 Yeni İzmir

İstanbul’un uzun zamandır gitmediğim bir bölgesinde Ataşehir’de kurulmakta olan yeni bir dünyayı görünce çok şaşırmıştım. O sıralar ‘Koca bir köy’ diye dalga geçilen İzmir’e dönüşümde izlenimlerimi yazıp neden yerimizde saydığımızı sorgulamıştım.

Hürriyet EGE’nin ekinde yer alan projeleri incelerken, yakın zamana kadar eskimiş bir kent görüntüsü veren İzmir’in çok yakında sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın önde gelen marka kentlerinden biri olacağına inancım arttı. Derginin editörü Mete Tamer Omur’un verdiği bilgiler de bu beklentiyi doğruluyor. Beyaz yakalı göç almada birinci sıraya yükselen İzmir’e gelebilmek için her 10 yöneticiden 4’ü iş fırsatı kolluyormuş.

Osmanlı döneminden bu yana Türkiye’nin Avrupa’ya açılan penceresi olan İzmir’in yeniden yükseliş devri daha yeni başlıyor. Otoyolun bir yıl içinde açılmasıyla Bursa - İzmir arasındaki bölgede Türkiye’nin yeni sanayi aksı oluşacak. İzmir’e uzaklığı sadece 1 saate inecek Balıkesir’den, 2 saate inecek Bursa’dan bölgeye yoğun bir ticaret trafiği başlayacak. Güzergah üzerinde yaşayan 25 milyon kişi bu gelişmeden bir şekilde etkilenecek.

Ancak milyarlarca dolara mal olan bu altyapıların, gerçekten işe yarar hale gelebilmesi için sadece inşaat değil, diğer sektörlerin de aynı hızla gelişmesi gerek. Geçen hafta yayımlanan ekonomik büyüme rakamları inşaat sektöründe yatırımların yüzde 12 artarken, makine ve teçhizat yatırımlarının sadece yüzde 0.7 arttığını gösteriyor. Sanayide üretim olmazsa yapılan yollar boş, birbirinden güzel konut ve yeni kent projeleri havada kalır.

Daha da önemlisi dünyadaki teknolojik gelişmelerden uzak kalınırsa katma değeri düşük ürünlerin ihracatıyla hiç biri yere varamaz kişi başı düşen gelirimiz 10 bin, 11 bin dolardan ileri gidemez. O nedenle İzmir’de kurulacağı açıklanan Teknokent’in çok önemli bir adım olacağına inanıyorum.



Tramvay yoluna park etmeyin

KONAK Tramvayında ücretsiz deneme seferlerinin başladığı ilk günlerden biri. Yolcular heyecanla bindikleri tramvayın tadını çıkara çıkara gidiyor. Ama Alsancak’ta Atatürk Spor Salonu’nu önünden geçerken durmak zorunda kalıyorlar. Şaka gibi, sürücünün biri arabasını tramvay yolunun ortasına park edip gitmiş. Aracın sahibi ortalarda yok. Sanki dağ başında kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdeymiş gibi otomobilini bırakıp gitmiş. Tramvayın içindeki yüzlerce yolcu arabaya, araba tramvaya bakıyor. O dükkandan, bu dükkana, o binadan bu binaya otomobilin sahibi aranıyor, ama sürücü ortada yok. Sonunda plaka kayıtlarından, cep telefonlarından bulunan araç sahibi apartmanlardan birinden çıkıp geliyor.

İzmirlilerin artık şu gerçeği kabul etmesi gerek. Tramvay hayatımıza girdi. İzmir trafiğine katıldı. Sürücülerin buna alışıp park ederken, dönüş yaparken, ileri, geri giderken, her an tramvayla burun buruna gelebileceklerini akıldan çıkarmamaları gerek. O artık İzmir’in ayrılmaz bir parçası. Arabaları bırakıp tramvaylı hayata alışalım.