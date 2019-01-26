Ameliyatsız yüz germe

Hayatımızda yaşlanma herkes için kaçınılmaz bir süreç ve yaşlanmanın derideki bulguları değişik yaşlarda ve bölgelerde kendini gösterir.
Bilindiği gibi klasik yaklaşım cerrahlar tarafından yapılan yüz germe ameliyatıdır ancak son yıllarda özellikle ameliyat olmak istemeyen bireyler için cerrahisiz yüz germe işlemi olarak birçok yöntem kullanım alanına girdi. Bu yöntemlerden ‘Altın İğne Frekansı’ olarak bilinen ‘Scarlet S’ uygulaması ile ilgili Doç. Dr. Gülay Özgehan ile konuştuk.
Altın İğne Frekansı nedir?
Aslında bildiğimiz altından bahsediyoruz gerçekten. Uygulama esnasında kişiye özel mikro iğnelerin bulunduğu başlıklar kullanılıyor ve iletkenliğinden faydalanmak amacıyla bu iğneler üretilirken altın ile kaplanıyor. Bu iğnelerden radyo frekans enerjisi kontrollü olarak cildin üst tabakasından başlayarak istediğimiz derinliğe kadar iğne boyunca iletiliyor ve aslında bilinçli bir kontrollü travma yaratılıyor. Nasıl ki bir yerimizi kestiğimizde vücudumuz o bölgeyi onarmak için hemen harekete geçer ve orayı yeniler; bizde aynı etkiyi iğneleme yöntemiyle alıyoruz.
Cildin epidermis yani üst tabakasından başlayıp dermis dediğimiz alt tabakasına kadar etki ettiği için Altın İğne Frekansı uygulaması ameliyatsız cilt gençleştirme yöntemleri arasında en iyi sonuçları aldığım uygulamalardan birisi. Cildin alt tabakasında bulunan kolajen, elastin ve hyalüronik asit bileşenlerini uyararak yeniden sentezlenmesini sağlar ve cildin gençleşmesine katkıda bulunur.
Sizce Scarlet S uygulamasının en büyük avantajı nedir?
Bir doktor olarak benim için avantajı; cinsiyet ve yaş fark etmeksizin tüm hastalarıma uygulayabiliyor olmam. Hastalarım için ise en büyük avantajı; birçok cilt sorununa aynı uygulamada müdahale edilebiliyor olması. Mesela cilt gerginliğini artırmak için gelen bir hastanın uygulama esnasında kılcal damarları da koagüle edilmiş olduğu için kızarıklık problemi de çözülmüş oluyor. Uygulamanın ağrısız olması, sonrasında morarma ve kanamanın olmaması, günlük hayata hemen devam edebilmek ise diğer avantajları arasında.
Ne kadar sürer ve ne sıklıkta uygulama yapılmalıdır?
Uygulamalar ortalama 20-40 dakika arasında sürmekte birlikte uygulama bölgesine göre bu süre değişiklik göstermektedir. Önceden yüz gençleştirme için yüz, boyun ve dekolte ye uygulama yaparken; ‘Ballerina Lifting’ dediğimiz yeni protokol ile gerginlik etkisi daha fazla olduğu için ek olarak saçlı deriye de uygulama yapıyoruz bu da uygulama süresini artırıyor. Ya da vücut bölgesindeki çatlaklara uygulama yapacaksak, bölgenin genişliği uygulama süresini de değiştirecektir. Seans sayıları da kişiye özel olarak değişiklik göstermekle birlikte 2 ile 4 arasında değişebiliyor. Cildin ihtiyacına göre ertesi yıl tekrar seanslarını hastamızla birlikte planlıyoruz.
Ameliyatı tercih etmeyen hastalarımız için ekonomik bir seçenek sunan ‘Scarlet S’ uygulaması, elde ettiğimiz başarılı sonuçlar sayesinde cilt gençleştirme yöntemleri içerisinde daha uzun zaman benim ilk seçimim olmaya devam edecek gibi görünüyor.
