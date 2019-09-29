Ameliyatsız yüz germe

Cildimize sıkılık veren kollajen ve elastin liflerinin 20’li yaşlardan itibaren üretiminin azalması ile cildimizde kırışıklık, sarkma ve gevşemeler ortaya çıkar.
Özellikle yüz ovalinin bozulması ile ifademiz değişir ve yaşlı görünmemize sebep olur. Son yıllarda ameliyatsız gençleşmeye olan ilgi çok arttı. Bunun sebebi, artık insanların gençleşirken sosyal hayatlarından kopmak istememeleri, ağrısız ve ameliyatsız olan yöntemleri tercih etmeleridir. Amelyatsız yüz germe tekniklerinden biri olan Saten Yüz Germe ile alakalı Göktürk Mono Tıp Merkezi doktorlarından Uzm. Dr. Ekin Meşe Say, şu bilgileri verdi:
SES DALGALARIYLA SIKILAŞMA
“Ultrason dalgaları ve radyo frekans enerjisinin bir arada kullanıldığı; ilk ve tek yöntem ‘Saten Yüz Germe’dir. Ultrasonun ses dalgalarının mekanik etkisi ile kollajen ve elastin liflerde sıkılaşma oluşurken, odaklı radyo frekans sayesinde cilt altı sıcaklık kontrollü bir şekilde 42-45C getirilerek, yeni kollajen ve elastin sentezi uyarılır. Böylelikle var olan kırışıklık ve sarkmalar azalmakta, daha sıkı ve parlak bir cilt elde edilmiş olur. Kişiler işlem sonrası rahatlıkla günlük yaşamlarına ve işlerine dönebilirler.
Yan etkisi yüksek olan tek seanslık agresif uygulamalar yerine daha homojen enerji dağılımı sağlayarak hasta memnuniyetini ve konforunu arttırmaktadır. Göz kapağına dahi uygulanabiliyor olması fark yaratacak bir özelliktir.
AĞRI VE ACI HİSSEDİLMİYOR
Cilde uygulanan enerji, derinin her tabakasına aynı anda iletildiğinden kişinin kollajen üretimi maximum şekilde uyarılır. İki farklı sistemin aynı anda beraber çalışması sayesinde, daha etkili ve hızlı sonuç alınmasını sağlamaktadır. İki teknolojiyi aynı anda kullanan sistem için başarı oranının her iki sistemden daha yüksek olacağı kaçınılmazdır. Ağrı veya acı hissetmeden, ameliyatsız ‘V’ şeklinde bir yüz ovali ve belirgin çene hattı hedeflenir.
2015’te göz kapağı sarkmalarında, torbalanmasında ve morlukların tedavisinde Amerikan Sağlık Örgütü (FDA) tarafından klinik olarak onaylanmıştır. 2014-2015-2016 ve 2017’de Avrupa ve Amerika’da en iyi ‘Antiaging ve Kırışıklık Giderme’ yöntemi olarak seçilmiş. Bilinen bir yan etkisi yoktur.
Göz çevresi morluk azaltılmasında, gözaltı torbalanmasında, göz kapağı sarkmalarında, dudak üstü çizgilenmelerinde, elmacık ve çene hattının belirginleştirmesinde, burun kenarı oluğunda azalma, gıdı, boyun ve dekolte bölgesin sarkma ve kırışıklıklarında kullanılmaktadır.
CİLT YAPISI KORUNUYOR
Uygulama bölgesine ultrason jeli sürülerek, kişinin ve uygulama yapılacak bölgenin özelliğine göre ayarlar yapılır. İşlem sırasında ağrının olmaması, sadece sıcaklık hissi hissedilmesi kişi açısından konforu artırmaktadır. Ciltteki ısıyı sabit bir aralıkta tutabilmek için; termometre ile sürekli ölçüm yapılmaktadır. Böylelikle cilt yapısı korunmuş olur. Uygulama süresi, tüm yüz bölgesi için yaklaşık 45 dakika iken, bölgesel uygulamalar yapılabilmektedir. Uygulama sonunda hastalarımız ciltlerindeki değişikliği fark etmeye başlarlar. Bu hissettiği etki her geçen gün artarak devam eder. Kalıcı etkileri 3. seans sonunda görülür. 4 seans bittikten sonra, 6 ay boyunca kollajen üretimi devam eder. Kişi etkisini 1-1.5 yıl kadar hissetmektedir. Yöntem, ameliyat istemeyen, iğne korkusu olan, 30-35 yaş arası kadın ve erkek herkese yapılabilir. Sadece gebelik, emzirme, kalp pili ve kanser öyküsü olanlarda işlem yapılamaz. 1 hafta ara ile 4 seans önerilir. İhtiyaca göre 1-2 yıl ara ile 4 seans uygulanabilir.”
