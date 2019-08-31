Barbie bebek saçı eskide kaldı

Saç ekimi, erkek tipi saç dökülmesi (androgenetik alopesi) olan kişiler için kalıcı bir tedavi yöntemidir.
Saç ekiminde önemli olan, kişide yeterli saç kökünün bulunmasıdır. Yeterli saç kökü bulunan tüm kişilere başarıyla uygulanabilir. Saç ekimi uygulaması için genellikle verici alan olan enseden alınan saç kökleri (greft) toplanarak hedeflenmiş saçsız bölgeye yapılmaktadır. Saç ekiminde çok çeşitli yöntemler mevcut.
Tüm bu yöntemlerle alakalı, ayrıca yeni ve etkili yöntemlerden olan Safir-FUE yöntemiyle ilgili Estpoint Estetik Merkezi’nden dermatoloji uzmanı Dr. Ekin Meşe Say şu bilgileri verdi:
“Saç ekiminde en önemli hedef doğal görünüm sağlamaktır. Saç kökü sayısı ve sık ekim sonra gelir. Eskiden ekilen saçlar diş fırçası veya barbie bebek saçı gibi doğal olmayan görünümlere sahip iken, tekniklerin çok gelişmesi nedeniyle bugün daha doğal görünüm elde ediliyor. Saç ekiminde başlangıç yaşı 25 olarak düşünülmelidir. Saç ekiminde ileri yaş kısıtlaması yoktur. Sağlığı iyi olanlarda, ense donör kalitesi iyi ise saç ekimine alınabilir. Kulak arası ve ense arasında kalan bölge, donör alan olup, buradaki saç köklerinin dökülme potansiyeli yoktur. Genetik olarak testesteronun saç köküne zarar vermesine karşı dirençlidir. Bu yüzden ekilen saçların dökülmesi beklenmez.
SAÇ YOĞUNLUĞUNA BAKILIR
Saç ekimi yaptırmaya karar veren hastalarımızın ilk değerlendirmesinde, öncelikle kişinin saç dökülme şekli belirleniyor. Saçın yapısına ve kalınlığına baktıktan sonra kök alınacak alan olan ensedeki donör alandaki saç yoğunluğuna ve kaliteli kök sayısının ne olduğuna bakılıp, değerlendiriliyor. Saç ekiminde 2004’ten beri var olan ve tüm dünyada popüler olan yöntem; ‘Foliculer Unit Transplantasyon’ yani FUE tekniğidir. FUE tekniğinin aşamaları; ilk olarak ense bölgesindeki saçlar 1-2 mm kısalıkta olacak şekilde traşlanmaktadır. İkinci aşama ise; hem alım bölgesi hem de ekim alanına, hastamızın tüm işlem boyunca ağrı hissetmemesi için lokal anestezi uygulanmasıdır. Üçüncü aşama ise alım aşaması olup, punch cihazı ile saç köklerinin toplanmasıdır. Dördüncü aşama ise ekim yapılacak alana safir veya slit ile kanalların açılmasıdır. En son aşama ise toplanan greftlerin ihtiyaç olan alana ekilmesi yani açılan kanallara yerleştirilmesidir.
ÇIKARILAN KÖKLER BELLİ OLMUYOR
FUE’de alım aşamasında uç kısmında ince silindirik puncholan mikro-motor cihazlar kullanılarak, saç kökleri iki kulak arası bölgeden tek tek alınır. Saç kökleri yan yana çıkarılmaz, arada birkaç saç kökü atlanarak alınır. Saç köklerinin toplama aşamasında penset dediğimiz cımbız benzeri cerrahi aletler kullanılmaktadır. FUE tekniğinin hastalar açısından en önemli avantajları; tek tek çıkarılan saç köklerinin iyileşme sonrasında belli olmaması, en hızlı iyileşme süresi, en az travma, en az skar(iz), en iyi yanıt nedeni ile günümüzde FUE tekniği daha sık tercih edilmektedir.
Saç ekiminde doğallığı etkileyen faktörler; ensedeki donöralanının yeterli yoğunlukta olması, deneyimli bir ekibin olması, doğal bir ön saç çizgisinin oluşturulması, en başından hastanın iyi değerlendirilmesi, hastanın ihtiyacı kadar kök alınması, alım ve toplama aşamasında, parçalanmadan saç köklerinin alınması, doğru yönde açılmış kanallar ve ekilen saç köklerinin yönü ve açısının doğru olmasıdır. Doğal görünüm için, ön saç çizgisine tek köklü kökler ekilmekte iken, ikili-üçlü veya dörtlü olanlar sıklaştırma amacıyla tercih edilmektedir.