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN
BİR TATİL SENDROMU: JETLAG
Kıtalar arası uzun süren yolculuklar yapıyorsanız jetlag sendromuna yakalanmış olabilirsiniz. Özellikle ilk hafta oldukça sorun oluşturabilen jetlaga dikkat etmekte fayda var. Jetlag en basit tabiriyle, vücudun hızlı bir değişimde farklı bir saat dilimine adapte olmaya zorlanması durumu. Özellikle uyku sorunlarına sebep olan jetlag vücudu ciddi oranda etkiliyor. Vücudumuz kendini, güneşin doğuşu ve batışına göre ayarladığı biyolojik saati melatonin hormonuyla kontrol ediyor. Beyinden salgılanan bu hormon vücudun bütün düzeninde görevli. Gözle algılanan ışıkla ilgili olan bu hormon geceleri salgılanıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber düşmeye başlıyor ve vücudumuz kendine bu şekilde bir düzen oluşturuyor. Normalde uzun süredir bulunduğu yere alışkın olan vücut kısa sürede uzun bir mesafe kat ettiğinde yeni yerin saat dilimlerine direk geçiş yapamıyor ve önceden bulunduğu saat dilimindeki alışkanlıklarını sürdürmeye çalışıyor. Bu sebeple geceleri uyuyamama, sabahları uykuya dalma, yorgunluk, dikkatsizlik, mide-bağırsak sorunları, algı problemleri gibi durumlar ortaya çıkıyor. Jetlag son zamanlarda her yere ulaşımın daha da kolaylaşmasıyla oldukça sık görülebilen bir durum. 1 hafta süreyle bu yeni duruma alışmaya çalışmak da oldukça yorucu. Özellikle kısa süreli yolculuklarda tatsız bir seyahate yol açabiliyor. Bu sebeple doğu veya batıya gitme durumuna göre yine 1 hafta öncesinden 1 saat erken ya da geç yatılıp kalkılmaya başlanması önemli. Aldığınız önlemlere rağmen ciddi sorunlar yaşıyorsanız doktor kontrolünde melatonin kullanmak da jetlag etkilerini atlatmanıza yardımcı olabilir.
Ameliyatsız yüz germe
Hayatımızda yaşlanma herkes için kaçınılmaz bir süreç ve yaşlanmanın derideki bulguları değişik yaşlarda ve bölgelerde kendini gösterir.
Bilindiği gibi klasik yaklaşım cerrahlar tarafından yapılan yüz germe ameliyatıdır ancak son yıllarda özellikle ameliyat olmak istemeyen bireyler için cerrahisiz yüz germe işlemi olarak birçok yöntem kullanım alanına girdi. Bu yöntemlerden ‘Altın İğne Frekansı’ olarak bilinen ‘Scarlet S’ uygulaması ile ilgili Doç. Dr. Gülay Özgehan ile konuştuk.
Altın İğne Frekansı nedir?
Aslında bildiğimiz altından bahsediyoruz gerçekten. Uygulama esnasında kişiye özel mikro iğnelerin bulunduğu başlıklar kullanılıyor ve iletkenliğinden faydalanmak amacıyla bu iğneler üretilirken altın ile kaplanıyor. Bu iğnelerden radyo frekans enerjisi kontrollü olarak cildin üst tabakasından başlayarak istediğimiz derinliğe kadar iğne boyunca iletiliyor ve aslında bilinçli bir kontrollü travma yaratılıyor. Nasıl ki bir yerimizi kestiğimizde vücudumuz o bölgeyi onarmak için hemen harekete geçer ve orayı yeniler; bizde aynı etkiyi iğneleme yöntemiyle alıyoruz.
Cildin epidermis yani üst tabakasından başlayıp dermis dediğimiz alt tabakasına kadar etki ettiği için Altın İğne Frekansı uygulaması ameliyatsız cilt gençleştirme yöntemleri arasında en iyi sonuçları aldığım uygulamalardan birisi. Cildin alt tabakasında bulunan kolajen, elastin ve hyalüronik asit bileşenlerini uyararak yeniden sentezlenmesini sağlar ve cildin gençleşmesine katkıda bulunur.
