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Selim Türsen

Selim Türsen

stursen@hurriyet.com.tr

Yeni yıla müzikle girin

30 Aralık 2019

ZOR geçen 2019 yılının son günlerinde gittiğim bir konser içimi umutla doldurdu. Geçen hafta Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası’nın yeni yıl konserini izlerken müziğin insanların en büyük ilacı olduğunu bir kez daha hatırladım.


Üniversitenin müzik bölümünün akademisyen ve öğrencileri ile İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve Olten Flarmoni Orkestrası üyelerinden oluşan Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Sevil Berberi’nden Mavi Tuna Valsi’ne kadar birbirinden güzel eserleri şef Antonio Pirolli yönetiminde başarılı bir şekilde icra etti. Çok sayıda birincilik ödülü olan, İngiltere’den ABD’ye dünyanın bir yanında konserler veren soprano Inge Kancevica ise muhteşem sesiyle izleyicileri büyülemenin yanı sıra sempatik şovlarıyla salondakilere tam bir yeni yıl konseri keyfi yaşattı.


İŞTE, İZMİR FARKI
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki izleyici kalabalığı ise İzmir farkını ortaya koyuyordu. Operalardan seçme arya ve şarkıların yer aldığı ücretsiz halka açık konsere olağanüstü bir ilgi vardı. Kapıların açılmasıyla salonun dolması bir oldu. Aralarında gençler de vardı, orta yaşlı ve emekliler de... Yaşlı bakım evlerinden gelen yaşamdan hiç kopmayan teyze ve amcalar da... Zaten müziğin ve sanatın güzelliği bu değil mi? Bu evrensel dil, genç, ihtiyar, zengin, yoksul herkesi ortak ruhta buluşturabiliyor. Melodiler akıp giderken kötülükler, kızgınlıklar, kırgınlıklar, düşmanlıklar unutuluyor.
Müzik ruhun gıdasıdır. Kendinizi 2020’de daha iyi hissetmek istiyorsanız bu akşam İzmir’de, Çeşme’de, Alaçatı’da, yakınınızda nerede varsa açık hava konserlerine gidin, gidemezseniz bol bol müzik dinleyerek yeni yıla güzel duygularla girin.
Mutlu yıllar dileğimle...

 
2020 yılı dileğim

GELECEK yıl için umut dolu dileklerimin başına küresel ısınma ve iklim değişikliklerine karşı mücadelenin güçlenmesini koydum.
İşin doğrusu, yakın zamana kadar küresel ısınmayla ilgili söylenenlerin abartılı olduğu düşünülüyordu. Ancak son yıllarda küresel ısınmanın insanlık tarihinin en büyük felaketi olma noktasına geldiğini yaşayarak görmeye başladık. Geçen yaz İzmir’de günlerce süren büyük orman yangını bugüne kadar yaşananların en büyüğüydü. Haftalarca süren Avustralya’daki yangın da İzmir’deki gibi iklim değişikliğinden kaynaklanan fırtınalar yüzünden önlenemez hale geldi.
Aralık sonuna kadar 20 dereceleri bulan sıcaklıklar sivrisinekleri bile yaşamaya devam ederek gözümüzü iyice korkuttu. İklim değişikliklerinin neden olduğu sel ve su baskınları böyle devam ederse pamuktan üzüme Ege Bölgesi için hayati önem taşıyan tarımsal üretimde büyük riskler olacak.
Bütün bu nedenlerle ben 2020 yılı dileklerimin başında küresel ısınmayla mücadelenin güçlenmesini koydum. Dilerim bütün dünyanın aklı başına gelir de insanlık büyük bir felaketin kıyısından döner.

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