Tarlalar güneş açıyor

Bir süredir arabayla Seferihisar’dan dağ köylerine doğru tırmanırken bazı tepelerde alışılmadık inşaat faaliyetleri dikkatimi çekiyordu. Devasa iş makineleri çok geniş bir alanda binlerce metreküplük hafriyatlar yapıp adeta dağa yeniden şekil veriyordu. Ne konut inşaatına benziyordu ne de zeytin vb. meyve ağaçları dikmek için yapılan setlere.



Geçen hafta yine aynı güzergaha yolum düştüğünde merak etiğim sorunun cevabını aldım. Çıplak tepeler güneş panelleriyle kaplanmıştı. Meğer güneş çiftliği kuruluyormuş. İzmir’de Yılın 300 günü güneş parlıyor. Bulutlarla kaplı Almanya bile güneş enerjisine dönmüşken, bedava kaynaktan bizim neden yararlanamadığımızı defalarca yazdığım için gördüklerim beni çok etkiledi.

Biraz araştırdım projenin güneş enerjisinde uzman Ankara merkezli Çiftay şirketinin bir yatırımı olduğunu öğrendim. Yaklaşık 200 dönüm üzerine kurulan proje tamamlandığında 15 megawatt elektrik üretme kapasitesine sahip olacak. Firma 2017 ve 1018 yıllarında toplam 148 santral kurup 146 MW enerji üretme gücüne ulaşacağını açıklıyor. Santrallerin 16 adedi Manisa’da, 40 adedi İzmir’de, 14’ü Ankara’da, 78 adedi ise Şanlıurfa’da yer alacak. Projeler tamamlandığında Türkiye’nin 938 megawatlık kapasitesi yüzde 15.56 artmış olacak.



Belediyenin projesine büyük ilgi



Görünen o ki, Seferihisar yenilenebilir enerji yatırımlarının çekim merkezi haline gelerek Sakin şehir unvanını tam anlamıyla hak eder bir hale geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Belediye Başkanı Tunç Soyer Türkiye’nin ilk güneş enerjisi üretimi yapacak kooperatifi Yenilenebilir Enerji Kooperatifi (SEYEKO)’nun kuruluşunu açıklamıştı. Pilot olarak Ulamış köyünde kurulacak İlk güneş santralinde başlangıçta 225 kilowatt enerji üretilecek. Başkan Tunç Soyer güneş, rüzgâr ve jeotermal kaynaklar kullanıldığında Seferihisar yıllık toplam elektrik tüketiminin 10 katını yenilenebilir enerjiyle karşılayabilecek bir coğrafya olduğunu söyleyerek “Seferihisar büyük bir devrime imza atacak.

Türkiye’de ilk kez, bir enerji santrali, bir kooperatif bünyesinde üretim yapacak” diyor.

Güneş enerjisi Kooperatifi Başkan Yardımcısı Umur Ozanoğulları ise Tunç Soyer’in açıklamasından sonra kooperatife üye olmak için tahminlerinin en az iki kat üzerinde başvuru geldiğini söyledi. Kooperatifin 5 megawatt’a kadar üretim yapmak hakkı olduğunu aşama, aşama bu kapasiteye ulaşılacağını söyleyen Ozanoğulları “Yaklaşık 200 ile 250 bin dolar civarında gerçekleşecek ilk yatırım teknik olarak 3-5 ay içerisinde tamamlanabilir” diyor. Ancak bürokratik işlemler de göz önüne alındığında güneş enerjisi santralinin faaliyete geçmesi bir yılı bulabilirmiş.