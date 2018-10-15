Sosyal yalan

GERÇEK şu ki, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya hesapları artık vazgeçilmez haber kaynaklarımız oldu.
Artık sadece eş, dost değil, şehirde, ülkede olup bitenler de sosyal medyadan takip edilir oldu. Sosyal medyada takip ettiğiniz bir dostunuz ya da beğendiniz bir yazarın, sanatçının paylaştığı bir haber, bir anda size, sizden kendi takipçilerinize giderek geometrik bir hızla yüzlerce, binlerce, on binlerce kişiye ulaşabiliyor.
Eğer haber ‘doğru’ ise ışık hızıyla yayılması güzel bir şey. Geçen hafta yakın bir arkadaşımın sosyal medya grubumuzda paylaştığı bir haberde televizyonda reklamları yapılan rezidans ve AVM projelerinin Kültürpark’a yapılacağı gibi saçma bir yazı vardı. Gülüp geçtim.
Ama daha sonra bu paylaşımın çok sayıda kişiye ulaştığını ve bayağı da ciddiye alındığını fark ettim. Daha sonra haberin, bazı platformların bilgileri dışında adları kullanılarak sosyal medyada yayıldığı anlaşıldı. Ama bu arada yalan haber çok sayıda kişiye ulaştırılıp kafalar karıştırılmış oldu.
YALAN HABERDE TÜRKİYE BİRİNCİ
Aslında bu çok da şaşırtıcı bir durum değil. Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü’nün hazırlattığı 2018 Digital Haber Medya Raporuna göre, Türkiye sosyal medyada yalan haberde dünya birincisi. Araştırma 37 ülkeden tam 74 bin kişi ile görüşülerek yapılmış. Ne yazık ki Türkiye, haberlerdeki dezenformasyon oranı yüzde 49 olan bir ülke olarak birinci sırada. Yanıltıcı haber konusunda Türkiye’yi yüzde 44 ile Yunanistan ve Malezya takip ediyor. Yalan haberlerin en az görüldüğü ülkeler ise Almanya, Danimarka ve Hollanda.
Bu araştırmaların ortaya koyduğu gerçek Türkiye’de sosyal medyada yer alan haberlere büyük bir şüpheyle yaklaşmak gerektiği. Ancak, yıllardır kendini ispat etmiş güvenilir kuruluş ve kaynakların haberlerini ciddiye almak gerek. Yoksa, çamur at izi kalsın misali, kafalarda soru işareti yaratacak haberlerle kime, neye güveneceğimizi, inanacağımızı bilemez hale geliriz.
Kültürpark’a kimse cesaret edemez
KÜLTÜRPARK konusuna dönecek olursak. Ben kendi payıma İzmir’in akciğeri, nefes borusu olan Fuar’a rezidans ve AVM dikmeyi cesaret edecek birilerini hayal bile edemiyorum. Eminim ki, bugün olduğu gibi bundan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olacak olan isimler de hangi partiden ve kim olursa olsun, İzmir’i ve İzmirlileri birazcık tanıyorlarsa, böyle düşüncelerin tartışılmasına bile izin vermeyeceklerdir.
Sosyal yalan
GERÇEK şu ki, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya hesapları artık vazgeçilmez haber kaynaklarımız oldu.
Artık sadece eş, dost değil, şehirde, ülkede olup bitenler de sosyal medyadan takip edilir oldu. Sosyal medyada takip ettiğiniz bir dostunuz ya da beğendiniz bir yazarın, sanatçının paylaştığı bir haber, bir anda size, sizden kendi takipçilerinize giderek geometrik bir hızla yüzlerce, binlerce, on binlerce kişiye ulaşabiliyor.
Eğer haber ‘doğru’ ise ışık hızıyla yayılması güzel bir şey. Geçen hafta yakın bir arkadaşımın sosyal medya grubumuzda paylaştığı bir haberde televizyonda reklamları yapılan rezidans ve AVM projelerinin Kültürpark’a yapılacağı gibi saçma bir yazı vardı. Gülüp geçtim.
Ama daha sonra bu paylaşımın çok sayıda kişiye ulaştığını ve bayağı da ciddiye alındığını fark ettim. Daha sonra haberin, bazı platformların bilgileri dışında adları kullanılarak sosyal medyada yayıldığı anlaşıldı. Ama bu arada yalan haber çok sayıda kişiye ulaştırılıp kafalar karıştırılmış oldu.
YALAN HABERDE TÜRKİYE BİRİNCİ
Aslında bu çok da şaşırtıcı bir durum değil. Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü’nün hazırlattığı 2018 Digital Haber Medya Raporuna göre, Türkiye sosyal medyada yalan haberde dünya birincisi. Araştırma 37 ülkeden tam 74 bin kişi ile görüşülerek yapılmış. Ne yazık ki Türkiye, haberlerdeki dezenformasyon oranı yüzde 49 olan bir ülke olarak birinci sırada. Yanıltıcı haber konusunda Türkiye’yi yüzde 44 ile Yunanistan ve Malezya takip ediyor. Yalan haberlerin en az görüldüğü ülkeler ise Almanya, Danimarka ve Hollanda.
Bu araştırmaların ortaya koyduğu gerçek Türkiye’de sosyal medyada yer alan haberlere büyük bir şüpheyle yaklaşmak gerektiği. Ancak, yıllardır kendini ispat etmiş güvenilir kuruluş ve kaynakların haberlerini ciddiye almak gerek. Yoksa, çamur at izi kalsın misali, kafalarda soru işareti yaratacak haberlerle kime, neye güveneceğimizi, inanacağımızı bilemez hale geliriz.
Kültürpark’a kimse cesaret edemez
KÜLTÜRPARK konusuna dönecek olursak. Ben kendi payıma İzmir’in akciğeri, nefes borusu olan Fuar’a rezidans ve AVM dikmeyi cesaret edecek birilerini hayal bile edemiyorum. Eminim ki, bugün olduğu gibi bundan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olacak olan isimler de hangi partiden ve kim olursa olsun, İzmir’i ve İzmirlileri birazcık tanıyorlarsa, böyle düşüncelerin tartışılmasına bile izin vermeyeceklerdir.