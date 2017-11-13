Yerli otoya İzmir teknolojisi olmaz mı?

GEÇEN hafta teknoloji dehası olarak kabul edilen Elon Musk’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşme olay oldu. Tesla ile elektrikli otomobil üreten, hızı ses hızına ulaşarak saatte bin 200 kilometreye çıkacak hızlı tren Hyperloop’la toplu taşımada çığır açacak projeler geliştiren bu dahi isim bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu. Anlaşıldığı kadarıyla Türk uydularını da bundan sonra uzaya Musk’ın uzay araçları taşıyacak.



Bu haberleri izlerken geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin önde gelen düşünce ve araştırma kuruluşlarından TEPAV (Türkiye Ekonomik ve Politik Araştırmalar Vakfı) Direktörü Güven Sak’ın yaptığı bir çağrı aklıma geldi. Sak, İzmir’deki bir startup kuruluşu olan Kodeco’nun geliştirdiği ve seri üretime hazır, enerjisinin tamamını güneşten elde eden araçlara dikkat çekip, “İzmirli startup Kodeco’yu duydunuz mu?” diyordu ve ardından ekliyordu:

“Önce elimizdekilerin farkına varsak, sonra onlardan nasıl daha büyük değerler yaratacağımıza odaklansak...”

Enerjinin tamamı güneşten

İlk milli otomobil için atılan imzalar henüz kurumamışken gözüme çarpan İzmirli Kodeco için yapılan bu çağrıya bu kez farklı bir gözle baktım. Dünyanın en bol güneşli ülkelerinden birinde sadece güneş enerjisiyle çalışan otomobiller yapılsa kim bilir ne müthiş ve yararlı bir proje olur. Güneş enerjisiyle bedavaya giden otomobiller 1 değil milyonlar satar.

Zaten yılda 100 milyon otomobilin dünya pazarlarına sadece 10 firma tarafından pazarlandığı bir sektöre başka nasıl girilecek ki? Ancak fark yaratan ürünlerin bundan sonra şansı olur.

Belki de tasarımda birincilik ödülü alan bu firmayla görüşmeler vardır. Yine de TEPAV Direktörü’nün İzmirli bir ileri teknoloji firması için yaptığı çağrıyı okuyunca, “İlk Türk otomobilini geliştirirken her şeyiyle yerli İzmirli Kodeco gibi firmalardan yararlanılabilir mi?” sorusu aklıma geldi.

O fabrika nereye kurulur?

İlk milli otomobil için imzalar aldığında benim de ilk aklıma gelen acaba otomotiv yan sanayinin bu kadar ileri olduğu İzmir’e şans güler mi düşüncesiydi. Ancak iş dünyasıyla sohbetlerden anladığım kadarıyla bekleyip görmek gerek.

Her şeyden önce İzmir ve çevresinde en büyük sıkıntı fabrika yeri. Bir otomobil fabrikası için 1 milyon metrekare araziye ihtiyaç varsa İzmir’de böyle bir yer olmadığına dikkat çekiliyor.

Buna karşılık yeril otomobil fabrikasının adresinin Aksaray da olabileceği düşünülüyor. Malum Merdeces’in kamyon üretim fabrikası da orada. Söylenen o ki, milli otomobil projesinde elini taşın altına koyan ortaklardan Anadolu Grubu’nun Aksaray’da büyük arazileri varmış. Eğer bu iddialar doğruysa otomobil fabrikasının o bölgede kurulması sürpriz olmayacak.