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN
SIRT ÇANTALARINA BAĞLI BEL AĞRILARI
Okul çağındaki çocukların sırt çantaları oldukça ağır olabiliyor. Ancak uzun süreler bu ağırlıklara maruz kalmak özellikle bu yaşlarda bel ağrılarına ve omurgadaki bozukluklara sebep olabiliyor. Bunlar da büyüme çağındaki çocuklarda postür bozukluklarına yol açabiliyor. Sırt çantalarının ağırlığının vücut ağırlığının yüzde 10’unu geçmemesi gerektiği vurgulansa da küçük çocuklarda 4-5 kilo ağırlığın üzerine çıkmamakta fayda var. Vücut ağırlığının yüzde 15’ine kadar ağırlık kabul edilebilse de her gün tekrarlanan bu ağırlıklar uzun süre taşındığında bel, omuz ve sırt ağrıları kalıcı hale gelebiliyor.
Ağırlık ne kadar önemli olsa da vücut postürü açısından ağırlığın dağıtılması daha büyük bir önem taşıyor. Çantanın saplarının ayarları iki tarafa eşit gelecek şekilde ayarlanmalı ve kesinlikle tek omuzda taşınmamalı. Omurga yüklerinin bu şekilde değişimi ciddi zedelenmelere sebep olabiliyor. Dikkat edilmediği taktirde omurga eğrilikleri hatta skolyoz gibi hastalıklara varan durumlar söz konusu olabilir. Bel ve sırt ağrılarının yaşanmaması için hem eşit ağırlık hem de çantanın bel hizasından 5 santim kadar yukarıda durması önemli. Daha aşağı sarkan çantalar omuzlara daha fazla yük bindirebiliyor.
Çanta alırken özellikle sapların rahatlığına ve acıtmayacak şekilde yapılmış olmasına bakmayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda ek süslemelerin de ağırlık yapabileceği gözden kaçırılmamalı ve çantanın boş ağırlığının hafif olmasına özellikle dikkat edilmeli.
Ameliyatsız yüz germe
Cildimize sıkılık veren kollajen ve elastin liflerinin 20’li yaşlardan itibaren üretiminin azalması ile cildimizde kırışıklık, sarkma ve gevşemeler ortaya çıkar.
Özellikle yüz ovalinin bozulması ile ifademiz değişir ve yaşlı görünmemize sebep olur. Son yıllarda ameliyatsız gençleşmeye olan ilgi çok arttı. Bunun sebebi, artık insanların gençleşirken sosyal hayatlarından kopmak istememeleri, ağrısız ve ameliyatsız olan yöntemleri tercih etmeleridir. Amelyatsız yüz germe tekniklerinden biri olan Saten Yüz Germe ile alakalı Göktürk Mono Tıp Merkezi doktorlarından Uzm. Dr. Ekin Meşe Say, şu bilgileri verdi:
SES DALGALARIYLA SIKILAŞMA
“Ultrason dalgaları ve radyo frekans enerjisinin bir arada kullanıldığı; ilk ve tek yöntem ‘Saten Yüz Germe’dir. Ultrasonun ses dalgalarının mekanik etkisi ile kollajen ve elastin liflerde sıkılaşma oluşurken, odaklı radyo frekans sayesinde cilt altı sıcaklık kontrollü bir şekilde 42-45C getirilerek, yeni kollajen ve elastin sentezi uyarılır. Böylelikle var olan kırışıklık ve sarkmalar azalmakta, daha sıkı ve parlak bir cilt elde edilmiş olur. Kişiler işlem sonrası rahatlıkla günlük yaşamlarına ve işlerine dönebilirler.
Yan etkisi yüksek olan tek seanslık agresif uygulamalar yerine daha homojen enerji dağılımı sağlayarak hasta memnuniyetini ve konforunu arttırmaktadır. Göz kapağına dahi uygulanabiliyor olması fark yaratacak bir özelliktir.
AĞRI VE ACI HİSSEDİLMİYOR
Cilde uygulanan enerji, derinin her tabakasına aynı anda iletildiğinden kişinin kollajen üretimi maximum şekilde uyarılır. İki farklı sistemin aynı anda beraber çalışması sayesinde, daha etkili ve hızlı sonuç alınmasını sağlamaktadır. İki teknolojiyi aynı anda kullanan sistem için başarı oranının her iki sistemden daha yüksek olacağı kaçınılmazdır. Ağrı veya acı hissetmeden, ameliyatsız ‘V’ şeklinde bir yüz ovali ve belirgin çene hattı hedeflenir.
