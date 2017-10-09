Urla’da felsefe, Alaçatı’da maraton

SONBAHARDA İzmir ve çevresinin sosyal yaşamı öyle renkleniyor ki, insan hangisini takip edeceğini bilemiyor. Örneğin geçen hafta Urla’da Felsefe Günleri, Alaçatı’da dalmadan yarı maratona çok sayıda spor dalında yarışmaların olduğu The Bloom Out Festivali vardı.



Urla’da oturan, ödül zengini şair Süleyman Berfe’nin Felsefe Günleri’ndeki konuşmasında söylediği gibi, dışarıda yazdan kalma olmasına rağmen 100’ü aşkın kişi felsefe ve edebiyat için dört duvar arasındaydı. Sadece Urla’da felsefe için bu kadar çok kişinin bir araya gelmesi gerçekten dikkate değer bir olay.

Şair ve çevirmen Cevat Çapan, 1964 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan Urlalı ünlü şair Seferis’in yaşam felsefesini anlattı, şiirlerinden örnekler verdi. Aynı zamanda büyükelçi olan Seferis, savaşın sıradan insanların yaşamlarındaki yıkımı kendi yaşadığı deneyimlerle şiirlerine yansıtmış. Bölgemizde yeni savaş bulutlarının arttığı şu günlerde Seferis’in şiirleri çok daha önem kazanıyor.

Hayatının en mutlu yıllarını 14 yaşına kadar doğduğu Urla’da geçiren Seferis savaş nedeniyle Yunanistan’a gitmek zorunda kalır. İki dünya savaşı ve bir iç savaş yaşayıp çok acılar çeken Seferis’in Urla’da yaşadığı çocukluk cennetini arayışları şiirlerine yansır, bireysellikten çıkıp kitlelere umut olur. Savaşın acısını en fazla hisseden sıradan insanlar şiirlerinde hep ön planda olur.

Uzun yıllardır Urla’da yaşayan, Salkım Hanımın Taneleri, Güz Sancısı gibi roman ve TV dizilerinin yazarı, ünlü edebiyatçı Yılmaz Karakoyunlu ise bilinen ve bilinmeyen yönleriyle Neyzen Tevfik’i anlattı. Salon bazen kahkahadan yıkıldı, bazen derin bir düşünceye daldı.

Felsefe Günleri’nin programında çocuklar için bile felsefe vardı. Eğitimci Levent Gönül, felsefenin eğitim yaşamındaki önemi ve rolünü anlatırken; Bilgi Üniversitesi’nden Ferda Keskin ‘Yunan Tragedyası ve Felsefe’, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Nevzat Kaya ‘Platon’, Boğaziçi Üniversitesi’nden İlhan İnan ‘Merak ve Yaratıcılık’, araştırmacı Alp Eden ‘Borges ve Sonsuzluk’, Koç Üniversitesi’nden Zeynep Talay’ın konusu ise ‘Nietzsche’ ve ‘Robert Musil’di.



Alaçatı’da yarış vardı

URLA’da felsefe toplantılarının sürdüğü anda Alaçatı’da kapsamında balık avı, yarı maraton, yüzme, freeathlon, rüzgar sörfü slalom gibi yarışların olduğu The Bloom Out Festivali yapılıyordu.

Aynı gün Çeşme Germiyan’da düzenlenen festival ise mübadele döneminde Çeşme’den Sakız’a, Sakız’dan Çeşme’ye göçen ailelerin buluşmalarına sahne oluyordu.

BU HAFTA SEFERİHİSAR

Önümüzdeki hafta sonu ise Seferihisar’da ‘Zeytine Dokun’ festivalinin açılışını şair Ataol Behramoğlu şiirleriyle gün batımında yapacak. Katılımcılar zeytin ağacını daha yakından tanırken, bilge ağaç altında zeytinyağı tadımı yapacak, Seferihisar’ın Alp Dağları’nı aratmayan dağ köyü Gödence’de yöresel yemekleri tatma fırsatı bulacak.

Bir yanda felsefe, diğer yanda balık, zeytinyağı, spor yarışmalarıyla İzmir gerçekten herkese bir şeyler veren özel bir kent. Birkaç yıldır İzmir’e beyin göçü boşuna başlamadı.