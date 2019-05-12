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Şenol Kalyoncu

İmplant uygulaması öncesi kemik gelişimi tamamlanmalı

12 Mayıs 2019

Kıymeti günlük hayatta çok fazla bilinmeyen dişlerimizin önemi genellikle problem çıkardığında, hatta kaybedildiğinde anlaşılıyor.

Kaybedilen dişlerin bıraktığı ağızdaki boşluklar da hem sağlık açısından hem de estetik açısından oldukça önemli. Bu boşlukları doldurmak için uygulanan implant tedavisiyle ilgili TOBB ETU Hastanesi’nden Doç. Dr. Ezher Dayısoylu merak edilenleri şöyle anlattı:
“Özellikle son yıllarda sağladığı konfor sebebiyle kullanımı oldukça artan implant, herhangi bir nedenden dolayı kaybedilmiş bir ya da birden fazla diş eksikliğini tedavi etmek, çiğneme fonksiyonlarındaki kaybı gidermek ve estetik görüntüyü yeniden kazandırmak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökü olarak da bilinen vidalardır. Genellikle titanyum tercih edilen bu vidaları uygulamak için hastanın çene ve diş yapısının bu vidanın genişliğine ve yerleşimine izin vermesi gerekiyor. Uygulanabilmesi için kemik gelişiminin tamamlanmış olması gerektiğinden belirli bir yaşa kadar yapılmıyor. Ancak gelişim tamamlandıktan sonra herhangi bir yaş sınırı yok. Kemik yapısı ve diş etlerinin sağlığının önemli olduğu implant uygulaması genellikle iki farklı şekilde gerçekleşiyor. Çene cerrahisinin de kullanılması gereken durumlar olduğu gibi çok daha basit işlemlerle de çözümlenebilir.

UZUN YILLAR KULLANILABİLİYOR

İmplantın yerleştirilmesinin ardından kemiğin ve dişlerin bu maddeyi kabul etmesi 1-3 ay arasında değişiyor. Bundan sonra üstüne kaplanan protezler ile hasta tamamen sağlıklı görünen dişlere kavuşabiliyor. Ancak diyabet hastalarında bu iyileşme süresi uzayabiliyor. O sebeple implant yaptırmadan önce doktora danışılmalı. Lokal ya da genel anestezi ile uygulanan işlemler 10-15 dakika arasında sona eriyor ve hasta herhangi bir acı duymuyor.
Ağız sağlığına dikkat edildiği ve iyi kullanıldığı sürece implantın 30 senelere kadar çıkabilen ömrü var. Doktorun belirlediği aralıklarla kontrollere gitmek ve bakıma dikkat etmek sorunsuz bir şekilde kullanım sağlıyor. Özellikle estetik açıdan oldukça tercih edilen implant da diş tedavilerinde yerini almışa benziyor.”

ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN

NEDEN SÜREKLİ SİNİRLİYİM?

Eğer gün içerisinde olur olmadık birçok şeye kızıp sinirleniyorsanız bu durumun birçok sebebi olabilir. Bunlardan birisi de; vücudunuzdaki hormonların salgılanmasını sağlayan böbrek üstü bezlerinizin düzgün çalışmaması olarak karşınıza çıkar. Böbrek üstü bezleri, böbreklerin hemen üzerinde bulunur ve kalem silgisi büyüklüğündedir. Tehlikeli ve stresli anlarda, korkuya kapıldığınızda, bedeninizin tepki vermesini sağlar. Hormon problemlerinin birçoğunun sebebi de, böbrek üstü bezlerinin az ya da fazla çalışmasından kaynaklanır. Böbrek üstü bezleriniz düzgün çalışmadığında stresle baş edememe, sinirli ve gergin olma, iş endişeleri gibi sorunlar ortaya çıkar. Bu durumları önlemek için; bol bol C, B3, B12 ve E vitamini takviyesi almanız, işlenmiş gıda tüketmemeniz ve düzenli spor yapmanız gerekir.

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