Ve gemi dönüyor

İZMİR turizmi için son yılların en güzel haberlerinden biri geçtiğimiz haftalarda geldi.
Yıllardır uğramayan lüks kruvaziyer gemileri gelecek yıldan itibaren rotalarını tekrar İzmir’e çeviriyor. Her biri binlerce yolcu taşıyan bu gemiler terör olayları ve darbe girişimi sonrası Türkiye kıyılarından uzaklaşmışlardı.
O yıllarda Hürriyet EGE’nin web sitesinde yayımlanan bir haber, içler acısı durumu tek bir kare ile çok güzel özetliyordu. İzmir’e gemiyle 2012 yılında tam 510 bin turist gelmişken, terör olaylarındaki artışa paralel 2016 yılında sıfıra inmişti.
Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş’in Cenova’da katıldığı imza töreni ile artık gemiler rotalarını yine İzmir’e çeviriyor. Her ne kadar 2020 yazına yetişmese de gelecek yıl 12 Aralık’ta ilk geminin Alsancak Limanı’na yanaşması ile şeytanın bacağı kırılmış olacak. Daha sonra 2021 yılı için şimdiden 25 sefer görülüyor. Böylece en az 100 bin turistin gelmesi garanti görülüyor. Başkan Soyer, her biri yaklaşık 3 bin yolcu taşıyan kruvaziyer gemilerle İzmir’e 2023 yılında ek 1 milyon yolcu daha geleceğini söylüyor.
Özellikle İstanbul Galataport’un çalışmaya başlamasından sonra, İzmir’in liman trafiğinin de hareketlenmesi bekleniyor. Bu gemiler geldiğinde Kordon’dan Kemeraltı’na İzmir’de yaşamın ve ticaretin nasıl renklendiğini çok iyi biliyoruz. Ancak, gemi geldiğinde ortaya çıkan alt yapı eksikliklerini de unutmamak gerek. Özellikle Alsancak Limanı’na daha çok sayıda büyük gemi yanaşabilmesi için yapılan projeler vardı. Hatta kruvaziyer limanının Bayraklı’ya yapılması tartışmaları bile vardı. Bunların hiç birinden uzun süreden beri ses çıkmıyor. Sanırım bu projeleri raflardan indirme zamanı geldi. Önümüzdeki bir iki yıl iyi değerlendirilirse 2023’ü bambaşka bir İzmir’le karşılayabiliriz.
VW müjdesi iki hafta içinde
GEÇEN hafta Türkiye’nin gözünün kulağının İstanbul depreminde olduğu saatlerde Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle, Türkçe twitter hesabından Manisa ve İzmir için çok önemli bir haber geçiyordu. Haberde, “Alman otomotiv devi VW, yeni üretim tesisinin adresi olarak Türkiye’yi işaret etti. VW Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, konuyu şu an Türkiye ile neticelendirmeye yoğunlaştıklarını açıkladı” bilgisi vardı.
Almanya’nın etkili gazetelerinden Frankfurter Allgemeine gazetesi ise VW Yönetim Kurulu’nda 1.3 milyar euro tutarındaki yatırımın Türkiye’de yapılması yönünde karar alındığını yazdı.
BERLİN’DE GAZETECİLERE AÇIKLADI
DW’deki haberin ayrıntılarına girince, VW’nin aylardan beri konuşulan Manisa kararını açıklanmasının neden uzadığı da anlaşılıyordu. Volkswagen’in Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, geçen perşembe günü Berlin’de gazetecilere yaptığı açıklamada, şu an sözleşmenin son hali üzerine konuşulduğunu ve sözlü olarak varılan mutabakatların kağıda dökülme aşamasında olduğu bilgilerini vermiş.
Tostmann, “yatırım için farklı ülkelerle mi görüşüldü” şeklindeki bir soruya ise “Konuyu şu an Türkiye ile neticelendirmeye yoğunlaştık” yanıtını verip, “Yeni bir fabrika için sürdürülen görüşmelerin finalindeyiz. Önümüzdeki iki haftada konunun karara bağlanmasını bekliyoruz” demiş.
Evet VW Yönetim Kurulu üyesinin sözlerinden sadece fabrikada 5 bin kişiye, yan sanayi ile birlikte 10 ile 15 bin kişiye iş fırsatı yaratacak dev bir yatırımın resmi olarak müjdesinin iki haftaya kadar verileceğini anlıyoruz. Şimdiden Manisa’ya hayırlı olsun.
