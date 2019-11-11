Zamanın unutturamadığı lider

ARAMIZDAN ayrılışının 81’inci yılında Ata’yı özlemle andık. Dünyada, ölümünden 81 yıl sonra bile aynı özlemle anılan başka bir lider olduğunu sanmıyorum.
Bunun en önemli nedeni Atatürk’ün daha 1900’lü yılların başında iken 100 yıl sonrasını 2000’li yılları görebilecek vizyona sahip olmasaydı. Olabilecekleri görebildiği için Cumhuriyet Türkiye’sine dış politikada Rusya’yla ilişkileri iyi tutma, Araplara bulaşmama, komşularla iyi geçinerek ‘Yurtta sulh, Cihanda sulh’ politikaları izlenmesini vasiyet etti.
İzmir’de Ata’yı anma amacıyla üniversitelerden sivil toplum kuruluşlarına pek çok kurum ve kuruluş çeşitli etkinlikler düzenledi açıklamalar yaptı. Ege Üniversitesi’nin etkinlikleri sırasında Gazi’nin liderliği çok güzel bir örnekle anlatıldı. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Mert, “Atatürk’ün lider olması tesadüf değil” diyerek bakın nasıl bir örnek vermiş konuşmasında:
KARŞI TEPEYE ÇIKINCA
Anafartalar cephesinde savaşırken askerin mühimmatı kalmamış, açlıktan bitap düştüğü bir zamanda düşman ordusunun cepheye doğru geldiğini gören Mustafa Kemal askerlerine, ‘Bakın şimdi ben karşıki tepeye çıkacağım, kamçımı kaldırdığım zaman siz de taarruz edersiniz’ dedi. Askerler hayretler içerinde kaldı. Mustafa Kemal’in gösterdiği tepeye kurşun, bomba yağıyordu. Bir süre sonra Atatürk, emin adımlarla o tepeye çıktı. Kamçısını indirince ortalık ‘Allah Allah’ sesleri ile çınlamaya başladı. Üzerine bombalar yağarken, Atatürk sendeleyerek sırtını sipere vurdu. Çünkü, bir şarapnel parçası göğsüne isabet etmişti. Atatürk daha sonra kendi ifadeleriyle ‘Ceketimin sağ cebindeki saate bir şarapnel isabet etti’ demişti. O saat parçalanıp teninde derin morluklara sebep olur, başka da bir hasar vermez.
Kurtuluş Şavaşı işte böyle bir liderlik sayesinde kazanılıp bize Cumhuriyeti armağan etti. Değil 80, 180, 280 sene de geçse böyle bir lider unutulamaz.
Yeni otoyol yeni yatırım demek
SADECE İzmir’in değil, bütün Türkiye’nin yükselen yıldızı Aliağa ve Çandarlı bölgesinde geçen hafta ulaşıma açılan yeni otoyolla yeni bir dönem başladı. Her gün yüzlerce TIR’ın karıncalar gibi gidip geldiği, Türkiye’nin petrokimya, enerji ve limanlar bölgesine ulaşım artık çok daha kolay olacak. Çiğli Atatürk Organize’den, Manisa Kemalpaşa ve Torbalı organize sanayi bölgelerine kadar çok geniş bir kesim yeni çevre yolu sayesinde ürünlerini çok daha kısa zamanda ihracat ve ithalat limanlarına ulaştırabilecek.
Dünyanın en büyük 10 limanından biri olacak Çandarlı Limanı, Aliağa’da yeni açılan rafineri ve limanlar, yapımı için hazırlıkları süren yeni petrokimya fabrikaları, kasım ayı sonunda üretime geçmeye hazır olup, 500 kişiye iş yaratacak Türkiye’nin ilk rüzgar enerjisi tribünü fabrikası gibi tesislerin de ardı ardına üretime başlayacağını düşündüğümüzde, yeni açılan çevre yolunun İzmir’e yeni yatırımları da çekerek yeni bir dönemi başlatacağını göreceğiz. Hayırlı olsun...
