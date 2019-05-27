Su akar Çeşme bakar

ÇEŞME’nin adı yüzyıllar boyu, gürül gürül sular akan çeşmelerinden gelir. Antik çağda Sisus adıyla anılan Çeşme’nin bugünkü adını denizcilerin su temin ettikleri çeşmelerden aldığı düşünülüyor.
Tatlı su kaynakları bol olan bölgede, geçmişte 100 kadar çeşme varmış. Bir zamanlar İzmir Limanı’ndan bile önemli olan Eritre Limanı (bugünkü Ildırı) Mısır, Kıbrıs ve Batı ülkeleri ile ticari ilişkilerin merkeziymiş. Limana yanaşan gemiler ve onların mallarını taşıyan kervanlar için ‘Çeşme’nin çeşmeleri hayat kaynağıymış. Aralarında Maraş, Hacı Memiş, Kabadayı Çeşmesi gibi yüzyıllara meydan okuyup, bugüne kadar ayakta kalanlar bile var. Ayakta kalamayanlar ise 20’nci yüzyıl teknolojisiyle yapılmalarına rağmen, birkaç on yılda bir değiştirilmek zorunda kalınan bugünkü su boru hatları.
Bu hafta 28 ile 30 Mayıs arasında Çeşme’de Altın Yunus, Dalyan’dan, Çiftlik ve Altınkum’a kadar uzanan geniş bir bölgede altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 48 saat su kesintisi yapılacağı açıklandı. Uzun bayram tatiline 2 gün kala yapılacak kesintiyi öğrenince Çeşme’nin yüzyıllarca akan ünlü çeşmeleri geldi aklıma. Umarım, yeni yapılan boru hatları uzun süre değişim istemez.
BİR YAZ KULLANILACAK SU DENİZE AKTI
Bir de geçen hafta yenileme çalışmaları sırasında patlayan borulardan birinden 4 - 5 gün boyunca dereler gibi akan suları hatırladım. Defalarca aranmasına rağmen bakım ekipleri bir türlü gelemedi. Bir sitenin belki bütün bir yaz kullanabileceği su denize aktı. Sonunda tamirata gelen taşeron olduğunu söyleyen ekibin başıyla konuştum. Günde en az 8 - 10 adet böyle tamirat yaptıklarını, kendileri dışında İZSU ekiplerinin de çalıştığını, ama yetişemediklerini söyledi.
Bugünkü küresel ısınma ortamında su, altın ve liradan bile değerli. Boşa akıp gitmesini iş yoğunluğuyla açıklamanın anlamı yok. Denize akan suyun geliri eminim onlarca tamir ekibinin masrafını çıkarırdı.
Bir başka sorun ise yeni su borularını döşemek için açılan kanalların çok geç kapatılmasında. Bazen toprak doldurulup haftalarca, öylece bırakılıyor. Uzun süre açık kalan bu kanallar hem trafik hem de çevre kirliliği açısından büyük risk yaratıyor.
Su sıkıntısı, kapatılmayan çukurlar deyip geçmeyin. Vatandaş mühendislik işlerindeki aksaklıklardan anlamaz. Yaşam kalitesi düşünce yerel yönetimi eleştirmeye, beceriksizlikle suçlamaya başlar. Bu işleri yapan İZSU, İZBETON gibi kurumların ilgili birimleri sorunları çözecek formüller geliştirmeli. Sonunda yapılan ileri teknolojilerle okyanusun öte yakasına hat döşeme işi değil. Su borusu döşeniyor. Ama insanların yaşam kalitesinin artmasında çok büyük önem taşıyor.
Tramvay 20 yıl hızlı gitti
KARŞIYAKA ve Konak tramvaylarının bugüne kadar 35 milyon yolcu taşıdığı açıklandı. Sadece Konak tramvayı günde 80 bin yolcu taşımaya başlamış. Bu sayının tahminlerin çok üzerinde olduğunu öğrendim. O nedenle 20 yıl sonrası için planlanan duraklar ve yeni vagon alımları şimdiden gündeme gelmiş.
Kanımca planları bu kadar saptıran, göç dalgası altındaki İzmir’in nüfusunun beklentilerin çok üzerinde artması. Bu tabloya göre, Büyükşehir Belediyesi’nin nüfus hareketlerini yakından takip edip, hızlı kararlar alması gerekecek. Bütün Türkiye’nin parmakla gösterdiği İzmir’de yaşam kalitesinin düşmemesi ancak böyle sağlanabilir.
