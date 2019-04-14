Günümüzde teknoloji, hayatımızın hemen hemen her alanında kullanılıyor. Ev eşyaları, arabalar, akıllı telefonlar ve daha nicesinde teknolojiyle iç içeyiz. Hatta teknolojiyi ilaç dolaplarında bile görmek artık mümkün.
Kaliforniya merkezli Autonomic Technologies (ATI) şirketi, elektronik aspirin ile SPG’ye -sinir grubu- düşük seviyede elektrikli uyarı veren, hasta kontrollü uzaktan kumanda geliştirerek hastanın migrenini, küme tipi baş ağrısını ve diğer baş ve yüz ağrıları gibi ağrılarını hafifletmelerine yardımcı olan tıbbi bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bu teknoloji halen araştırma aşamasında. Sinirle uyarılan bir implant, hastanın en çok acı yaşadığı alanın yakınındaki üst diş eti bölgesine yerleştiriliyor. Cihaz; boğazda uyuşma, düşük kan basıncı, bulantı, burun kanaması ve enfeksiyonu gibi yan etkilere sebep olabiliyor.Kullanım sırasında hastalara yemek yememeleri öneriliyor.
CİHAZ AÇILIP KAPATILABİLİR
Cihaz, orta yüz bölgesinin kemik boşluğunun derinliklerinde bir sinir topluluğu olan SPG’ye kalıcı olarak gömülüyor. Hasta, baş ağrısının ilk belirtisini algıladığında, kumandaya basıp hafif bir elektrik yükü gönderilmesini sağlıyor. Böylece ağrı sinyallerini engellemeye çalışan sinir hücreleri uyarıyor. Cihazın tam kontrolüne sahip olan hasta gerektiğinde açıp kapatabiliyor. Edinilen bulgulara göre, 15 dakikadan birkaç saate kadar geçen bir sürede hastalar rahatlama yaşaıyor. Bir çalışmaya göre, hastaların yüzde 88’i devam eden bir rahatlama için daha az migren ilacı istediklerini veya hiç kullanmadıklarını belirtiyor.
KALICI BİR ÇÖZÜM OLABİLİR
Bu umut vaat eden sonuçlara rağmen, NeurologyTimes.com’daki Nisan 2015 tarihli bir yayına göre, “İnvaziv olmayan cihaz kaynaklı SPG ablukası şu anda migren önleyici olarak rutin kullanım için etkin değil” deniliyor. fakat ATI tarafından yapılan bir elektronik aspirin klinik çalışmasına göre de cihazla tedavi edilen hastaların yüzde 68’inde belirgin bir iyileşme oluşuyor, bunların yüzde 65’inde baş ağrısı bozukluğu üç ay içerisinde düzeliyor. Klinik gelişimde olan ve FDA onayını bekleyen elektronik aspirin, gelecekte potansiyel bir çözüm olabilir.
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN
HAVUZ KEYFİNİZ KABUSA DÖNÜŞMESİN
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle havuzlara rağbet artacak. Ancak havuza girmeden önce dikkat etmeniz gereken şeyler var. Yüzme havuzları devamlı temizleniyor ve klorlanıyor olsa bile bunlara dayanıklı bakteriler var. Özellikle kulak-burun ve göz bölgesinde rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Dış kulak iltihabı havuz kullanımı sonrası ortaya çıkan en yaygın hastalıklardan biri. Kadınların havuzda en çok karşılaştığı problemlerden biri de sistit. Vajinadaki yararlı bakterileri öldüren klor sebebiyle idrar yolu enfeksiyonları ve mantarlar havuz kullanımı sonrasında oldukça yaygın görülebiliyor. İyi dezenfekte olduğunu bildiğiniz havuzlara gitmek; gözlük, tıkaç gibi önlemler almak gerekiyor.
Elektronik aspirin
Günümüzde teknoloji, hayatımızın hemen hemen her alanında kullanılıyor. Ev eşyaları, arabalar, akıllı telefonlar ve daha nicesinde teknolojiyle iç içeyiz. Hatta teknolojiyi ilaç dolaplarında bile görmek artık mümkün.
Kaliforniya merkezli Autonomic Technologies (ATI) şirketi, elektronik aspirin ile SPG’ye -sinir grubu- düşük seviyede elektrikli uyarı veren, hasta kontrollü uzaktan kumanda geliştirerek hastanın migrenini, küme tipi baş ağrısını ve diğer baş ve yüz ağrıları gibi ağrılarını hafifletmelerine yardımcı olan tıbbi bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bu teknoloji halen araştırma aşamasında. Sinirle uyarılan bir implant, hastanın en çok acı yaşadığı alanın yakınındaki üst diş eti bölgesine yerleştiriliyor. Cihaz; boğazda uyuşma, düşük kan basıncı, bulantı, burun kanaması ve enfeksiyonu gibi yan etkilere sebep olabiliyor.Kullanım sırasında hastalara yemek yememeleri öneriliyor.
CİHAZ AÇILIP KAPATILABİLİR
Cihaz, orta yüz bölgesinin kemik boşluğunun derinliklerinde bir sinir topluluğu olan SPG’ye kalıcı olarak gömülüyor. Hasta, baş ağrısının ilk belirtisini algıladığında, kumandaya basıp hafif bir elektrik yükü gönderilmesini sağlıyor. Böylece ağrı sinyallerini engellemeye çalışan sinir hücreleri uyarıyor. Cihazın tam kontrolüne sahip olan hasta gerektiğinde açıp kapatabiliyor. Edinilen bulgulara göre, 15 dakikadan birkaç saate kadar geçen bir sürede hastalar rahatlama yaşaıyor. Bir çalışmaya göre, hastaların yüzde 88’i devam eden bir rahatlama için daha az migren ilacı istediklerini veya hiç kullanmadıklarını belirtiyor.
KALICI BİR ÇÖZÜM OLABİLİR
Bu umut vaat eden sonuçlara rağmen, NeurologyTimes.com’daki Nisan 2015 tarihli bir yayına göre, “İnvaziv olmayan cihaz kaynaklı SPG ablukası şu anda migren önleyici olarak rutin kullanım için etkin değil” deniliyor. fakat ATI tarafından yapılan bir elektronik aspirin klinik çalışmasına göre de cihazla tedavi edilen hastaların yüzde 68’inde belirgin bir iyileşme oluşuyor, bunların yüzde 65’inde baş ağrısı bozukluğu üç ay içerisinde düzeliyor. Klinik gelişimde olan ve FDA onayını bekleyen elektronik aspirin, gelecekte potansiyel bir çözüm olabilir.
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN
HAVUZ KEYFİNİZ KABUSA DÖNÜŞMESİN
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle havuzlara rağbet artacak. Ancak havuza girmeden önce dikkat etmeniz gereken şeyler var. Yüzme havuzları devamlı temizleniyor ve klorlanıyor olsa bile bunlara dayanıklı bakteriler var. Özellikle kulak-burun ve göz bölgesinde rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Dış kulak iltihabı havuz kullanımı sonrası ortaya çıkan en yaygın hastalıklardan biri. Kadınların havuzda en çok karşılaştığı problemlerden biri de sistit. Vajinadaki yararlı bakterileri öldüren klor sebebiyle idrar yolu enfeksiyonları ve mantarlar havuz kullanımı sonrasında oldukça yaygın görülebiliyor. İyi dezenfekte olduğunu bildiğiniz havuzlara gitmek; gözlük, tıkaç gibi önlemler almak gerekiyor.