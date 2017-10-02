İzmir’in dijitalleşme puanı kaç?

Halbuki bir zamanlar çektiğimiz fotoğrafı görebilmek için bir iki ay beklemek zorunda kalabilirdik. Çok değil, bundan 10 - 15 yıl öncesine kadar fotoğraf makinelerine film takarak çekilirdi. Sonra genellikle 36 kare olan bu film rulosunun dolması beklenir, daha sonra da banyo yapıp karta basılması için fotoğraf stüdyolarına götürülürdü. Film ve karta basma pahalı olduğu için her şeyin fotoğrafı çekilmez, ancak doğum günü gibi özel anlar, kalıcı anılar arasına yerleşirdi.

Fotoğraf makinesinin icadı ve geniş kitlelerin satın alabileceği bir ürün haline gelmesinden sonra rulo film üretimi devasa bir sanayi oldu. Bu sanayinin dünyadaki lider markası ise Kodak’tı. Bugün Kodak yok. Dijitalleşmenin dünyayı nasıl değiştireceğini zamanında göremeyen dünya devi şirket ürettiği fotoğraf filmlerinin bu kadar hızlı çöpe gideceğini tahmin edemedi. Sonunda önce dijital fotoğraf makineleri sonra da fotoğraf ve film çeken akıllı cep telefonlarına yenik düşüp yok olup gitti.

Geçen hafta Capital ve Ekonomist dergileri İzmir’de toplantı düzenledi. Burada İzmir’deki ve Türkiye’deki işyerlerinde dijital dönüşüm konusu tartışıldı. Vodafone Kurumsal İşbirimi Genel Müdür Yardımcısı Meltem Şahin’in verdiği bilgiye göre, Türkiye’nin dijitalleşme puanı 100 üzerinden 53 oldu. İzmir’in puanı ise 100 üzerinden 52. Türkiye ortalamasıyla hemen, hemen aynı. Bir başka deyişle, Türkiye ve İzmir iş dünyası Kodak’ın durumuna düşmemek için almaları gereken yolun henüz yarısını kat edebilmiş.

Peki, dünyada makineler birbiriyle konuşmaya başlayıp Sanayi 4.0 çağına atlayıp ışık hızıyla koşarken, biz neden hala yürüyoruz.



NEDEN GERİ KALIYORUZ

Toplantıda bu sorunun cevabını Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar üyeleri arasında yaptırdıkları bir anketle verdi. Sanayicilerin yüzde 70’i son iki yılda Sanayi 4.0 konusuyla ilgilenmemiş. Yüzde 50’si ise gelecek iki yılda bu konuda yatırım yapmayı düşünmüyormuş. Nedeni ise Sanayi 4.0’ı önemsemediklerinden değil, kaynak yokluğundan. Kaynak olsa sanayicilerin yüzde 92’sinin dijital çağa atlamaya hazır olduğunu söylüyor EBSO Başkanı. Hükümetin bu konuda destek olması gerektiğini ve dijitalleşmenin öneminin iyi anlatılması gerektiğini söyleyen Yorgancılar, “Çağa ayak uyduramayanların sonu Kodak gibi olur” diyor.