İYİLEŞME SÜRESİ DAHA KISADIR
FUE yöntemi klasik FUE ve Safir-FUE teknikleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İki yöntemde de mikromotor ve mikro-punch (zımba) kullanılarak kökler ense bölgesinden çıkarılır ve toplanır. Farkları ise kanal açma aşamasında kullanılan bıçakların biçimi ve yapısıdır Klasik FUE’de U biçiminde olan çelik bıçaklar ile kanal açılırken, Safir-FUE’de V biçiminde daha keskin ve dayanıklı olan safir bıçaklar kullanılır, avantajı dokuya zarar vermeden, daha hassas biçimde kanal açılmasıdır. Ayrıca nikel alerjisi olanlarda özellikle tercih edilmektedir. Antibakteriyel özelliği ile komplikasyon riski azaltılmış olur. Açılan kanalın büyüklüğü daha az olup, ekilen köklerin yerinden çıkma olasılığı minumumdur. Ekim sonrası iyileşme süresi daha kısadır. Saç ekiminden sonraki iyileşme süreci kişiden kişiye değişmektedir. Bunun nedenleri arasında; kişinin yaşı, sigara kullanımı, derinin esnek veya sert oluşu, çok açık tenli veya çok koyu tenli oluşudur. Saç ekim operasyonu sırasında verilen serum içerisinde antibiyotik dışında ağrı kesiciler de eklenmektedir. Operasyon bitiminde ağrı hissi duyulmaz, sadece o gece uyumadan önce 1 adet ağrı kesici içilmektedir. Ancak özellikle ense bölgesinde alım yapılmasına bağlı, ekim sonrasında hastalarımız ağrı hissedebilir ve bu durum normal olup, ağrı kesici kullanılması yeterlidir.
EKİM ÖNCESİ İYİCE ARAŞTIRILMALI
Saç ekimi yaptırmayı düşünen kişi öncelikle bazı şeylere dikkat etmelidir. Ülkemizde uzman arayışı sorgulanmadığı için saç ekimi yapılan çoğu yerde doktor dahi bulunmamaktadır. Saç ekimi ekip işi olmakla birlikte, ekip başı olarak plastik cerrahların veya dermatologların olduğu, beraberinde hemşire ve anestezi teknisyeni yer almalıdır. Operasyonu yapacak olan hekim ve asistanlarının deneyimli/yetkin olmasına dikkat etmelidir. Sonuç olarak; saç ekimi isteyen kişi öncesinde iyi araştırmalı ve güvenebileceği merkezleri tercih etmelidir.”
Barbie bebek saçı eskide kaldı
Saç ekimi, erkek tipi saç dökülmesi (androgenetik alopesi) olan kişiler için kalıcı bir tedavi yöntemidir.
Saç ekiminde önemli olan, kişide yeterli saç kökünün bulunmasıdır. Yeterli saç kökü bulunan tüm kişilere başarıyla uygulanabilir. Saç ekimi uygulaması için genellikle verici alan olan enseden alınan saç kökleri (greft) toplanarak hedeflenmiş saçsız bölgeye yapılmaktadır. Saç ekiminde çok çeşitli yöntemler mevcut.
Tüm bu yöntemlerle alakalı, ayrıca yeni ve etkili yöntemlerden olan Safir-FUE yöntemiyle ilgili Estpoint Estetik Merkezi’nden dermatoloji uzmanı Dr. Ekin Meşe Say şu bilgileri verdi:
“Saç ekiminde en önemli hedef doğal görünüm sağlamaktır. Saç kökü sayısı ve sık ekim sonra gelir. Eskiden ekilen saçlar diş fırçası veya barbie bebek saçı gibi doğal olmayan görünümlere sahip iken, tekniklerin çok gelişmesi nedeniyle bugün daha doğal görünüm elde ediliyor. Saç ekiminde başlangıç yaşı 25 olarak düşünülmelidir. Saç ekiminde ileri yaş kısıtlaması yoktur. Sağlığı iyi olanlarda, ense donör kalitesi iyi ise saç ekimine alınabilir. Kulak arası ve ense arasında kalan bölge, donör alan olup, buradaki saç köklerinin dökülme potansiyeli yoktur. Genetik olarak testesteronun saç köküne zarar vermesine karşı dirençlidir. Bu yüzden ekilen saçların dökülmesi beklenmez.
