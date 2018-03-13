GÖNÜL isterdi ki, futbol, basketbol, voleybol gibi spor dallarından birinde ya da izleyici rekorları kıran bir sanat olayı nedeniyle ‘Şampiyon İzmir’ diye gırtlaklarımız patlayıncaya kadar bağırabilseydik. Ama İzmir’in son şampiyonluğu ne yazık ki, fiyat artışlarında oldu.





Geçen hafta açıklanan rakamlara göre, 2017 Şubat’ından 2018 Şubat’ına kadar geçen son bir yıllık sürede, Türkiye’nin enflasyon sıralamasında ilk sırayı İzmir aldı. Son bir yılda fiyatlar yüzde 11.55 arttı. Aynı dönemde İstanbul bile yüzde 10.13 fiyat artışı ile İzmir’in gerisinde kaldı. Ankara ise yüzde 9.14 fiyat artışıyla iyice gerilerde kalmış.



Peki, ne oldu da kısa bir süre öncesine kadar fiyatları makul bir kent olarak bilinen, hatta sırf bu nedenle emeklilerin daha çok tercih ettiği İzmir, şimdi Türkiye’nin en pahalı kenti oldu. Sanırım son birkaç yılda İzmir’e göçün hızlanması bunun en önemli nedeni. Nitekim Suriye’ye sınırında ya da sınıra yakın Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin gibi yoğun göç alan kentlerin de fiyat artışında İzmir’in hemen ardından geldikleri görülüyor.

İstanbul ise hayat pahalılığı, kalabalık ve trafik nedeniyle insanların terk ettiği, göç veren kent durumuna geldi. Bunun sonucu İstanbul’da fiyat artış hızı yavaşlayarak İzmir’in gerisine düşmesini sağlamış.



YÜKSELEN YILDIZ OLMANIN BEDELİ

Son bin kaç yılda yükselen yıldız olmanın İzmir’e pahalıya mal olmaya başladığı görülüyor. Geçen yıl konut fiyatlarının en fazla arttığı illerin başında da yine İzmir geliyordu. Ankara ve İstanbul’dan yoğun göç alan İzmir, Merkez Bankası konut fiyat endekslerine göre yüzde 18’le fiyatların en fazla arttığı il... Aslında İzmir’den sonra konut fiyatlarının artış yüksekliğinde yine üç Ege ili var. Aydın, Denizli ve Muğla... Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Çanakkale de ilk beş içerisinde yer alıyor. Burada dikkat çeken nokta, bu illerin hemen hepsinin bu yıl tamamı açılacak İzmir – İstanbul Otoyolu üzerinde ya da yol bitince pek çok yere bağlantıları artacak kentler olması. Bu da paranın yolu takip ettiğini gösteriyor. Yolla birlikte para gelince, bir başka ifadeyle talep artınca ekonominin en temel kanunu işliyor, fiyatlar yükseliyor.



EMEKLİYE HAYAL KIRIKLIĞI

Ancak, talep artışıyla gelen ekonomik canlılık yarattığı yeni iş fırsatları, istihdam gibi konularda nefes almayı sağlasa da bu durumdan olumsuz etkilenenler olduğu da çok açık. Enflasyon şampiyonu İzmir’de, başta işçi, memur ve emekli gibi sabit gelirliler ile fiyat artışlarına karşı fazla dayanma gücü olmayan küçük esnaf ve çiftçiler için hayat giderek daha zorlaşıyor.

Bu durumun huzur içinde ve makul yaşama koşulları umuduyla, Ege Bölgesi’ne göç edenlerde büyük bir hayal kırıklığı yaratması ise kaçınılmaz.