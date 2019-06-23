Histereskopiyle endometrial çizik

Tüp bebek tedavileri çeşitli sebeplerle bebek sahibi olamayan çiftlere son yıllarda umut ışığı olmuş durumda.
Ancak bu tedaviyle de başarıya ulaşamayan çiftler de göz ardı edilemez bir orana sahip. Daha başarılı oranlara ulaşmak için yeni yöntemler denenen tüp bebekte son zamanlarda uygulanan ‘endometrial çizik’ dediğimiz rahme çizik atma yoluyla oldukça etkili sonuçlara ulaşılabiliyor.
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Endometrial çizik kısaca özel bir tıbbi alet ile (Histereskopiyle) rahim ağzında rahim içine girilip ve çizikler atılması işlemi. Bu sayede yeni rahim iç zar dokusu gelişimi sağlanarak, embriyonun tutunma şansı artırılmış oluyor. Bebek sahibi olmak için oldukça tercih edilen bir yöntem olan tüp bebek tedavisi 3 aşamadan oluşur. Eşlerin değerlendirilmesi ve kısırlık sebeplerinin belirlenmesi tedavinin en önemli kısmını oluşturur. Anne veya baba adaylarında yumurta ve spermlerle ilgili problemlere rastlanabilse de çoğunluğu sebepsiz kısırlık oluşturmakta. Belirlenen sebebe yönelik oluşturulan tedavinin belirlenmesi aşamasının ardından ilaç tedavisine ve gerekli görüldüğü taktirde ilaç tedavisi öncede müdahalelere başlanır. Erkekte bir problem bulunmaması ve anne adayının rahminde bir problem olmamasına rağmen ilk denemede embriyonun tutunamaması, tutunsa dahi düşüklerin yaşanması da riskler arasında bulunuyor. Bu sebeple denemelerden sonra başarı sağlanamayan hastalarda yeni yöntem arayışları yıllardır sürüyor.
***
Tabii ki endometrial çizik de ilk tüp bebek denemesinde tercih bir yöntem değil. Daha önceden tüp bebek tedavisi almış ancak özellikle ‘endometrium’ dediğimiz rahim iç duvarının yeterince kalınlaşmaması sebebiyle embriyonun tutanamadığı hastalarda kullanılmakta. Yeni bir çalışmadan elde edilen bilgilere göre rahim zarının çizilmesi ya da kaşınması olarak tercüme edebileceğimiz çok basit ve ucuz bir teknik gebelik oranlarını yaklaşık 2 kat artırabilir.
Rahminde herhangi bir problem olmayan ancak uygulanan ilaç tedavilerinin yetersiz kaldığı ve son aşamada yumurta ve embriyo kalitesinin çok iyi olmasına rağmen istenilen sonuç alamayan hastalarda oldukça yüksek başarılar elde edilebiliyor. Tekrar uygulanacak tüp bebek tedavisinden 1 ay önce histeroskopi yöntemi ile ya da basit bir biyopsi aleti ile yapılan çizik ile vücudumuzda herhangi bir yerde yaralanma olduğu zaman iyileştirici ve onarıcı faktörleri o bölgeye toplayarak gelişimi amaçlanır. Başarısız tüp bebek tedavilerinde gebelik şansını oldukça artırabilen tedavi, bebek sahibi olmak isteyen çifter için yeni bir umut oluşturuyor.
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN
GÜNLÜK İŞLERDEN ALIKOYABİLİR
Karın bölgesinde aniden oluşan keskin ağrılarınız varsa ve buna idrar sırasında yanma, sık idrara çıkma gibi şikâyetler eşlik ediyorsa böbrek taşınız olabilir. Böbrek taşı, böbreklerden atıkların uzaklaştırılması sırasında kalsiyum ve benzeri mineral parçacıklarının mesaneden geçemeyecek bir büyüklüğüne ulaşmasıyla oluşur. Oluşan taşların idrar yolunu tahriş etmesi ya da tıkamasıyla duyulan şiddetli ağrı hastaları günlük işlerinden de alıkoyabilmekte. En büyük etkenin genetik olduğu ve erkeklerde daha büyük oranda görülen rahatsızlık yetersiz sıvı alımı, böbrek hastalıkları, çok sık idrar yolu enfeksiyonu geçirmek, uzun süreli D vitamini ve kalsiyum kullanımı ile tetiklenebiliyor. Protein, şeker ve sodyum açısından yüksek değerlere sahip besinleri tüketmek, lifli yiyeceklerden uzak durmak ve tuzlu yiyecekler tüketmek de böbrek taşınının oluşumu için iyi bir zemin hazırlıyor. Küçük taşlar çok belirti vermeden düşebildiği gibi biraz daha büyük olanları şiddetli ağrılara sebep olabildiği gibi bulantı ve kusmanın da eşlik etmesiyle kişinin iş göremez hale gelmesine sebep olabiliyor.
Fark edildiğinde bir üroloğa başvurulması gereken rahatsızlık, IVP adı verilen film veya tomografiyle teşhis edilebiliyor. Oldukça fazla sayıda kişinin muzdarip olduğu bu rahatsızlık için tedavi önemli. Taşın çeşidine ve oluşma sıklığına göre belirlenen tedavi ile taşlar ameliyat yoluyla ya da dışarıdan uygulanan farklı yöntemlerle düşürülebiliyor.
