Matematik Batı’yı gösteriyor



İzmir’den, Manisa’dan, Aydın’dan, Denizli’den Ege’nin dört bir yanından en çok hangi ülkelere ihracat yapıldığını merak ettim. Ege İhracatçılar Birliği verilerine baktığımda Avrupa’nın özellikle de Almanya’nın bölge için ne kadar önemli olduğu görülüyordu. Örneğin, Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatında haziran ayı itibarıyla Almanya birinci sırada gelirken, ikinci sırada İspanya, üçte İngiltere, dördüncü ve beşinci sıralarda ise Hollanda ve İtalya geliyor. Yani ilk beşte Avrupa var...

Demir ve Demir Dışı Çelik sektöründe de en çok ihracat Almanya’ya yapılıyor ve toplam ihracatın yüzde 18’ini oluşturuyor. Daha bitmedi. Deri ve Deri Mamullerinde de birinci sırada Almanya geliyor. İkinci sıradaki ülke İtalya. Sofralık Zeytin ihracatında ABD ve Irak ilk sırayı paylaşırken, Almanya ikinci sırada. Kuru İncirde sıralama ABD, Fransa ve Almanya olarak giderken, çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda şeklinde. Listeler bu şekilde uzayıp gidiyor.

Tabii, burada önemli olan son aylarda karşılıklı salvoların atıldığı Avrupa Birliği ve grubun lideri Almanya... Her ne kadar geçen hafta sonu Türkiye’nin en büyük rüzgar enerjisi ihalesi Alman Siemens liderliğindeki gruba kalsa da durum çok keyifsiz. Özellikle, Almanya’nın Gümrük Birliği’nde Türkiye ile ilişkileri zora sokma çabaları Egeli şirketleri çok etkileyebilir.



GERİLİMDE İZMİRLİLERİN İŞİ BOZULUYOR

Bu durum sadece ihracat verilerinde değil, Avrupa’yla ilişkiler bozulduğu zaman birinci ligden düşen Egeli şirketlerin sayısındaki artışta da görülüyor. Türkiye Ekonomik ve Politik Araştırmalar Vakfı (TEPAV) araştırmasına bu fotoğraf çok net görülüyor. Buna göre 1996 - 2006 döneminde İzmir’den 15 firma en büyük 500 listesinden düştü. 2007 - 2016 döneminde ise 8 İzmir firması listeden çıktı. Buna karşılık Gaziantep, Kahramanmaraş, Karaman, Adana, Mersin gibi güney doğu bölgelerinden listeye giren firmaların sayısının arttığı görülüyor.

TEPAV Başkanı Güven Sak bu durumu, “Sistemin merkezindeki kriz Batı ile yoğun ticaret yapan illerdeki sanayiyi olumsuz etkiliyor. Buna karşılık Suriye krizine ve göçmen akımına rağmen Ortadoğu ile yoğun ticaret yapılan bölgelerde canlanma var” sözleriyle özetliyor.

Her ne kadar Katar’la ticari ilişkileri geliştirmek için İzmir’de önemli bir toplantı yapılsa da 511 milyon nüfuslu Avrupa Birliği’nin yanında 2.5 milyon nüfuslu Katar, tüm iyi niyetlere rağmen İzmir için çok küçük bir lokma. Bir tarafta Türkiye’nin ihracatının yüzde 50’sini yaptığı 70 - 80 milyar dolarlık bir pazar var. Diğer tarafta ise 1.5 milyar dolarlık Rusya ve hepsi 6 milyar dolar olan Ortadoğu pazarı...

Özetle, matematik Doğu’yu değil, Batı’yı gösteriyor. 80 milyonluk Türkiye’nin geleceği orada...