Sizce Scarlet S uygulamasının en büyük avantajı nedir?
Bir doktor olarak benim için avantajı; cinsiyet ve yaş fark etmeksizin tüm hastalarıma uygulayabiliyor olmam. Hastalarım için ise en büyük avantajı; birçok cilt sorununa aynı uygulamada müdahale edilebiliyor olması. Mesela cilt gerginliğini artırmak için gelen bir hastanın uygulama esnasında kılcal damarları da koagüle edilmiş olduğu için kızarıklık problemi de çözülmüş oluyor. Uygulamanın ağrısız olması, sonrasında morarma ve kanamanın olmaması, günlük hayata hemen devam edebilmek ise diğer avantajları arasında.
Ne kadar sürer ve ne sıklıkta uygulama yapılmalıdır?
Uygulamalar ortalama 20-40 dakika arasında sürmekte birlikte uygulama bölgesine göre bu süre değişiklik göstermektedir. Önceden yüz gençleştirme için yüz, boyun ve dekolte ye uygulama yaparken; ‘Ballerina Lifting’ dediğimiz yeni protokol ile gerginlik etkisi daha fazla olduğu için ek olarak saçlı deriye de uygulama yapıyoruz bu da uygulama süresini artırıyor. Ya da vücut bölgesindeki çatlaklara uygulama yapacaksak, bölgenin genişliği uygulama süresini de değiştirecektir. Seans sayıları da kişiye özel olarak değişiklik göstermekle birlikte 2 ile 4 arasında değişebiliyor. Cildin ihtiyacına göre ertesi yıl tekrar seanslarını hastamızla birlikte planlıyoruz.
Ameliyatı tercih etmeyen hastalarımız için ekonomik bir seçenek sunan ‘Scarlet S’ uygulaması, elde ettiğimiz başarılı sonuçlar sayesinde cilt gençleştirme yöntemleri içerisinde daha uzun zaman benim ilk seçimim olmaya devam edecek gibi görünüyor.
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN
BİR TATİL SENDROMU: JETLAG
Kıtalar arası uzun süren yolculuklar yapıyorsanız jetlag sendromuna yakalanmış olabilirsiniz. Özellikle ilk hafta oldukça sorun oluşturabilen jetlaga dikkat etmekte fayda var. Jetlag en basit tabiriyle, vücudun hızlı bir değişimde farklı bir saat dilimine adapte olmaya zorlanması durumu. Özellikle uyku sorunlarına sebep olan jetlag vücudu ciddi oranda etkiliyor. Vücudumuz kendini, güneşin doğuşu ve batışına göre ayarladığı biyolojik saati melatonin hormonuyla kontrol ediyor. Beyinden salgılanan bu hormon vücudun bütün düzeninde görevli. Gözle algılanan ışıkla ilgili olan bu hormon geceleri salgılanıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber düşmeye başlıyor ve vücudumuz kendine bu şekilde bir düzen oluşturuyor. Normalde uzun süredir bulunduğu yere alışkın olan vücut kısa sürede uzun bir mesafe kat ettiğinde yeni yerin saat dilimlerine direk geçiş yapamıyor ve önceden bulunduğu saat dilimindeki alışkanlıklarını sürdürmeye çalışıyor. Bu sebeple geceleri uyuyamama, sabahları uykuya dalma, yorgunluk, dikkatsizlik, mide-bağırsak sorunları, algı problemleri gibi durumlar ortaya çıkıyor. Jetlag son zamanlarda her yere ulaşımın daha da kolaylaşmasıyla oldukça sık görülebilen bir durum. 1 hafta süreyle bu yeni duruma alışmaya çalışmak da oldukça yorucu. Özellikle kısa süreli yolculuklarda tatsız bir seyahate yol açabiliyor. Bu sebeple doğu veya batıya gitme durumuna göre yine 1 hafta öncesinden 1 saat erken ya da geç yatılıp kalkılmaya başlanması önemli. Aldığınız önlemlere rağmen ciddi sorunlar yaşıyorsanız doktor kontrolünde melatonin kullanmak da jetlag etkilerini atlatmanıza yardımcı olabilir.