2015’te göz kapağı sarkmalarında, torbalanmasında ve morlukların tedavisinde Amerikan Sağlık Örgütü (FDA) tarafından klinik olarak onaylanmıştır. 2014-2015-2016 ve 2017’de Avrupa ve Amerika’da en iyi ‘Antiaging ve Kırışıklık Giderme’ yöntemi olarak seçilmiş. Bilinen bir yan etkisi yoktur.
Göz çevresi morluk azaltılmasında, gözaltı torbalanmasında, göz kapağı sarkmalarında, dudak üstü çizgilenmelerinde, elmacık ve çene hattının belirginleştirmesinde, burun kenarı oluğunda azalma, gıdı, boyun ve dekolte bölgesin sarkma ve kırışıklıklarında kullanılmaktadır.
CİLT YAPISI KORUNUYOR
Uygulama bölgesine ultrason jeli sürülerek, kişinin ve uygulama yapılacak bölgenin özelliğine göre ayarlar yapılır. İşlem sırasında ağrının olmaması, sadece sıcaklık hissi hissedilmesi kişi açısından konforu artırmaktadır. Ciltteki ısıyı sabit bir aralıkta tutabilmek için; termometre ile sürekli ölçüm yapılmaktadır. Böylelikle cilt yapısı korunmuş olur. Uygulama süresi, tüm yüz bölgesi için yaklaşık 45 dakika iken, bölgesel uygulamalar yapılabilmektedir. Uygulama sonunda hastalarımız ciltlerindeki değişikliği fark etmeye başlarlar. Bu hissettiği etki her geçen gün artarak devam eder. Kalıcı etkileri 3. seans sonunda görülür. 4 seans bittikten sonra, 6 ay boyunca kollajen üretimi devam eder. Kişi etkisini 1-1.5 yıl kadar hissetmektedir. Yöntem, ameliyat istemeyen, iğne korkusu olan, 30-35 yaş arası kadın ve erkek herkese yapılabilir. Sadece gebelik, emzirme, kalp pili ve kanser öyküsü olanlarda işlem yapılamaz. 1 hafta ara ile 4 seans önerilir. İhtiyaca göre 1-2 yıl ara ile 4 seans uygulanabilir.”
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN
SIRT ÇANTALARINA BAĞLI BEL AĞRILARI
Okul çağındaki çocukların sırt çantaları oldukça ağır olabiliyor. Ancak uzun süreler bu ağırlıklara maruz kalmak özellikle bu yaşlarda bel ağrılarına ve omurgadaki bozukluklara sebep olabiliyor. Bunlar da büyüme çağındaki çocuklarda postür bozukluklarına yol açabiliyor. Sırt çantalarının ağırlığının vücut ağırlığının yüzde 10’unu geçmemesi gerektiği vurgulansa da küçük çocuklarda 4-5 kilo ağırlığın üzerine çıkmamakta fayda var. Vücut ağırlığının yüzde 15’ine kadar ağırlık kabul edilebilse de her gün tekrarlanan bu ağırlıklar uzun süre taşındığında bel, omuz ve sırt ağrıları kalıcı hale gelebiliyor.
Ağırlık ne kadar önemli olsa da vücut postürü açısından ağırlığın dağıtılması daha büyük bir önem taşıyor. Çantanın saplarının ayarları iki tarafa eşit gelecek şekilde ayarlanmalı ve kesinlikle tek omuzda taşınmamalı. Omurga yüklerinin bu şekilde değişimi ciddi zedelenmelere sebep olabiliyor. Dikkat edilmediği taktirde omurga eğrilikleri hatta skolyoz gibi hastalıklara varan durumlar söz konusu olabilir. Bel ve sırt ağrılarının yaşanmaması için hem eşit ağırlık hem de çantanın bel hizasından 5 santim kadar yukarıda durması önemli. Daha aşağı sarkan çantalar omuzlara daha fazla yük bindirebiliyor.
Çanta alırken özellikle sapların rahatlığına ve acıtmayacak şekilde yapılmış olmasına bakmayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda ek süslemelerin de ağırlık yapabileceği gözden kaçırılmamalı ve çantanın boş ağırlığının hafif olmasına özellikle dikkat edilmeli.