Histereskopiyle endometrial çizik
Tüp bebek tedavileri çeşitli sebeplerle bebek sahibi olamayan çiftlere son yıllarda umut ışığı olmuş durumda.
Ancak bu tedaviyle de başarıya ulaşamayan çiftler de göz ardı edilemez bir orana sahip. Daha başarılı oranlara ulaşmak için yeni yöntemler denenen tüp bebekte son zamanlarda uygulanan ‘endometrial çizik’ dediğimiz rahme çizik atma yoluyla oldukça etkili sonuçlara ulaşılabiliyor.
***
Endometrial çizik kısaca özel bir tıbbi alet ile (Histereskopiyle) rahim ağzında rahim içine girilip ve çizikler atılması işlemi. Bu sayede yeni rahim iç zar dokusu gelişimi sağlanarak, embriyonun tutunma şansı artırılmış oluyor. Bebek sahibi olmak için oldukça tercih edilen bir yöntem olan tüp bebek tedavisi 3 aşamadan oluşur. Eşlerin değerlendirilmesi ve kısırlık sebeplerinin belirlenmesi tedavinin en önemli kısmını oluşturur. Anne veya baba adaylarında yumurta ve spermlerle ilgili problemlere rastlanabilse de çoğunluğu sebepsiz kısırlık oluşturmakta. Belirlenen sebebe yönelik oluşturulan tedavinin belirlenmesi aşamasının ardından ilaç tedavisine ve gerekli görüldüğü taktirde ilaç tedavisi öncede müdahalelere başlanır. Erkekte bir problem bulunmaması ve anne adayının rahminde bir problem olmamasına rağmen ilk denemede embriyonun tutunamaması, tutunsa dahi düşüklerin yaşanması da riskler arasında bulunuyor. Bu sebeple denemelerden sonra başarı sağlanamayan hastalarda yeni yöntem arayışları yıllardır sürüyor.
***
Tabii ki endometrial çizik de ilk tüp bebek denemesinde tercih bir yöntem değil. Daha önceden tüp bebek tedavisi almış ancak özellikle ‘endometrium’ dediğimiz rahim iç duvarının yeterince kalınlaşmaması sebebiyle embriyonun tutanamadığı hastalarda kullanılmakta. Yeni bir çalışmadan elde edilen bilgilere göre rahim zarının çizilmesi ya da kaşınması olarak tercüme edebileceğimiz çok basit ve ucuz bir teknik gebelik oranlarını yaklaşık 2 kat artırabilir.
Rahminde herhangi bir problem olmayan ancak uygulanan ilaç tedavilerinin yetersiz kaldığı ve son aşamada yumurta ve embriyo kalitesinin çok iyi olmasına rağmen istenilen sonuç alamayan hastalarda oldukça yüksek başarılar elde edilebiliyor. Tekrar uygulanacak tüp bebek tedavisinden 1 ay önce histeroskopi yöntemi ile ya da basit bir biyopsi aleti ile yapılan çizik ile vücudumuzda herhangi bir yerde yaralanma olduğu zaman iyileştirici ve onarıcı faktörleri o bölgeye toplayarak gelişimi amaçlanır. Başarısız tüp bebek tedavilerinde gebelik şansını oldukça artırabilen tedavi, bebek sahibi olmak isteyen çifter için yeni bir umut oluşturuyor.
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN
GÜNLÜK İŞLERDEN ALIKOYABİLİR
Karın bölgesinde aniden oluşan keskin ağrılarınız varsa ve buna idrar sırasında yanma, sık idrara çıkma gibi şikâyetler eşlik ediyorsa böbrek taşınız olabilir. Böbrek taşı, böbreklerden atıkların uzaklaştırılması sırasında kalsiyum ve benzeri mineral parçacıklarının mesaneden geçemeyecek bir büyüklüğüne ulaşmasıyla oluşur. Oluşan taşların idrar yolunu tahriş etmesi ya da tıkamasıyla duyulan şiddetli ağrı hastaları günlük işlerinden de alıkoyabilmekte. En büyük etkenin genetik olduğu ve erkeklerde daha büyük oranda görülen rahatsızlık yetersiz sıvı alımı, böbrek hastalıkları, çok sık idrar yolu enfeksiyonu geçirmek, uzun süreli D vitamini ve kalsiyum kullanımı ile tetiklenebiliyor. Protein, şeker ve sodyum açısından yüksek değerlere sahip besinleri tüketmek, lifli yiyeceklerden uzak durmak ve tuzlu yiyecekler tüketmek de böbrek taşınının oluşumu için iyi bir zemin hazırlıyor. Küçük taşlar çok belirti vermeden düşebildiği gibi biraz daha büyük olanları şiddetli ağrılara sebep olabildiği gibi bulantı ve kusmanın da eşlik etmesiyle kişinin iş göremez hale gelmesine sebep olabiliyor.
Fark edildiğinde bir üroloğa başvurulması gereken rahatsızlık, IVP adı verilen film veya tomografiyle teşhis edilebiliyor. Oldukça fazla sayıda kişinin muzdarip olduğu bu rahatsızlık için tedavi önemli. Taşın çeşidine ve oluşma sıklığına göre belirlenen tedavi ile taşlar ameliyat yoluyla ya da dışarıdan uygulanan farklı yöntemlerle düşürülebiliyor.