukça önemli.