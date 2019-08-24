Akıllı telefon uygulaması ile tansiyon ölçümü

Temassız bir “yalan makinesi” üzerinde çalışan Toronto Üniversitesi’nden iki bilim insanı, “akıllı telefon ile selfie çekerek tansiyon ölçebildiklerini” fark ettiler.
Tansiyon, pompa hareketiyle kalbin vücuda gönderdiği kanın damar duvarlarında yaptığı basınçtır. İdeal tansiyon aralığı kişiden kişiye değişse de ortalama olarak büyük tansiyon 120-130, küçük tansiyon ise 80-90 aralığında kabul edilir. Ancak bazı kişilerde bu değerler gereğinden yüksek veya düşük olabilir. Direkt olarak atardamarlardaki dolaşımla alakalı olduğundan bu iki durum da oldukça önemlidir ve yükek olması “hipertansiyon”, düşük olması ise “hipotansiyon” olarak adlandırılır. Daha sık görülen ve vücut için zararları daha belirgin olan hipertansiyondur.
* * *
Kanın, damarlara ve damar duvarlarına fazla baskı yapması ve vücuttaki dolaşımın hızlı olması, kalbin fazla çalışmasına neden olur. Bu durum, kalp damar hastalıklarına zemin hazırlayabilir. Çoğunlukla tansiyon hastaları, hastalıklarının farkına önemli bir belirti ortaya çıktığında ya da bir operasyon geçirdiklerinde varırlar. O zamana kadar tansiyonun vücuda verdiği hasar ise fark edilmeyebilir. Bunun yanı sıra farkında olsalar bile tansiyon hastalarının devamlı tansiyon takibi yapması gerekir.
TRANSDERMAL OPTİK GÖRÜNTÜLEME
“Yalan makinesi” üzerinde çalışırken “transdermal görüntüleme” dedikleri sistemi kullanan bilim insanları, bu yöntemle selfie video çekerek tansiyon ölçmenin mümkün olduğunu fark ettiler. Teknolojinin çektiği
videodan kanın, yüzün farklı kısımlarında nasıl aktığını görebilindiğini ve bu sayede çokça bilgi edinilebildiğini söyleyen bilim insanları için iki dakikalık bir zaman aralığı yeterli.
* * *
“Transdermal görüntüleme”, yüz derisinin yarı saydam doğasından faydalanarak çalışıyor. Işık yüze ulaştığında cilde nüfuz ediyor ve deri altında kırmızı renkli hemoglobine ulaşıyor. Bir akıllı telefondaki optik sensör de hemoglobinden yansıyan kırmızı ışığı yakalayarak cilt altındaki kan akışı değişikliklerini görselleştirmesini ve ölçülmesini sağlıyor.
* * *
“Transdermal optik görüntüleme” adı verilen bir teknolojiyi kullanan araştırmacılar, akıllı telefonla iki dakikalık video çekerek bin 328 yetişkinin tansiyonunu ölçtüler. Standart tansiyon ölçüm cihazları ile karşılaştırılan sonuçların üç tür kan basıncında yüzde 95 ila 96 oranında doğru sonuç verdiği görüldü. Telefonlara yüklenebilir bir uygulama yapılması planlanan ve böylece elinde akıllı telefon olan herkesin rahatlıkla tansiyonunu ölçebilmesini sağlayacak bu teknoloji hayatımızda kısa bir süre içinde yerini alacak.
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN
KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ
İnsanlar, özellikle yaz aylarında yeşil alanlarda çok sık ve uzun süreli vakit geçiriyor. Ancak, keyif yapalım derken hasta olmamak için oldukça dikkat edilmeli. Bunların en önemlisi de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA).
* * *
“KKKA” dediğimiz hastalık, yeşil alanda bol bulunabilen kenelerden geçiyor. Hayvanların üstünde de bol miktarda bulunan kenelerdeki virüs hayvanlara bağışıklık sistemlerinden ötürü zarar vermezken, insanlarda ölümcül tablolarda seyrediyor. Her kene virüsü taşımasa dahi Türkiye’de en çok Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Orta Karadeniz civarında görülen vakalarda bu
hastalığı taşıyan keneler bulunmuştur.
* * *
Vücuda yapıştığında sadece kafa kısmını gömüp kan emmeye çalışan keneler, uzun süre de fark edilmeyebilir. Genelde girdiği yerde ağrı yapması sonucu fark edildiğinde ise kesinlikle çıplak elle çıkarılmaya çalışılmamalı. Ele geçirilen bir eldiven veya poşet gibi temas edilmeyecek şekilde sabit bir hızla ve düz bir şekilde çekilmeli.
* * *
İçeride parçasının kalmaması ve erken fark edilmesi virüsün bulaşıp bulaşmaması açısından oldukça önemli. Çıkarıldıktan sonra sabunlu su ile yıkanıp dezenfekte edilmesi gereken yara, kırmızı ve şiş bir iz bırakabilir. Hemen bir
sağlık kuruluşuna başvurulması ve gerekli tahlillerin yapılması önemli.
* * *
Tabii ki her kene sokması bu virüsü kaptığınız anlamına gelmez. 3 ila 9 gün arasında kuluçka dönemi olan bu hastalığın verdiği ateş, bulantı, kanama, kas ağrıları gibi belirtiler de fark edilecek derecede şiddetli. Bu süreçte gözlemlenen hastanın yakınlarının da vücut sıvıları ve temas açısından dikkatli
olmasında fayda var.