SAÇ YOĞUNLUĞUNA BAKILIR
Saç ekimi yaptırmaya karar veren hastalarımızın ilk değerlendirmesinde, öncelikle kişinin saç dökülme şekli belirleniyor. Saçın yapısına ve kalınlığına baktıktan sonra kök alınacak alan olan ensedeki donör alandaki saç yoğunluğuna ve kaliteli kök sayısının ne olduğuna bakılıp, değerlendiriliyor. Saç ekiminde 2004’ten beri var olan ve tüm dünyada popüler olan yöntem; ‘Foliculer Unit Transplantasyon’ yani FUE tekniğidir. FUE tekniğinin aşamaları; ilk olarak ense bölgesindeki saçlar 1-2 mm kısalıkta olacak şekilde traşlanmaktadır. İkinci aşama ise; hem alım bölgesi hem de ekim alanına, hastamızın tüm işlem boyunca ağrı hissetmemesi için lokal anestezi uygulanmasıdır. Üçüncü aşama ise alım aşaması olup, punch cihazı ile saç köklerinin toplanmasıdır. Dördüncü aşama ise ekim yapılacak alana safir veya slit ile kanalların açılmasıdır. En son aşama ise toplanan greftlerin ihtiyaç olan alana ekilmesi yani açılan kanallara yerleştirilmesidir.
ÇIKARILAN KÖKLER BELLİ OLMUYOR
FUE’de alım aşamasında uç kısmında ince silindirik puncholan mikro-motor cihazlar kullanılarak, saç kökleri iki kulak arası bölgeden tek tek alınır. Saç kökleri yan yana çıkarılmaz, arada birkaç saç kökü atlanarak alınır. Saç köklerinin toplama aşamasında penset dediğimiz cımbız benzeri cerrahi aletler kullanılmaktadır. FUE tekniğinin hastalar açısından en önemli avantajları; tek tek çıkarılan saç köklerinin iyileşme sonrasında belli olmaması, en hızlı iyileşme süresi, en az travma, en az skar(iz), en iyi yanıt nedeni ile günümüzde FUE tekniği daha sık tercih edilmektedir.
Saç ekiminde doğallığı etkileyen faktörler; ensedeki donöralanının yeterli yoğunlukta olması, deneyimli bir ekibin olması, doğal bir ön saç çizgisinin oluşturulması, en başından hastanın iyi değerlendirilmesi, hastanın ihtiyacı kadar kök alınması, alım ve toplama aşamasında, parçalanmadan saç köklerinin alınması, doğru yönde açılmış kanallar ve ekilen saç köklerinin yönü ve açısının doğru olmasıdır. Doğal görünüm için, ön saç çizgisine tek köklü kökler ekilmekte iken, ikili-üçlü veya dörtlü olanlar sıklaştırma amacıyla tercih edilmektedir.
İYİLEŞME SÜRESİ DAHA KISADIR
FUE yöntemi klasik FUE ve Safir-FUE teknikleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İki yöntemde de mikromotor ve mikro-punch (zımba) kullanılarak kökler ense bölgesinden çıkarılır ve toplanır. Farkları ise kanal açma aşamasında kullanılan bıçakların biçimi ve yapısıdır Klasik FUE’de U biçiminde olan çelik bıçaklar ile kanal açılırken, Safir-FUE’de V biçiminde daha keskin ve dayanıklı olan safir bıçaklar kullanılır, avantajı dokuya zarar vermeden, daha hassas biçimde kanal açılmasıdır. Ayrıca nikel alerjisi olanlarda özellikle tercih edilmektedir. Antibakteriyel özelliği ile komplikasyon riski azaltılmış olur. Açılan kanalın büyüklüğü daha az olup, ekilen köklerin yerinden çıkma olasılığı minumumdur. Ekim sonrası iyileşme süresi daha kısadır. Saç ekiminden sonraki iyileşme süreci kişiden kişiye değişmektedir. Bunun nedenleri arasında; kişinin yaşı, sigara kullanımı, derinin esnek veya sert oluşu, çok açık tenli veya çok koyu tenli oluşudur. Saç ekim operasyonu sırasında verilen serum içerisinde antibiyotik dışında ağrı kesiciler de eklenmektedir. Operasyon bitiminde ağrı hissi duyulmaz, sadece o gece uyumadan önce 1 adet ağrı kesici içilmektedir. Ancak özellikle ense bölgesinde alım yapılmasına bağlı, ekim sonrasında hastalarımız ağrı hissedebilir ve bu durum normal olup, ağrı kesici kullanılması yeterlidir.
EKİM ÖNCESİ İYİCE ARAŞTIRILMALI
Saç ekimi yaptırmayı düşünen kişi öncelikle bazı şeylere dikkat etmelidir. Ülkemizde uzman arayışı sorgulanmadığı için saç ekimi yapılan çoğu yerde doktor dahi bulunmamaktadır. Saç ekimi ekip işi olmakla birlikte, ekip başı olarak plastik cerrahların veya dermatologların olduğu, beraberinde hemşire ve anestezi teknisyeni yer almalıdır. Operasyonu yapacak olan hekim ve asistanlarının deneyimli/yetkin olmasına dikkat etmelidir. Sonuç olarak; saç ekimi isteyen kişi öncesinde iyi araştırmalı ve güvenebileceği merkezleri tercih etmelidir.”