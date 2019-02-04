Kazanan İzmir

YARIŞ başlıyor. İzmir’de Büyükşehir Başkanlığı’na CHP adayı olarak Tunç Soyer’in de açıklanmasından sonra çok renkli ve heyecanlı bir seçim dönemine girdik bile...
İktidar partisi adayı Nihat Zeybekci meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, esnaf ziyaretleriyle yarışa bir ay öncesinden zaten başlamıştı. Soyer ise adaylığının açıklandığı ilk haftayı İzmir, Ankara, Eskişehir, İstanbul arasında mekik dokuyarak eski başkanlar ve yeni adayları ziyaret ederek geçirdi.
Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin yarattığı eski askeri savcı baba Nurettin Soyer polemikleri nedeniyle, Tunç Soyer ulusal basının gündeminden hiç inmedi. Sanki İzmir’e değil, Türkiye’ye başkan adayı olmuş gibiydi. Bir bakıma iyi de oldu. Açılan eski dosyalarla bir dönem hatırlandı. Bu tartışmalar her dönemin bir sonu olduğunu hatırlatıp yarınlar için de dersler çıkarma fırsatı yarattı.
Gelelim yerel gündeme...
Soyer ve ekibinin İzmir’de en az yüzde 60 - 65 hedefiyle yola çıktığı konuşuluyor. AK Parti’nin de Zeybekci gibi Cumhurbaşkanı’na çok yakın, iddialı bir isimle ve kesin kazanacağız hedefiyle yola çıktığını düşünürsek, çok çekişmeli bir seçim yaşanacağı anlaşılıyor.
Balıkçı köyünden marka yarattı
ÖNCE sonunda adaylığı ilan edilen Tunç Soyer’le başlayalım. Seferihisar, özellikle de Sığacık’ı yeniden yaratan Soyer, İzmirlilerin yakından tanıdığı bir isim. Sığacık bir zamanlar döküntü bakımsız evleri, yolu düşenin şöyle bir durduğu balıkçı köyüydü. Bugün ise hafta sonu İzmirlilerin, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan çok sevimli bir yer. Evleri, sokakları eski halleri korunarak restorasyonla köy ziyaretçileri hayran bırakan bir yer haline geldi. Köy sakinleri ise yaptıkları gözlemeler, ayranlar, yetiştirdikleri domates, mandalina gibi ürünlerle geçmişte hiç akıllarına getirmedikleri ek gelirlere kavuştu.
Bütün bunlar markalaşma sayesinde oldu. Uluslararası ilişkileri kuvvetli olan Soyer, Seferihisar’a çok uygun bir konsept ‘Sakin Şehir’ modelini yurtdışından getirerek, hem Sığacık hem de Akyaka’dan Yalvaç’a pek çok yerin değerlerini gün yüzüne çıkaracak bir akım başlatmış oldu. Başkanlık yarışını kazanması durumunda, EXPO Genel Sekreterliği başta olmak üzere pek çok uluslararası tecrübeye sahip Soyer, İzmir’i Barcelona gibi dünya markası yapabilecek birikime sahip bir isim...
İzmir’in şansı güçlü adaylar
ASLINDA İzmir şanslı bir kent. Her dönem birbirinden güçlü adaylar yarışa katılıyor ve kazanan hep İzmir oluyor. Binali Yıldırım’ın adaylığı döneminde verilen sözlerle, İzmir ve çevresinde, Konak Tüneli başta olmak üzere devlet destekli pek çok büyük projenin gerçekleşmesi sağlandı. Bugün de benzer bir hava var.
Nihat Zeybekci de İzmir’in dünya kenti olmasını sağlayacak yeni ipek yolunun başlangıç kapısı olması gibi Ankara destekli projeleri her fırsatta dile getiriyor. Zeybekci, benim özellikle ilgimi çeken İzmir - Antalya arasını 2.5 saate indirecek otoyol ve hızlı tren projelerinden de çok söz ediyor. Beş yıl sonra Antalya’nın 40 milyon turist çekeceğini söyleyen Nihat Zeybekci, ulaşımın kısalmasıyla bu potansiyelden İzmir ve Ege bölgesinin yararlanacağını belirtiyor.
Bütün bunlar zaten yükseliş devrine girmiş olan İzmir için güzel haberler. Rekabet hizmet getirir. Rakipler nitelikli olunca yarışın kalitesi artıyor, kazanan da İzmir oluyor.