Ve gemi dönüyor
İZMİR turizmi için son yılların en güzel haberlerinden biri geçtiğimiz haftalarda geldi.
Yıllardır uğramayan lüks kruvaziyer gemileri gelecek yıldan itibaren rotalarını tekrar İzmir’e çeviriyor. Her biri binlerce yolcu taşıyan bu gemiler terör olayları ve darbe girişimi sonrası Türkiye kıyılarından uzaklaşmışlardı.
O yıllarda Hürriyet EGE’nin web sitesinde yayımlanan bir haber, içler acısı durumu tek bir kare ile çok güzel özetliyordu. İzmir’e gemiyle 2012 yılında tam 510 bin turist gelmişken, terör olaylarındaki artışa paralel 2016 yılında sıfıra inmişti.
Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş’in Cenova’da katıldığı imza töreni ile artık gemiler rotalarını yine İzmir’e çeviriyor. Her ne kadar 2020 yazına yetişmese de gelecek yıl 12 Aralık’ta ilk geminin Alsancak Limanı’na yanaşması ile şeytanın bacağı kırılmış olacak. Daha sonra 2021 yılı için şimdiden 25 sefer görülüyor. Böylece en az 100 bin turistin gelmesi garanti görülüyor. Başkan Soyer, her biri yaklaşık 3 bin yolcu taşıyan kruvaziyer gemilerle İzmir’e 2023 yılında ek 1 milyon yolcu daha geleceğini söylüyor.
Özellikle İstanbul Galataport’un çalışmaya başlamasından sonra, İzmir’in liman trafiğinin de hareketlenmesi bekleniyor. Bu gemiler geldiğinde Kordon’dan Kemeraltı’na İzmir’de yaşamın ve ticaretin nasıl renklendiğini çok iyi biliyoruz. Ancak, gemi geldiğinde ortaya çıkan alt yapı eksikliklerini de unutmamak gerek. Özellikle Alsancak Limanı’na daha çok sayıda büyük gemi yanaşabilmesi için yapılan projeler vardı. Hatta kruvaziyer limanının Bayraklı’ya yapılması tartışmaları bile vardı. Bunların hiç birinden uzun süreden beri ses çıkmıyor. Sanırım bu projeleri raflardan indirme zamanı geldi. Önümüzdeki bir iki yıl iyi değerlendirilirse 2023’ü bambaşka bir İzmir’le karşılayabiliriz.
VW müjdesi iki hafta içinde
GEÇEN hafta Türkiye’nin gözünün kulağının İstanbul depreminde olduğu saatlerde Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle, Türkçe twitter hesabından Manisa ve İzmir için çok önemli bir haber geçiyordu. Haberde, “Alman otomotiv devi VW, yeni üretim tesisinin adresi olarak Türkiye’yi işaret etti. VW Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, konuyu şu an Türkiye ile neticelendirmeye yoğunlaştıklarını açıkladı” bilgisi vardı.
Almanya’nın etkili gazetelerinden Frankfurter Allgemeine gazetesi ise VW Yönetim Kurulu’nda 1.3 milyar euro tutarındaki yatırımın Türkiye’de yapılması yönünde karar alındığını yazdı.
BERLİN’DE GAZETECİLERE AÇIKLADI
DW’deki haberin ayrıntılarına girince, VW’nin aylardan beri konuşulan Manisa kararını açıklanmasının neden uzadığı da anlaşılıyordu. Volkswagen’in Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, geçen perşembe günü Berlin’de gazetecilere yaptığı açıklamada, şu an sözleşmenin son hali üzerine konuşulduğunu ve sözlü olarak varılan mutabakatların kağıda dökülme aşamasında olduğu bilgilerini vermiş.
Tostmann, “yatırım için farklı ülkelerle mi görüşüldü” şeklindeki bir soruya ise “Konuyu şu an Türkiye ile neticelendirmeye yoğunlaştık” yanıtını verip, “Yeni bir fabrika için sürdürülen görüşmelerin finalindeyiz. Önümüzdeki iki haftada konunun karara bağlanmasını bekliyoruz” demiş.
Evet VW Yönetim Kurulu üyesinin sözlerinden sadece fabrikada 5 bin kişiye, yan sanayi ile birlikte 10 ile 15 bin kişiye iş fırsatı yaratacak dev bir yatırımın resmi olarak müjdesinin iki haftaya kadar verileceğini anlıyoruz. Şimdiden Manisa’ya hayırlı olsun.