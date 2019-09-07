Mİgren tedavisinde botoks uygulaması

Sizi günlük işlerden alıkoyan baş ağrılarınız düşündüğünüz kadar masum olmayabilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün en çok kısıtlamaya sebep olan hastalıklar arasında ele aldığı ve her 4 kişiden 1’nde rastlayabileceğimiz migren kronik hale geldiyse botoksla tedavi edilebiliyor.
Migren kısaca, ataklar halinde gelen bir baş ağrısı tipidir. Ancak onu diğer baş ağrılarından ayıran özellik, migren ataklarının çok uzun sürmesi ve hastaları günlük işlerini bile yaptırmayacak duruma getirmesidir. 15-55 yaşları arasında ve hormon değişimlerinden dolayı kadınlarda görülme olasılığı daha yüksektir. Sebebi tam olarak bilinemese de çoğunlukla genetiktir.
ÇEVRESEL ETKENLERE DİKKAT
Genelde başın bir tarafında yoğun ve keskin ağrı şeklinde görülen atakların sıklığı kişinin yaşam tarzına göre değişiklik gösterebilir. Bu ataklara bulantı, kusma, ışığa ve sese hassasiyet de eşlik edebilir. Bu süre içinde hastada aşırı hassasiyet, konuşurken takılma, iştahsızlık gibi durumlar gözlenebilir. Kişinin yaşam tarzı, yedikleri dahi migreni etkileyebilir. Bu sebeple bu hastalığa sahip biri hayatı boyunca migrene göre hareket etmek zorundadır. Peynir veçikolata türlerini çok tüketmek, su içmemek, alkollü içecekler, düzensiz uyku, çok fazla egzersiz yapmak etkileyen başlıca faktörlerdir. Bunun yanında parlak ve yanıp sönen ışıklar, keskin kokular ve hava değişimleri gibi çevresel etkenlere de dikkat edilmesi gerekir.
TEDAVİSİ ÇOK SINIRLIDIR
Kronik migren hastalarında ataktan önce depresyon, sinirde artış, hareketlilikte artış, uykulu olma hali, ishal ya da kabızlık görülebiliyor. Sonrasında aura dediğimiz aşamada ise görsel ve duyusal bozukluklar, konuşmada güçlük çekme gibi durumlara yol açabiliyor. Üçüncü evrede ise şiddetli ve uzun süren baş ağrıları görülüyor. Migrenin tedavisi çok sınırlıdır ve çoğunlukla semptomatik tedavi yapılır. Atak şeklinde çok nadir görülen migren için günlük parasetamol kullanımı, yaşam tarzında değişiklere gitmek gibi önlemler almak atakları azaltabiliyor. Ancak 4 saatten fazla süren ağrılar ve bir ayın yarısına yakınının baş ağrısıyla geçirilmesi kronik olarak adlandırılıyor.
DÜZENLİ OLARAK UYGULANMALI
Son yıllarda kronik migren için de onaylanan botoks tedavisi uygulaması ağrıların oldukça azalmasını sağlıyor. Botoks belirli bölgelere enjekte edilerek kas kasılmasını geçici olarak engelliyor. Baş ağrısına sebep olan liflerin de etrafına enjekte edilebilen botoks ağrının yayılmasına sebep olan kimyasal maddeleri bloke ederek baş ağrısını engeller. Ancak bu tedavi uzun süreler düzenli olarak uygulanması gereken bir tedavidir. Genellikle 2. veya 3. uygulamada ağrılarda ciddi azalmalar görülüyor. Etkinliği 10-12 hafta süren tedavi gerekli durumlarda tekrarlanabilir. 5 uygulama sonrası ağrıların yüzde 70’lere kadar düştüğünü gözlemleyen doktorlar kronik migreni olanlar ve önleyici ilaçları kullanamayanlar için tedavinin oldukça umut verici olduğunu söylüyor.
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN
GÜNEŞ YANIĞI
Güneş yanığı özellikle yoğun ultraviyole ışınlara maruz kalındığında gerçekleşir. Ciltte kızarıklıklar görülür ancak uzun süre güneşe maruz kalındığında bül de toplayabilir. Kızarıklıklar ve büller, genellikle güneşe maruz kalmadan, 2-4 saat sonrasında kendini belli eder. Güneş yanığının asıl sebebi olan UVA ve UVB ışınlarından koruyan kremleri kullanmak önemlidir. Özellikle bu aylarda güneşin direk geldiği öğlen saatlerinde olabildiğince güneşten korunmalıdır. Güneş yanıkları sadece ağrı ve kızarıklık açısından korunması gereken bir durum değildir. Aynı zamanda buna sebep olan UVA ve UVB ışınları cilt kanserinin de başlıca sebeplerinden biridir. Uzun süreli maruz kalmaların tekrarlanması ile tamiri mümkün olmayan DNA hasarları, göz ve deride yaşlanma belirtileri de artar. Maruz kalmanın herkese göre değişken bir sınırı var. Açık tenli ve renkli gözlü kişiler diğerlerinden daha fazla yanıklardan etkilenebilir. Yanıklar belirti verdiğinde yapılması gerekenler oldukça basit önlemlerdir. Soğuk suyla duş almak ve yanık yerlerine günde 3-4 def soğuk havlu uygulamak, basit nemlendiricileri kullanmak yanıkların bir süre sonra acısının azalmasını ve geçmesini sağlar. Bol su içilmesi ve bül toplaması durumunda eğer patladıysa derinin enfeksiyon kapmasını önlemek gerekir.
