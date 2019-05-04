Doğum ağrısıyla baş etme yolları

Dokuz aylık heyecanlı bekleyişin sonuna geldiniz. Bir yanda tanışmak için sabırsızlandığınız bebeğiniz, diğer yanda doğum sancısı düşüncesi ve olasılıkla canınızın acıyacağı belki de ilk doğum deneyiminiz…
Doğum ağrıları şiddetli midir? Ağrıya dayanıklı mısınız? Söz konusu ağrılarla baş etmenin alternatif yolları var mıdır varsa nelerdir? Tüm bu merak edilenleri, kendisi de normal doğum yapmış Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Koru Hastanesi doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslıhan Yazıcıoğlu’nun görüşlerini aldık.
AĞRI EŞİĞİ BİRBİRİNDEN FARKLIDIR
“Esasen doğum sancılarının şiddetini önceden kestirmek olanaksızdır ve her kadının ağrı eşiği de birbirinden farklıdır. İlk doğum deneyimini yaşayan pek çok gebe, ağrılarla baş etmek için bir takım ilaç desteğine ihtiyaç duyar. Az bir grup gebe ise hiç sancı hissetmeyebilir. Doğum sürecinde; ister doğumu yaptıran ebe olsun, isterse kadın doğum uzmanı, söylenenlere kulak verilmeli önerilere uyulmalı.
İLAÇSIZ YÖNTEMLER TERCİH EDİLİYOR
Tercih edebileceğiniz ağrı azaltıcı yöntemleri ilaçlı ve ilaçsız yöntemler olarak ikiye ayırabilirim. Pek çok anne adayı artık doğumda sürecin olabildiğince müdahalesiz olması adına ilaçsız yöntemleri tercih ediyor.
Gevşeme ve rahatlama: Anne adayının gerginliğini ve endişe düzeyini azaltarak algılanan ağrı düzeyini azalttığı gibi, ağrıya toleransı da artırır.
Zihinsel uyarılma: Doğum esnasında anne adayının dikkat ve düşüncelerinin ağrıya odaklanmasını engelleyip, başka uyaranlara yöneltilmesidir.
Nefes çalışmaları: Nefes teknikleri doğum ağrısını yok etmeyecektir ama doğuma odaklanma ve paniğe kapılmama noktasında büyük kolaylık sağlayacaktır.
Suda doğum: Suda doğum son derece güvenilir ve etkin bir yöntemdir. Doğum havuzu adı verilen şişme havuzdaki ısısı uygun dereceye ayarlanmış suyla rahatlayabilirsiniz. Eğer şartlar el vermiyorsa, duşa girmek de benzer bir rahatlama sağlayacaktır.
Hipnoterapi: Kendi kendine hipnoz yöntemlerinin kullanıldığı bu yöntemde anne adayı doğum sancılarının verdiği ağrı duyusunu beyinden uzaklaştırır. Aromaterapi: Yüzyıllardır Çin tıbbında kullanın bir takım aromatik yağlardan hazırlanan karışımlarla doğum ağrısı rahatlatılabilir. En yaygın kullanılan yağlar arasında lavanta, portakal çiçeği, nane, adaçayı ve gül yağı sıralanabilir.
Transkütanöz Elektrik Sinir Uyarımı: Küçük bir radyo büyüklüğündeki bu alet ve sırta yerleştirilecek 4 iletken ped yardımıyla beyne ağrı duyusu gönderilir. Bu duyu aynı zamanda doğal ağrı kesici olan endorfinlerin de salgılanmasına olanak tanır.
Doğumda hareket özgürlüğü: Eskiden doğum esnasında anne adaylarına hareket özgürlüğü tanınmaz sırt üstü uzanır vaziyette doğum yapmaya zorlanırdı. Artık günümüzde doğumda hareket özgürlüğü sağlanan annelerin hem ağrıyı daha rahat tolere ettiğini hem de daha kısa sürede doğum yaptığını biliyoruz.”
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN
OMZUNUZ DONMUŞ OLABİLİR Mİ?
Omzunuzda gün içinde şiddetli ağrılar yaşıyor hatta bu ağrılar gece sizi uyutmuyorsa, kıyafet giyerken ya da herhangi bir işinizi yapmak isterken omzunuz zorlanıyorsa donuk omuz sendromunuz olabilir. Donuk omuz, omuz kapsülü adı verilen güçlü bağ dokusunun parçalarının yapışması, kalınlaşması ve iltihaplanmasına verilen isim. Sürtünmeyi engelleyen sinovyal sıvının da azalmasıyla omuzda ağrı ve katılık görülür. Başlangıçta geceleri daha belirgin ağrır. 2-9 ay gibi bir süreçte hareketler kısıtlanmaya başlar. Omuz iyice sertleşir, ağrı devamlı ve şiddetli bir şekilde hissedilir. Genellikle 50-60 yaş aralığında ve çoğunlukla kadınlarda rastlanan bu hastalığın çok bilinen bir sebebi yok. Öncelikle ilaç tedavisi ve fizik tedavi beraber yürütülüyor. Yanıt alınamadığı taktirde kapalı cerrahi ile yine fizik tedavi desteğiyle sorun ortadan kalkıyor. Ne kadar erken müdahaleye başlanırsa hem geri dönüş kolaylaşıyor hem de hasta fazladan ağrı çekmek zorunda kalmıyor.
