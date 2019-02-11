Trilyon dolarlık teklif

ÇİN Takvimi’ne göre zenginlik ve bolluğun sembolü ‘Domuz Yılı’ geçen hafta başladı.
Çin’e özel bir yönetimle bağlı olan Hong Kong ise bu yıl 34 Avrupa kentinde düzenleyeceği yeni yıl davetlerinin ilkini İzmir’de verdi. Bu vesile ile Türkiye’deki yerel seçim ve ekonomi gündemine birkaç saatliğine mola veren İzmir iş dünyası, yeni bir dünyanın kurulduğunu ve burada özellikle de İzmir’e önemli bir yer verildiğini gözledi.
Hong Kong Ekonomi ve Ticaret İşleri Avrupa Birliği özel temsilcisi Sam Hui, liman, lojistik ve ticari fuarlar kenti İzmir ile Hong Kong arasında büyük benzerlikler olduğuna dikkat çekerek işbirliği önerilerinde bulundu. Hui, İzmirlileri ‘Yeni İpek Yolu’ da denilen 21. Yüzyılın en büyüğü ‘Kuşak ve Yol Projesi’ için 11 - 12 Eylül 2019’de Hong Kong’da yapılacak zirveye davet etti.
Toplantıya katılanlardan Ege Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fadıl Sivri, “Yapay zeka, robot, sağlık gibi teknoloji kümelenmelerini incelemek ve işbirliği imkanları için zirvenin yapılacağı tarihlere denk getirerek Hong Kong’a gitme kararı aldık” dedi.
Kuşak ve Yol Projesi, dünya nüfusunun yüzde 60’ına denk gelen Asya, Avrupa ve Afrika’da yaşayan insanları etkileyecek. Dünya milli gelirinin yüzde 30’una ve dünya ticaretinin yüzde 35’ine hakim olacak. O nedenle bu projeye ve Çin’e giriş kapısı olan Hong Kong’un İzmir’e yaptığı işbirliği çağrısı önemli.
1 İLE 8 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM
Aslında fırsatlar iyi değerlendirilirse pasta çok büyük. Çin’in resmi web sitesine göre; limanlar, demiryolları, otoyollar, enerji santralleri, yenilenebilir enerji kaynakları, dijital ipek yolu, yeni kentler gibi gelecek 30 yıla damgasını vuracak yatırımların tutarı 1 trilyon dolardan başlayacak 8 trilyon dolara kadar çıkabilecek.
İzmir’in 21. Yüzyılın bu devasa projesinin hem denizden hem de karadan iki önemli kapısı olabileceği düşünülüyor. Projenin ‘Yol’ adı verilen bölümü ile kıtalar arası bir denizcilik ağı oluşturmayı hedefliyor. Çin limanları ile Asya, Ortadoğu, Afrika, Akdeniz ve Avrupa’daki ülkelerin limanlarını birleştirecek bir denizcilik ağı. ‘Kuşak’ ise Çin’in karadan demiryoluyla Avrupa’ya bağlanması. Çin’den başlayan demiryolu Orta Asya ve Kafkasları Türkiye üzerinden Moskova, Londra ve Amsterdam’a kadar bütün Avrupa’yı sarıyor. İzmir, hem limanları hem de İzmir - Ankara hızlı tren hattı ile Çin’den gelen Trans Kafkasya Demiryolu ile hem denizden hem de karadan bu büyük projenin parçası olacak.
EGE’NİN İNCİSİ İZMİR
Nitekim, Yol ve Kuşak Projesi’nin web portalında İzmir’e dikkat çekilerek Ege’nin incisi deniyor. Özelikle de dünyanın en büyük 10 limanından biri olacak Çandarlı’ya dikkat çekiliyor. Yunanistan’ın Pire Limanı ve İstanbul’da Türkiye’nin üçüncü büyük konteyner limanı Kumport’u satın alan Çin’in Çandarlı’yı yakından takip etmesine şaşmamak gerek. İleride Çandarlı’nın yapım ve işletiminde Çin’le işbirliği hiç sürpriz olmaz.
YENİ BAŞKANA MESAJ
Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi İstanbul temsilcisi Perran Ersu Özçaldıran ise İzmir’in yeni seçilecek belediye başkanına mesajı verdi. Özçaldıran, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kredi notu dünyadaki en iyilerden biri. Bu büyük bir avantaj. İzmir’i geliştirecek projelere Hong Kong’da kaynaklar bulup yatırım şansı çok fazla” diyor.
Görüldüğü gibi büyüklüğü trilyonlarca doları bulabilecek 21. Yüzyılın en büyük projesinden İzmir’in payına büyük bir dilim düşebilir. Yeter ki, ayağa gelen fırsatlar iyi değerlendirilsin.