Zamanın unutturamadığı lider
ARAMIZDAN ayrılışının 81’inci yılında Ata’yı özlemle andık. Dünyada, ölümünden 81 yıl sonra bile aynı özlemle anılan başka bir lider olduğunu sanmıyorum.
Bunun en önemli nedeni Atatürk’ün daha 1900’lü yılların başında iken 100 yıl sonrasını 2000’li yılları görebilecek vizyona sahip olmasaydı. Olabilecekleri görebildiği için Cumhuriyet Türkiye’sine dış politikada Rusya’yla ilişkileri iyi tutma, Araplara bulaşmama, komşularla iyi geçinerek ‘Yurtta sulh, Cihanda sulh’ politikaları izlenmesini vasiyet etti.
İzmir’de Ata’yı anma amacıyla üniversitelerden sivil toplum kuruluşlarına pek çok kurum ve kuruluş çeşitli etkinlikler düzenledi açıklamalar yaptı. Ege Üniversitesi’nin etkinlikleri sırasında Gazi’nin liderliği çok güzel bir örnekle anlatıldı. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Mert, “Atatürk’ün lider olması tesadüf değil” diyerek bakın nasıl bir örnek vermiş konuşmasında:
KARŞI TEPEYE ÇIKINCA
Anafartalar cephesinde savaşırken askerin mühimmatı kalmamış, açlıktan bitap düştüğü bir zamanda düşman ordusunun cepheye doğru geldiğini gören Mustafa Kemal askerlerine, ‘Bakın şimdi ben karşıki tepeye çıkacağım, kamçımı kaldırdığım zaman siz de taarruz edersiniz’ dedi. Askerler hayretler içerinde kaldı. Mustafa Kemal’in gösterdiği tepeye kurşun, bomba yağıyordu. Bir süre sonra Atatürk, emin adımlarla o tepeye çıktı. Kamçısını indirince ortalık ‘Allah Allah’ sesleri ile çınlamaya başladı. Üzerine bombalar yağarken, Atatürk sendeleyerek sırtını sipere vurdu. Çünkü, bir şarapnel parçası göğsüne isabet etmişti. Atatürk daha sonra kendi ifadeleriyle ‘Ceketimin sağ cebindeki saate bir şarapnel isabet etti’ demişti. O saat parçalanıp teninde derin morluklara sebep olur, başka da bir hasar vermez.
Kurtuluş Şavaşı işte böyle bir liderlik sayesinde kazanılıp bize Cumhuriyeti armağan etti. Değil 80, 180, 280 sene de geçse böyle bir lider unutulamaz.
Yeni otoyol yeni yatırım demek
SADECE İzmir’in değil, bütün Türkiye’nin yükselen yıldızı Aliağa ve Çandarlı bölgesinde geçen hafta ulaşıma açılan yeni otoyolla yeni bir dönem başladı. Her gün yüzlerce TIR’ın karıncalar gibi gidip geldiği, Türkiye’nin petrokimya, enerji ve limanlar bölgesine ulaşım artık çok daha kolay olacak. Çiğli Atatürk Organize’den, Manisa Kemalpaşa ve Torbalı organize sanayi bölgelerine kadar çok geniş bir kesim yeni çevre yolu sayesinde ürünlerini çok daha kısa zamanda ihracat ve ithalat limanlarına ulaştırabilecek.
Dünyanın en büyük 10 limanından biri olacak Çandarlı Limanı, Aliağa’da yeni açılan rafineri ve limanlar, yapımı için hazırlıkları süren yeni petrokimya fabrikaları, kasım ayı sonunda üretime geçmeye hazır olup, 500 kişiye iş yaratacak Türkiye’nin ilk rüzgar enerjisi tribünü fabrikası gibi tesislerin de ardı ardına üretime başlayacağını düşündüğümüzde, yeni açılan çevre yolunun İzmir’e yeni yatırımları da çekerek yeni bir dönemi başlatacağını göreceğiz. Hayırlı olsun...