Mİgren tedavisinde botoks uygulaması
Sizi günlük işlerden alıkoyan baş ağrılarınız düşündüğünüz kadar masum olmayabilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün en çok kısıtlamaya sebep olan hastalıklar arasında ele aldığı ve her 4 kişiden 1’nde rastlayabileceğimiz migren kronik hale geldiyse botoksla tedavi edilebiliyor.
Migren kısaca, ataklar halinde gelen bir baş ağrısı tipidir. Ancak onu diğer baş ağrılarından ayıran özellik, migren ataklarının çok uzun sürmesi ve hastaları günlük işlerini bile yaptırmayacak duruma getirmesidir. 15-55 yaşları arasında ve hormon değişimlerinden dolayı kadınlarda görülme olasılığı daha yüksektir. Sebebi tam olarak bilinemese de çoğunlukla genetiktir.
ÇEVRESEL ETKENLERE DİKKAT
Genelde başın bir tarafında yoğun ve keskin ağrı şeklinde görülen atakların sıklığı kişinin yaşam tarzına göre değişiklik gösterebilir. Bu ataklara bulantı, kusma, ışığa ve sese hassasiyet de eşlik edebilir. Bu süre içinde hastada aşırı hassasiyet, konuşurken takılma, iştahsızlık gibi durumlar gözlenebilir. Kişinin yaşam tarzı, yedikleri dahi migreni etkileyebilir. Bu sebeple bu hastalığa sahip biri hayatı boyunca migrene göre hareket etmek zorundadır. Peynir veçikolata türlerini çok tüketmek, su içmemek, alkollü içecekler, düzensiz uyku, çok fazla egzersiz yapmak etkileyen başlıca faktörlerdir. Bunun yanında parlak ve yanıp sönen ışıklar, keskin kokular ve hava değişimleri gibi çevresel etkenlere de dikkat edilmesi gerekir.
TEDAVİSİ ÇOK SINIRLIDIR
Kronik migren hastalarında ataktan önce depresyon, sinirde artış, hareketlilikte artış, uykulu olma hali, ishal ya da kabızlık görülebiliyor. Sonrasında aura dediğimiz aşamada ise görsel ve duyusal bozukluklar, konuşmada güçlük çekme gibi durumlara yol açabiliyor. Üçüncü evrede ise şiddetli ve uzun süren baş ağrıları görülüyor. Migrenin tedavisi çok sınırlıdır ve çoğunlukla semptomatik tedavi yapılır. Atak şeklinde çok nadir görülen migren için günlük parasetamol kullanımı, yaşam tarzında değişiklere gitmek gibi önlemler almak atakları azaltabiliyor. Ancak 4 saatten fazla süren ağrılar ve bir ayın yarısına yakınının baş ağrısıyla geçirilmesi kronik olarak adlandırılıyor.
DÜZENLİ OLARAK UYGULANMALI
Son yıllarda kronik migren için de onaylanan botoks tedavisi uygulaması ağrıların oldukça azalmasını sağlıyor. Botoks belirli bölgelere enjekte edilerek kas kasılmasını geçici olarak engelliyor. Baş ağrısına sebep olan liflerin de etrafına enjekte edilebilen botoks ağrının yayılmasına sebep olan kimyasal maddeleri bloke ederek baş ağrısını engeller. Ancak bu tedavi uzun süreler düzenli olarak uygulanması gereken bir tedavidir. Genellikle 2. veya 3. uygulamada ağrılarda ciddi azalmalar görülüyor. Etkinliği 10-12 hafta süren tedavi gerekli durumlarda tekrarlanabilir. 5 uygulama sonrası ağrıların yüzde 70’lere kadar düştüğünü gözlemleyen doktorlar kronik migreni olanlar ve önleyici ilaçları kullanamayanlar için tedavinin oldukça umut verici olduğunu söylüyor.
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN
GÜNEŞ YANIĞI
Güneş yanığı özellikle yoğun ultraviyole ışınlara maruz kalındığında gerçekleşir. Ciltte kızarıklıklar görülür ancak uzun süre güneşe maruz kalındığında bül de toplayabilir. Kızarıklıklar ve büller, genellikle güneşe maruz kalmadan, 2-4 saat sonrasında kendini belli eder. Güneş yanığının asıl sebebi olan UVA ve UVB ışınlarından koruyan kremleri kullanmak önemlidir. Özellikle bu aylarda güneşin direk geldiği öğlen saatlerinde olabildiğince güneşten korunmalıdır. Güneş yanıkları sadece ağrı ve kızarıklık açısından korunması gereken bir durum değildir. Aynı zamanda buna sebep olan UVA ve UVB ışınları cilt kanserinin de başlıca sebeplerinden biridir. Uzun süreli maruz kalmaların tekrarlanması ile tamiri mümkün olmayan DNA hasarları, göz ve deride yaşlanma belirtileri de artar. Maruz kalmanın herkese göre değişken bir sınırı var. Açık tenli ve renkli gözlü kişiler diğerlerinden daha fazla yanıklardan etkilenebilir. Yanıklar belirti verdiğinde yapılması gerekenler oldukça basit önlemlerdir. Soğuk suyla duş almak ve yanık yerlerine günde 3-4 def soğuk havlu uygulamak, basit nemlendiricileri kullanmak yanıkların bir süre sonra acısının azalmasını ve geçmesini sağlar. Bol su içilmesi ve bül toplaması durumunda eğer patladıysa derinin enfeksiyon kapmasını önlemek gerekir.