Trilyon dolarlık teklif
ÇİN Takvimi’ne göre zenginlik ve bolluğun sembolü ‘Domuz Yılı’ geçen hafta başladı.
Çin’e özel bir yönetimle bağlı olan Hong Kong ise bu yıl 34 Avrupa kentinde düzenleyeceği yeni yıl davetlerinin ilkini İzmir’de verdi. Bu vesile ile Türkiye’deki yerel seçim ve ekonomi gündemine birkaç saatliğine mola veren İzmir iş dünyası, yeni bir dünyanın kurulduğunu ve burada özellikle de İzmir’e önemli bir yer verildiğini gözledi.
Hong Kong Ekonomi ve Ticaret İşleri Avrupa Birliği özel temsilcisi Sam Hui, liman, lojistik ve ticari fuarlar kenti İzmir ile Hong Kong arasında büyük benzerlikler olduğuna dikkat çekerek işbirliği önerilerinde bulundu. Hui, İzmirlileri ‘Yeni İpek Yolu’ da denilen 21. Yüzyılın en büyüğü ‘Kuşak ve Yol Projesi’ için 11 - 12 Eylül 2019’de Hong Kong’da yapılacak zirveye davet etti.
Toplantıya katılanlardan Ege Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fadıl Sivri, “Yapay zeka, robot, sağlık gibi teknoloji kümelenmelerini incelemek ve işbirliği imkanları için zirvenin yapılacağı tarihlere denk getirerek Hong Kong’a gitme kararı aldık” dedi.
Kuşak ve Yol Projesi, dünya nüfusunun yüzde 60’ına denk gelen Asya, Avrupa ve Afrika’da yaşayan insanları etkileyecek. Dünya milli gelirinin yüzde 30’una ve dünya ticaretinin yüzde 35’ine hakim olacak. O nedenle bu projeye ve Çin’e giriş kapısı olan Hong Kong’un İzmir’e yaptığı işbirliği çağrısı önemli.
1 İLE 8 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM
Aslında fırsatlar iyi değerlendirilirse pasta çok büyük. Çin’in resmi web sitesine göre; limanlar, demiryolları, otoyollar, enerji santralleri, yenilenebilir enerji kaynakları, dijital ipek yolu, yeni kentler gibi gelecek 30 yıla damgasını vuracak yatırımların tutarı 1 trilyon dolardan başlayacak 8 trilyon dolara kadar çıkabilecek.
İzmir’in 21. Yüzyılın bu devasa projesinin hem denizden hem de karadan iki önemli kapısı olabileceği düşünülüyor. Projenin ‘Yol’ adı verilen bölümü ile kıtalar arası bir denizcilik ağı oluşturmayı hedefliyor. Çin limanları ile Asya, Ortadoğu, Afrika, Akdeniz ve Avrupa’daki ülkelerin limanlarını birleştirecek bir denizcilik ağı. ‘Kuşak’ ise Çin’in karadan demiryoluyla Avrupa’ya bağlanması. Çin’den başlayan demiryolu Orta Asya ve Kafkasları Türkiye üzerinden Moskova, Londra ve Amsterdam’a kadar bütün Avrupa’yı sarıyor. İzmir, hem limanları hem de İzmir - Ankara hızlı tren hattı ile Çin’den gelen Trans Kafkasya Demiryolu ile hem denizden hem de karadan bu büyük projenin parçası olacak.
EGE’NİN İNCİSİ İZMİR
Nitekim, Yol ve Kuşak Projesi’nin web portalında İzmir’e dikkat çekilerek Ege’nin incisi deniyor. Özelikle de dünyanın en büyük 10 limanından biri olacak Çandarlı’ya dikkat çekiliyor. Yunanistan’ın Pire Limanı ve İstanbul’da Türkiye’nin üçüncü büyük konteyner limanı Kumport’u satın alan Çin’in Çandarlı’yı yakından takip etmesine şaşmamak gerek. İleride Çandarlı’nın yapım ve işletiminde Çin’le işbirliği hiç sürpriz olmaz.
YENİ BAŞKANA MESAJ
Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi İstanbul temsilcisi Perran Ersu Özçaldıran ise İzmir’in yeni seçilecek belediye başkanına mesajı verdi. Özçaldıran, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kredi notu dünyadaki en iyilerden biri. Bu büyük bir avantaj. İzmir’i geliştirecek projelere Hong Kong’da kaynaklar bulup yatırım şansı çok fazla” diyor.
Görüldüğü gibi büyüklüğü trilyonlarca doları bulabilecek 21. Yüzyılın en büyük projesinden İzmir’in payına büyük bir dilim düşebilir. Yeter ki, ayağa gelen fırsatlar iyi değerlendirilsin.