Su akar Çeşme bakar
ÇEŞME’nin adı yüzyıllar boyu, gürül gürül sular akan çeşmelerinden gelir. Antik çağda Sisus adıyla anılan Çeşme’nin bugünkü adını denizcilerin su temin ettikleri çeşmelerden aldığı düşünülüyor.
Tatlı su kaynakları bol olan bölgede, geçmişte 100 kadar çeşme varmış. Bir zamanlar İzmir Limanı’ndan bile önemli olan Eritre Limanı (bugünkü Ildırı) Mısır, Kıbrıs ve Batı ülkeleri ile ticari ilişkilerin merkeziymiş. Limana yanaşan gemiler ve onların mallarını taşıyan kervanlar için ‘Çeşme’nin çeşmeleri hayat kaynağıymış. Aralarında Maraş, Hacı Memiş, Kabadayı Çeşmesi gibi yüzyıllara meydan okuyup, bugüne kadar ayakta kalanlar bile var. Ayakta kalamayanlar ise 20’nci yüzyıl teknolojisiyle yapılmalarına rağmen, birkaç on yılda bir değiştirilmek zorunda kalınan bugünkü su boru hatları.
Bu hafta 28 ile 30 Mayıs arasında Çeşme’de Altın Yunus, Dalyan’dan, Çiftlik ve Altınkum’a kadar uzanan geniş bir bölgede altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 48 saat su kesintisi yapılacağı açıklandı. Uzun bayram tatiline 2 gün kala yapılacak kesintiyi öğrenince Çeşme’nin yüzyıllarca akan ünlü çeşmeleri geldi aklıma. Umarım, yeni yapılan boru hatları uzun süre değişim istemez.
BİR YAZ KULLANILACAK SU DENİZE AKTI
Bir de geçen hafta yenileme çalışmaları sırasında patlayan borulardan birinden 4 - 5 gün boyunca dereler gibi akan suları hatırladım. Defalarca aranmasına rağmen bakım ekipleri bir türlü gelemedi. Bir sitenin belki bütün bir yaz kullanabileceği su denize aktı. Sonunda tamirata gelen taşeron olduğunu söyleyen ekibin başıyla konuştum. Günde en az 8 - 10 adet böyle tamirat yaptıklarını, kendileri dışında İZSU ekiplerinin de çalıştığını, ama yetişemediklerini söyledi.
Bugünkü küresel ısınma ortamında su, altın ve liradan bile değerli. Boşa akıp gitmesini iş yoğunluğuyla açıklamanın anlamı yok. Denize akan suyun geliri eminim onlarca tamir ekibinin masrafını çıkarırdı.
Bir başka sorun ise yeni su borularını döşemek için açılan kanalların çok geç kapatılmasında. Bazen toprak doldurulup haftalarca, öylece bırakılıyor. Uzun süre açık kalan bu kanallar hem trafik hem de çevre kirliliği açısından büyük risk yaratıyor.
Su sıkıntısı, kapatılmayan çukurlar deyip geçmeyin. Vatandaş mühendislik işlerindeki aksaklıklardan anlamaz. Yaşam kalitesi düşünce yerel yönetimi eleştirmeye, beceriksizlikle suçlamaya başlar. Bu işleri yapan İZSU, İZBETON gibi kurumların ilgili birimleri sorunları çözecek formüller geliştirmeli. Sonunda yapılan ileri teknolojilerle okyanusun öte yakasına hat döşeme işi değil. Su borusu döşeniyor. Ama insanların yaşam kalitesinin artmasında çok büyük önem taşıyor.
Tramvay 20 yıl hızlı gitti
KARŞIYAKA ve Konak tramvaylarının bugüne kadar 35 milyon yolcu taşıdığı açıklandı. Sadece Konak tramvayı günde 80 bin yolcu taşımaya başlamış. Bu sayının tahminlerin çok üzerinde olduğunu öğrendim. O nedenle 20 yıl sonrası için planlanan duraklar ve yeni vagon alımları şimdiden gündeme gelmiş.
Kanımca planları bu kadar saptıran, göç dalgası altındaki İzmir’in nüfusunun beklentilerin çok üzerinde artması. Bu tabloya göre, Büyükşehir Belediyesi’nin nüfus hareketlerini yakından takip edip, hızlı kararlar alması gerekecek. Bütün Türkiye’nin parmakla gösterdiği İzmir’de yaşam kalitesinin düşmemesi ancak böyle sağlanabilir.