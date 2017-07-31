Vergiler Urla’da uçtu, Çeşme’de sıfır

Okurlardan gelen yoğun telefon ve e-postalar üzerine Hürriyet, vatandaşın hukuki haklarını anlatan bir rehber bile yayımladı. İtiraz süresi doldu, artık olan oldu. Şimdi vergi mahkemelerinin kararı beklenecek. Ancak benim anlamadığım belediyeler arasındaki derin uçurum. Örneğin, Urla’da emlak vergileri ortalama 10 ile 15 kat artarken Çeşme Belediyesi hiçbir artış yapmadı.

Urla’da geçen yıl metre kare birim fiyatı 200 TL üzerinden 800 TL emlak vergisi ödeyen bir arkadaşım anlattı. Hürriyet gazetesinin uyarısı üzerine belediyeye gidip ‘Takdir Komisyonu’nun belirlediği yeni birim fiyatlara baktığında gözlerine inanamamış. Yeni takdir edilen değerde arsanın metrekare birim fiyatı tam 10 kat artışla 2 bin TL olmuş. Bu da yılda 800 TL yerine yılda 8 - 10 bin lira vergi ödemesi anlamına geliyormuş.

Bir yanlışlık olmasın diye Urla Belediyesi emlak vergileri bölümünde görevli memurlardan birine soran arkadaşım aldığı cevaplardan şaşkına dönmüş. Memur, “Maalesef doğru. Benim evimin vergisi de 15 kat arttı, birim fiyatını bin TL’ye çıkarmışlar. Takdir Komisyonu’nun bizim mahallede arsalar için belirlediği yeni fiyata göre benim evimin değeri 1 milyon TL olmuş. Benim evimin arsasına bu kadar parayı verecek bir kişi bulsam hemen satmaya hazırım. Ben de itiraz ettim. Zaten bütün Urla mahkemeye gitti. Siz de itiraz edin” demiş.

Urla’da Takdir Komisyonu Belediye Başkanvekilinin başkanlığında, Tapu Müdürü, İzmir Ticaret Odası temsilcisi, harita kadastro teknikeri, gelir uzmanı ve mahalle muhtarı gibi üyelerden oluşmuş. Karar oy birliğiyle mi alındı ve hangi kıstaslara göre belirlendi bilemem, ama bir gariplik olduğu ortada... Bugünkü rayiç değerlerden alınmak istese metrekare birim fiyatı 100 TL olan bir arsaya 2018-2021 yıllar arası için bin TL değer biçmenin hiçbir ekonomik mantığı yok. Arsanın o kadar kısa sürede 10 kat değer kazanması mümkün değil...



ÇEŞME’DE HİÇ ARTIŞ YOK

Bu gelişmeler üzerine ben de acaba Çeşme’de neler oldu diye düşünerek korkuyla belediyeye gittim. Asılan listelere baktığımda hiç artış göremedim. Bir memura sorduğumda, “Çeşme’de emlak vergileri için değer artışı yapılmadı” yanıtı aldım. Kulaklarıma inanamadım. Tam Çeşme Belediyesi’nin kapısından çıkarken, “Ya memur sorumu yanlış anlamışsa” kuşkusu düştü. Dönüp bir başka memura 2018 – 2021 dönemi için Takdir Komisyonu’nun belirlediği birim fiyatlara bakmak istediğimi söylediğimde, çok sorulmuş olacak ki, görevli hanım gülerek, “Çeşme’de eski değerlerden emlak vergisi ödeyeceksiniz, merak etmeyin” dedi.

Gel de kızma. İkisi de CHP’li belediye. Çeşme’de Takdir Komisyonu rayiç piyasa fiyatlarından emlak vergisi toplamaya devam edecek. Urla rayiç değerin 10 kat üzerine çıkaracak. Takdir Komisyonlarının bu kararlarını Çeşmeli seçmenler nasıl, Urlalı seçmenler nasıl ‘takdir’ eder dersiniz.