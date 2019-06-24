Şimdi iş zamanı

GEÇEN hafta Çeşme’ye yolum düştü.
Sanki yaz gelmemiş okullar tatil olmamış gibiydi. Her şeyden önce İstanbullular yapılan çağrıları dinleyip oy kullanmak için dönmüştü. Esnaf bayramdan sonra işlerin bıçak gibi kesildiğini söylüyordu. Sadece, geçmiş yıllarda Çeşme’de pek görülmeyen yabancılar, özellikle de Koreli, Japon turistler Alaçatı sokaklarında boy göstermeye başlamıştı.
Çeşme’de turizmcinin, esnafın gözü dün yapılan İstanbul seçimlerindeydi. “Ne olacaksa olsun, seçim belirsizliğinden çıkıp işimize bakalım” diyorlardı. Artık seçimler bitti. ABD Merkez Bankası’nın faiz artırmama kararıyla Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalara para akışı başladı. Böylece dövizde de olumlu bir tablo ortaya çıktı. Bu fırsat değerlendirilebilirse seçim belirsizliğinin yarattığı durgunluk, ekonomik canlanmaya çevrilebilir.
Esnafla sohbet ederken Çeşme’nin yeni Belediye Başkanı Ekrem Oran’dan övgüyle söz etmeleri dikkatimi çekti. Biraz kafaları karışık olarak oy verenler bile Başkan Oran’ın uygulamalarından memnundu. Plajların ücretsiz hale getirilmesi, temizliğe dikkat edilmesi gibi pek çok konuda, özellikle esnaf kesiminin Başkan’a desteği artmış.
İzmir’de otur Balıkesir’de çalış
BİRAZ uçuk, kaçık gibi görünüyor, ama 3-5 yıl sonra İzmir’de oturup, her gün çalışmaya Balıkesir’e gidip gelen mühendis, doktor ya da idari yöneticiler olduğunu duyarsak şaşırmayalım. Her gün Manisa’ya, Aydın’a, Çeşme’ye işe gidip gelenler olduğu gibi... Tek bir kişinin otomobiliyle gitmesi pek ekonomik olmasa bile, nitelikli personel çalıştırmak isteyen şirketler ulaşım için servisler koyarak sorunu çözecektir.
YENİ SANAYİ AKSI
Yolun açılmasıyla Türkiye’de yeni bir sanayi aksı doğacak. İzmir - Balıkesir arasının sadece 1 saat, İzmir’den Bursa’ya ise 2 saat gibi kısa sürede ulaşılacak olması müthiş bir ekonomik aktivite yaratacak.
Nitekim, İstanbul’da pek çok sanayicinin artık sadece 1 saatte gidebilecekleri Bursa’da yeni yatırımlara giriştikleri, sadece 2 saatte ulaşabilecekleri Balıkesir’de ise yeni fabrikalar kurmak için araziler aldıkları biliniyor. Yoğun taleple, son Bursa ve Balıkesir arazi ve arsa fiyatlarının en fazla arttığı yerler olurken, İzmir ise konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği il oldu.
Marmara’da yer kalmadığı için sanayici Gebze, Kocaeli, Bursa derken, yeni otoyolla Ege’ye inmeye başlıyor. Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir hattında yeni sanayi bölgeleri, yerleşim yerleri oluşmaya başlayacak. Mesafeler çok kısalacağı için İzmir’de oturan birinin Balıkesir’de çalışması sürpriz olmayacak.
2 SAATTE BURSA’YA KAYAĞA
Turizmde ise İzmirliler kışın kayak yapmak için günü birlik 2 saat uzaklıktaki Bursa’ya gidebilecek. İstanbul, Bursa ve Balıkesir’de oturanlar da hafta sonlarını Foça, Çeşme, Kuşadası, Seferihisar gibi İzmir’in cennet kıyılarında geçirmeye başlayacak.
Sonuç olarak önce otoyolun açılması, ardından Çanakkale Köprüsü’nden gelecek yolların da bağlanmasıyla antik çağlarda medeniyetlerin beşiği, Osmanlı’da uluslararası ticaretin merkezi olan Ege, sanayiden, turizme her alanda yeni bir şahlanma dönemine girecek.
