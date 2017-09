Konutta İzmir, İstanbul yarışı

Çeşme ise Adalar’dan Modalara anlı şanlı birçok İstanbul ilçesini sollayıp listede 6’ncı sıraya oturmuş. Geçen yıl yüzde 17 artış yaşanan Çeşme’de konutta metrekare ortalama fiyatlar 7 bin 83 liraya ulaşmış. İstanbul’un hayallerdeki yerleşim yeri Adalar’da ise 5 bin 985 lira, zenginliğin simgesi Şişli’de 5 bin 824 lirada kalmış.

Gelelim ilk 20’de yer alan İzmir’in diğer ilçelerine. Narlıdere’de konut fiyatları geçen yıl yüzde 17 artarak metrekarede 4 bin 50 liraya ulaşmış ve listede 14’üncü sıraya yerleşmiş. Güzelbahçe yüzde 26 gibi rekor bir artışla 3 bin 929 liraya çıkıp 16’ncı sıraya oturmuş. Urla ise yüzde 19 artışla 3 bin 731 lira ile fiyatların en yüksek olduğu ilk 20 ilçe arasında 18’inci sırada yer almış.

Görüldüğü gibi Türkiye’de İzmir modası esiyor. İstanbul’dan, Ankara’dan Anadolu’dan İzmir’e akın var. Talep arttıkça fiyatlar da artıyor. Geçen yıl yüzde 12 artan metrekare birim fiyatların ortalama 2.625 TL’ye ulaştığı İzmir, İstanbul’dan sonra konutta en pahalı ikinci kent olmuş. Dikkat edilirse otoyol İzmir’e doğru yaklaştıkça fiyatlar tırmanıyor. Otoyolun bağlanmasıyla birlikte Bursa’daki yüzde 19 artış bunu gösteriyor. Sadece otoyol değil, çağdaş yaşam tarzı da İzmir’i cazibe merkezi yapıyor. Yeni bir yükseliş devrine giren İzmir kimliğini kaybetmeden, yağmacılık anlayışıyla değil akılcı bir şekilde fırsatları değerlendirirse, kente akan parayla, zengin, yoksul her kesim pastadan payını alır.

İda’yı keşfetme zamanı

HİÇ bitmeyecekmiş gibi süren sıcak hava eylül ayında bile 38 dereceyi gördükten sonra nihayet bavulunu toplamaya başladı. Şimdi mevsim normallerine dönen sonbaharda Ege’nin tadını çıkarma zamanı.

Öyle şanslı bir coğrafyada yaşıyoruz ki, her mevsim bir başka güzel. Her köşesinden tarih ve kültür fışkırıyor. Antandros Kazı Başkanı Prof. Gürcan Polat’ın araştırmalarına göre Antandros’ta (Altınoluk) elde edilen ve gemi yapımında kullanılan kerestenin şöhreti Truva savaşına dek gidiyormuş. İda-Kazdağı’ndan elde edilen bu keresteler nedeniyle antik çağda önemli bir tersane olan Antandros tarih boyunca hasımlarının iştahını kabartmış. M.Ö. 5’inci yüzyılın son üçlüğünde meydana gelen Peloponessos Savaşlarında ise stratejik bir yer olmuş.

Bu bilgiler uzun yıllardan beri Kazdağları’nda İda Çiftlik evinde yaşayan Sema ve İskender Azatoğlu’nun hazırladıkları ‘Assos’tan Ayvalık’a Doğa ve Kültür Gezi Rehberi’ adlı kitapta yer alıyor. Kitapta İda’dan Madra’ya hazine değerindeki bölgeyi keşfetmek isteyenlere yürüyüş parkurlarından, zeytinyağının tarihine, güzel Helene’yi kaçıran Paris’in yol açtığı Truva savaşından, Akdeniz diyetinin özelliklerine kadar her türlü bilgi var. Usta fotoğrafçıların eserleri ve haritalarla da kitap görsel anlamda zenginleştirilerek okuyucuya sunulmuş.

Tarih boyunca İda, efsanelerle yüklü heybetiyle zamana meydan okumuş. Şimdi ise her fırsatta zeytin yasalarını değiştirme girişimleri ya da orman yangınlarıyla yok edilmeye çalışılıyor. Gelecek nesiller Kazdağları’nı belki sadece fotoğraflarda görür. Vakit varken keşfedin derim...