Kazanan İzmir
YARIŞ başlıyor. İzmir’de Büyükşehir Başkanlığı’na CHP adayı olarak Tunç Soyer’in de açıklanmasından sonra çok renkli ve heyecanlı bir seçim dönemine girdik bile...
İktidar partisi adayı Nihat Zeybekci meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, esnaf ziyaretleriyle yarışa bir ay öncesinden zaten başlamıştı. Soyer ise adaylığının açıklandığı ilk haftayı İzmir, Ankara, Eskişehir, İstanbul arasında mekik dokuyarak eski başkanlar ve yeni adayları ziyaret ederek geçirdi.
Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin yarattığı eski askeri savcı baba Nurettin Soyer polemikleri nedeniyle, Tunç Soyer ulusal basının gündeminden hiç inmedi. Sanki İzmir’e değil, Türkiye’ye başkan adayı olmuş gibiydi. Bir bakıma iyi de oldu. Açılan eski dosyalarla bir dönem hatırlandı. Bu tartışmalar her dönemin bir sonu olduğunu hatırlatıp yarınlar için de dersler çıkarma fırsatı yarattı.
Gelelim yerel gündeme...
Soyer ve ekibinin İzmir’de en az yüzde 60 - 65 hedefiyle yola çıktığı konuşuluyor. AK Parti’nin de Zeybekci gibi Cumhurbaşkanı’na çok yakın, iddialı bir isimle ve kesin kazanacağız hedefiyle yola çıktığını düşünürsek, çok çekişmeli bir seçim yaşanacağı anlaşılıyor.
Balıkçı köyünden marka yarattı
ÖNCE sonunda adaylığı ilan edilen Tunç Soyer’le başlayalım. Seferihisar, özellikle de Sığacık’ı yeniden yaratan Soyer, İzmirlilerin yakından tanıdığı bir isim. Sığacık bir zamanlar döküntü bakımsız evleri, yolu düşenin şöyle bir durduğu balıkçı köyüydü. Bugün ise hafta sonu İzmirlilerin, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan çok sevimli bir yer. Evleri, sokakları eski halleri korunarak restorasyonla köy ziyaretçileri hayran bırakan bir yer haline geldi. Köy sakinleri ise yaptıkları gözlemeler, ayranlar, yetiştirdikleri domates, mandalina gibi ürünlerle geçmişte hiç akıllarına getirmedikleri ek gelirlere kavuştu.
Bütün bunlar markalaşma sayesinde oldu. Uluslararası ilişkileri kuvvetli olan Soyer, Seferihisar’a çok uygun bir konsept ‘Sakin Şehir’ modelini yurtdışından getirerek, hem Sığacık hem de Akyaka’dan Yalvaç’a pek çok yerin değerlerini gün yüzüne çıkaracak bir akım başlatmış oldu. Başkanlık yarışını kazanması durumunda, EXPO Genel Sekreterliği başta olmak üzere pek çok uluslararası tecrübeye sahip Soyer, İzmir’i Barcelona gibi dünya markası yapabilecek birikime sahip bir isim...
İzmir’in şansı güçlü adaylar
ASLINDA İzmir şanslı bir kent. Her dönem birbirinden güçlü adaylar yarışa katılıyor ve kazanan hep İzmir oluyor. Binali Yıldırım’ın adaylığı döneminde verilen sözlerle, İzmir ve çevresinde, Konak Tüneli başta olmak üzere devlet destekli pek çok büyük projenin gerçekleşmesi sağlandı. Bugün de benzer bir hava var.
Nihat Zeybekci de İzmir’in dünya kenti olmasını sağlayacak yeni ipek yolunun başlangıç kapısı olması gibi Ankara destekli projeleri her fırsatta dile getiriyor. Zeybekci, benim özellikle ilgimi çeken İzmir - Antalya arasını 2.5 saate indirecek otoyol ve hızlı tren projelerinden de çok söz ediyor. Beş yıl sonra Antalya’nın 40 milyon turist çekeceğini söyleyen Nihat Zeybekci, ulaşımın kısalmasıyla bu potansiyelden İzmir ve Ege bölgesinin yararlanacağını belirtiyor.
Bütün bunlar zaten yükseliş devrine girmiş olan İzmir için güzel haberler. Rekabet hizmet getirir. Rakipler nitelikli olunca yarışın kalitesi artıyor, kazanan da İzmir oluyor.