Şimdi iş zamanı
GEÇEN hafta Çeşme’ye yolum düştü.
Sanki yaz gelmemiş okullar tatil olmamış gibiydi. Her şeyden önce İstanbullular yapılan çağrıları dinleyip oy kullanmak için dönmüştü. Esnaf bayramdan sonra işlerin bıçak gibi kesildiğini söylüyordu. Sadece, geçmiş yıllarda Çeşme’de pek görülmeyen yabancılar, özellikle de Koreli, Japon turistler Alaçatı sokaklarında boy göstermeye başlamıştı.
Çeşme’de turizmcinin, esnafın gözü dün yapılan İstanbul seçimlerindeydi. “Ne olacaksa olsun, seçim belirsizliğinden çıkıp işimize bakalım” diyorlardı. Artık seçimler bitti. ABD Merkez Bankası’nın faiz artırmama kararıyla Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalara para akışı başladı. Böylece dövizde de olumlu bir tablo ortaya çıktı. Bu fırsat değerlendirilebilirse seçim belirsizliğinin yarattığı durgunluk, ekonomik canlanmaya çevrilebilir.
Esnafla sohbet ederken Çeşme’nin yeni Belediye Başkanı Ekrem Oran’dan övgüyle söz etmeleri dikkatimi çekti. Biraz kafaları karışık olarak oy verenler bile Başkan Oran’ın uygulamalarından memnundu. Plajların ücretsiz hale getirilmesi, temizliğe dikkat edilmesi gibi pek çok konuda, özellikle esnaf kesiminin Başkan’a desteği artmış.
İzmir’de otur Balıkesir’de çalış
BİRAZ uçuk, kaçık gibi görünüyor, ama 3-5 yıl sonra İzmir’de oturup, her gün çalışmaya Balıkesir’e gidip gelen mühendis, doktor ya da idari yöneticiler olduğunu duyarsak şaşırmayalım. Her gün Manisa’ya, Aydın’a, Çeşme’ye işe gidip gelenler olduğu gibi... Tek bir kişinin otomobiliyle gitmesi pek ekonomik olmasa bile, nitelikli personel çalıştırmak isteyen şirketler ulaşım için servisler koyarak sorunu çözecektir.
YENİ SANAYİ AKSI
Yolun açılmasıyla Türkiye’de yeni bir sanayi aksı doğacak. İzmir - Balıkesir arasının sadece 1 saat, İzmir’den Bursa’ya ise 2 saat gibi kısa sürede ulaşılacak olması müthiş bir ekonomik aktivite yaratacak.
Nitekim, İstanbul’da pek çok sanayicinin artık sadece 1 saatte gidebilecekleri Bursa’da yeni yatırımlara giriştikleri, sadece 2 saatte ulaşabilecekleri Balıkesir’de ise yeni fabrikalar kurmak için araziler aldıkları biliniyor. Yoğun taleple, son Bursa ve Balıkesir arazi ve arsa fiyatlarının en fazla arttığı yerler olurken, İzmir ise konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği il oldu.
Marmara’da yer kalmadığı için sanayici Gebze, Kocaeli, Bursa derken, yeni otoyolla Ege’ye inmeye başlıyor. Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir hattında yeni sanayi bölgeleri, yerleşim yerleri oluşmaya başlayacak. Mesafeler çok kısalacağı için İzmir’de oturan birinin Balıkesir’de çalışması sürpriz olmayacak.
2 SAATTE BURSA’YA KAYAĞA
Turizmde ise İzmirliler kışın kayak yapmak için günü birlik 2 saat uzaklıktaki Bursa’ya gidebilecek. İstanbul, Bursa ve Balıkesir’de oturanlar da hafta sonlarını Foça, Çeşme, Kuşadası, Seferihisar gibi İzmir’in cennet kıyılarında geçirmeye başlayacak.
Sonuç olarak önce otoyolun açılması, ardından Çanakkale Köprüsü’nden gelecek yolların da bağlanmasıyla antik çağlarda medeniyetlerin beşiği, Osmanlı’da uluslararası ticaretin merkezi olan Ege, sanayiden, turizme her alanda yeni bir şahlanma dönemine girecek.