Akıllı telefon uygulaması ile tansiyon ölçümü
Temassız bir “yalan makinesi” üzerinde çalışan Toronto Üniversitesi’nden iki bilim insanı, “akıllı telefon ile selfie çekerek tansiyon ölçebildiklerini” fark ettiler.
Tansiyon, pompa hareketiyle kalbin vücuda gönderdiği kanın damar duvarlarında yaptığı basınçtır. İdeal tansiyon aralığı kişiden kişiye değişse de ortalama olarak büyük tansiyon 120-130, küçük tansiyon ise 80-90 aralığında kabul edilir. Ancak bazı kişilerde bu değerler gereğinden yüksek veya düşük olabilir. Direkt olarak atardamarlardaki dolaşımla alakalı olduğundan bu iki durum da oldukça önemlidir ve yükek olması “hipertansiyon”, düşük olması ise “hipotansiyon” olarak adlandırılır. Daha sık görülen ve vücut için zararları daha belirgin olan hipertansiyondur.
* * *
Kanın, damarlara ve damar duvarlarına fazla baskı yapması ve vücuttaki dolaşımın hızlı olması, kalbin fazla çalışmasına neden olur. Bu durum, kalp damar hastalıklarına zemin hazırlayabilir. Çoğunlukla tansiyon hastaları, hastalıklarının farkına önemli bir belirti ortaya çıktığında ya da bir operasyon geçirdiklerinde varırlar. O zamana kadar tansiyonun vücuda verdiği hasar ise fark edilmeyebilir. Bunun yanı sıra farkında olsalar bile tansiyon hastalarının devamlı tansiyon takibi yapması gerekir.
TRANSDERMAL OPTİK GÖRÜNTÜLEME
“Yalan makinesi” üzerinde çalışırken “transdermal görüntüleme” dedikleri sistemi kullanan bilim insanları, bu yöntemle selfie video çekerek tansiyon ölçmenin mümkün olduğunu fark ettiler. Teknolojinin çektiği
videodan kanın, yüzün farklı kısımlarında nasıl aktığını görebilindiğini ve bu sayede çokça bilgi edinilebildiğini söyleyen bilim insanları için iki dakikalık bir zaman aralığı yeterli.
* * *
“Transdermal görüntüleme”, yüz derisinin yarı saydam doğasından faydalanarak çalışıyor. Işık yüze ulaştığında cilde nüfuz ediyor ve deri altında kırmızı renkli hemoglobine ulaşıyor. Bir akıllı telefondaki optik sensör de hemoglobinden yansıyan kırmızı ışığı yakalayarak cilt altındaki kan akışı değişikliklerini görselleştirmesini ve ölçülmesini sağlıyor.
* * *
“Transdermal optik görüntüleme” adı verilen bir teknolojiyi kullanan araştırmacılar, akıllı telefonla iki dakikalık video çekerek bin 328 yetişkinin tansiyonunu ölçtüler. Standart tansiyon ölçüm cihazları ile karşılaştırılan sonuçların üç tür kan basıncında yüzde 95 ila 96 oranında doğru sonuç verdiği görüldü. Telefonlara yüklenebilir bir uygulama yapılması planlanan ve böylece elinde akıllı telefon olan herkesin rahatlıkla tansiyonunu ölçebilmesini sağlayacak bu teknoloji hayatımızda kısa bir süre içinde yerini alacak.
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN
KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ
İnsanlar, özellikle yaz aylarında yeşil alanlarda çok sık ve uzun süreli vakit geçiriyor. Ancak, keyif yapalım derken hasta olmamak için oldukça dikkat edilmeli. Bunların en önemlisi de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA).
* * *
“KKKA” dediğimiz hastalık, yeşil alanda bol bulunabilen kenelerden geçiyor. Hayvanların üstünde de bol miktarda bulunan kenelerdeki virüs hayvanlara bağışıklık sistemlerinden ötürü zarar vermezken, insanlarda ölümcül tablolarda seyrediyor. Her kene virüsü taşımasa dahi Türkiye’de en çok Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Orta Karadeniz civarında görülen vakalarda bu
hastalığı taşıyan keneler bulunmuştur.
* * *
Vücuda yapıştığında sadece kafa kısmını gömüp kan emmeye çalışan keneler, uzun süre de fark edilmeyebilir. Genelde girdiği yerde ağrı yapması sonucu fark edildiğinde ise kesinlikle çıplak elle çıkarılmaya çalışılmamalı. Ele geçirilen bir eldiven veya poşet gibi temas edilmeyecek şekilde sabit bir hızla ve düz bir şekilde çekilmeli.
* * *
İçeride parçasının kalmaması ve erken fark edilmesi virüsün bulaşıp bulaşmaması açısından oldukça önemli. Çıkarıldıktan sonra sabunlu su ile yıkanıp dezenfekte edilmesi gereken yara, kırmızı ve şiş bir iz bırakabilir. Hemen bir
sağlık kuruluşuna başvurulması ve gerekli tahlillerin yapılması önemli.
* * *
Tabii ki her kene sokması bu virüsü kaptığınız anlamına gelmez. 3 ila 9 gün arasında kuluçka dönemi olan bu hastalığın verdiği ateş, bulantı, kanama, kas ağrıları gibi belirtiler de fark edilecek derecede şiddetli. Bu süreçte gözlemlenen hastanın yakınlarının da vücut sıvıları ve temas açısından dikkatli
olmasında fayda var.