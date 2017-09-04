Pamuktan, incirden, ballı haberler

Ege’de mahsulün iyi olması demek bölge halkının gelirinin artması demek. Üretici kazanınca televizyondan, otomobile, koltuktan, ayakkabıya, konuttan, düğün masrafına tüm ihtiyaçlarını daha rahat karşılar. Esnaf da kazanır, bu malları üreten fabrikalar da. Tarladan fabrikaya zincirleme bir kazanç başlar.

Ege pamuğu dünyanın en kaliteli pamuklarından biridir. Lifleri uzun olduğu için dayanıklıdır, tekstil makinelerinde firesi azdır. Yanlış politikalar sonucu bir dönem çiftçinin küsüp ekmekten vazgeçtiği Ege pamuğunun yine eski günlerine kavuştuğu anlaşılıyor. Yüksek talep nedeniyle stoklar erken tükendiğinden İzmir Ticaret Borsası’nda 35 yıldan beri ilk defa pamuk işlemleri durdurulmuş.

İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz, bu yıl pamuk üretiminin yüzde 20 artıp 900 bin tona ulaşacağını söylemiş. Buna rağmen bu rakam Türkiye’nin yıllık 1.5 milyon tonluk pamuk ihtiyacını karşılamaktan uzak. Zaten döviz kıtlığı çeken Türkiye 600 bin ton pamuk ithal edip dışarıya dolar ödemek zorunda kalacak. Türkiye’nin petrolü yok, ama dünyanın en kaliteli pamuğunu üretebilecek ovaları var.

Aynı durum incir ve bal için de geçerli. İncir rekoltesinin bu yıl yüzde 8 artarak 78 bin tona ulaşması bekleniyor. Bunun 60 bin tondan fazlası ihraç edilip döviz getirecek. Balda ise özellikle çam balında Ege Bölgesi ayrı bir önem taşıyor. Marmaris, Kuşadası, Çanakkale ve Kazdağları’nda yaklaşık 10 bin aile balcılık yapıp 12 bin 500 ton kadar çam balı üretiyor. Dünyada çok az yerde üretilen çam balının Türkiye’nin özel bir markası olabileceği üreticiler tarafından ifade ediliyor. Türkiye dünyada bal üretiminde ikinci sırada, ama marka olmadığı için kazancı az. Doğa verdikçe veriyor. Birbirimizle uğraşacağımıza elimizin altındaki fırsatları değerlendirsek bizden huzurlusu, bizden mutlusu olmaz ama...



Bayramda trafik kurbanı olmayın

BUGÜN bayramın son günü. Uzun bir tatilin ardından yüzbinlerce kişi yine yollara dökülüp evine, işine dönecek. Her bayramın tatlı yanları çoktur ama bazıları için de hayatların değiştiği acı bir iz olarak geri kalır. Küçücük bir dalgınlık, aşırı sürat, hatalı sollama birkaç saniye içerisinde hem sürücü ve ailesinin hem de tüm dikkatlerine rağmen karşı araçtakilere büyük acılar verebilir. Kayıp yaşamlara, engelli olarak sürdürülmek zorunda olan yeni bir hayata çoğumuz tanığız. Bu Kurban Bayramı tatilinin ilk altı gününde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu 101 kaza meydana geldi. Maalesef ölenlerin sayısı 61’e, yaralananların sayısı ise 310’a ulaşmıştı bile. Geçeen Şeker Bayramı’nda ise 64 kişi yaşamını kaybedip 379 kişi sakat kalarak yaşamı alt üst olmuştu. Bugün trafiğe çıkanların çok dikkatli olmaları gereken bir gün. Eğer sürücüler araçlarını kurallara uygun kullanırsa riskleri yüzde 90 azaltabilir. Siz, siz olun Kurban Bayramı’nda trafik kurbanı olmayın.