Doğum ağrısıyla baş etme yolları
Dokuz aylık heyecanlı bekleyişin sonuna geldiniz. Bir yanda tanışmak için sabırsızlandığınız bebeğiniz, diğer yanda doğum sancısı düşüncesi ve olasılıkla canınızın acıyacağı belki de ilk doğum deneyiminiz…
Doğum ağrıları şiddetli midir? Ağrıya dayanıklı mısınız? Söz konusu ağrılarla baş etmenin alternatif yolları var mıdır varsa nelerdir? Tüm bu merak edilenleri, kendisi de normal doğum yapmış Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Koru Hastanesi doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslıhan Yazıcıoğlu’nun görüşlerini aldık.
AĞRI EŞİĞİ BİRBİRİNDEN FARKLIDIR
“Esasen doğum sancılarının şiddetini önceden kestirmek olanaksızdır ve her kadının ağrı eşiği de birbirinden farklıdır. İlk doğum deneyimini yaşayan pek çok gebe, ağrılarla baş etmek için bir takım ilaç desteğine ihtiyaç duyar. Az bir grup gebe ise hiç sancı hissetmeyebilir. Doğum sürecinde; ister doğumu yaptıran ebe olsun, isterse kadın doğum uzmanı, söylenenlere kulak verilmeli önerilere uyulmalı.
İLAÇSIZ YÖNTEMLER TERCİH EDİLİYOR
Tercih edebileceğiniz ağrı azaltıcı yöntemleri ilaçlı ve ilaçsız yöntemler olarak ikiye ayırabilirim. Pek çok anne adayı artık doğumda sürecin olabildiğince müdahalesiz olması adına ilaçsız yöntemleri tercih ediyor.
Gevşeme ve rahatlama: Anne adayının gerginliğini ve endişe düzeyini azaltarak algılanan ağrı düzeyini azalttığı gibi, ağrıya toleransı da artırır.
Zihinsel uyarılma: Doğum esnasında anne adayının dikkat ve düşüncelerinin ağrıya odaklanmasını engelleyip, başka uyaranlara yöneltilmesidir.
Nefes çalışmaları: Nefes teknikleri doğum ağrısını yok etmeyecektir ama doğuma odaklanma ve paniğe kapılmama noktasında büyük kolaylık sağlayacaktır.
Suda doğum: Suda doğum son derece güvenilir ve etkin bir yöntemdir. Doğum havuzu adı verilen şişme havuzdaki ısısı uygun dereceye ayarlanmış suyla rahatlayabilirsiniz. Eğer şartlar el vermiyorsa, duşa girmek de benzer bir rahatlama sağlayacaktır.
Hipnoterapi: Kendi kendine hipnoz yöntemlerinin kullanıldığı bu yöntemde anne adayı doğum sancılarının verdiği ağrı duyusunu beyinden uzaklaştırır. Aromaterapi: Yüzyıllardır Çin tıbbında kullanın bir takım aromatik yağlardan hazırlanan karışımlarla doğum ağrısı rahatlatılabilir. En yaygın kullanılan yağlar arasında lavanta, portakal çiçeği, nane, adaçayı ve gül yağı sıralanabilir.
Transkütanöz Elektrik Sinir Uyarımı: Küçük bir radyo büyüklüğündeki bu alet ve sırta yerleştirilecek 4 iletken ped yardımıyla beyne ağrı duyusu gönderilir. Bu duyu aynı zamanda doğal ağrı kesici olan endorfinlerin de salgılanmasına olanak tanır.
Doğumda hareket özgürlüğü: Eskiden doğum esnasında anne adaylarına hareket özgürlüğü tanınmaz sırt üstü uzanır vaziyette doğum yapmaya zorlanırdı. Artık günümüzde doğumda hareket özgürlüğü sağlanan annelerin hem ağrıyı daha rahat tolere ettiğini hem de daha kısa sürede doğum yaptığını biliyoruz.”
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN
OMZUNUZ DONMUŞ OLABİLİR Mİ?
Omzunuzda gün içinde şiddetli ağrılar yaşıyor hatta bu ağrılar gece sizi uyutmuyorsa, kıyafet giyerken ya da herhangi bir işinizi yapmak isterken omzunuz zorlanıyorsa donuk omuz sendromunuz olabilir. Donuk omuz, omuz kapsülü adı verilen güçlü bağ dokusunun parçalarının yapışması, kalınlaşması ve iltihaplanmasına verilen isim. Sürtünmeyi engelleyen sinovyal sıvının da azalmasıyla omuzda ağrı ve katılık görülür. Başlangıçta geceleri daha belirgin ağrır. 2-9 ay gibi bir süreçte hareketler kısıtlanmaya başlar. Omuz iyice sertleşir, ağrı devamlı ve şiddetli bir şekilde hissedilir. Genellikle 50-60 yaş aralığında ve çoğunlukla kadınlarda rastlanan bu hastalığın çok bilinen bir sebebi yok. Öncelikle ilaç tedavisi ve fizik tedavi beraber yürütülüyor. Yanıt alınamadığı taktirde kapalı cerrahi ile yine fizik tedavi desteğiyle sorun ortadan kalkıyor. Ne kadar erken müdahaleye başlanırsa hem geri dönüş kolaylaşıyor hem de hasta fazladan ağrı çekmek zorunda kalmıyor.