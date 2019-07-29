İzmir’e yağmıyor, damlıyor

BU yıl gökten turist yağıyor.
Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık’a göre 2019’da 50 milyon turiste ulaşılacak. Bu rakam 80 milyon kişinin yaşadığı Türkiye’ye nüfusunun yarısından daha fazla turist gelmesi demek.
Turizm geliri ise yüzde 10 artarak geçen yılki 30 milyar doların üzerine çıkacak. Aslında 50 milyon turistin bırakacağı dövizin 33 milyar değil, 50 milyar dolar olması gerek. Ancak geçen yıllardaki terör olayları, Rusya krizi, FETÖ’cü darbe girişimi gibi nedenlerle Türkiye’de düşen otel fiyatlarının toparlanmasının biraz zaman alacağı anlaşılıyor.
50 MİLYON TURİSTİN 50’DE BİRİ
Peki, bu yıl Türkiye’ye gelecek 50 milyon turistten İzmir’in payına ne düşecek? Eğer geçen yılın rakamlarına bakacak olursak, 50 milyon turistin sadece 50’de biri İzmir’in payına düşecek. Geçen yıl İzmir’e 1 milyon 21 bin turist gelmişti. Haziran ayında gelen turist sayısı ise yüzde 23 daha fazla. Bu oranı yılın geneline yayacak olursak 2019’da 1 milyon 250 bin civarında turist geleceğini düşünebiliriz.
Buna karşılık Antalya 50 milyon turistin neredeyse üçte birini, 14 milyon turist hedefliyor. Geçen yıl 3 milyon turisti çeken Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi merkezleri olan Muğla’nın hedefi ise 4 milyon turist. İzmir’in tam dört katı...
Görüldüğü gibi Çeşme’den Foça’ya, Selçuk Efes’ten Bergama’ya, Urla’dan Seferihisar’da, Karaburun’a dört bir yanı doğa, tarih, kültürel zenginliklerle çevrili İzmir’e turizm pastasından düşen dilim çok ince... Bu ince dilimdekilerin de çoğu zaten Almanya’dan Türkiye’deki akrabalarını ziyarete gelirken feribotla Çeşme’ye giden, birkaç gün tatil yapıp geçenler. Buna karşılık geçen yıl Antalya’ya 4 milyon Rus turist gelirken, İzmir’e sadece 34 bin gelmiş.
ANTALYA’DA 500 BİN, İZMİR’DE 75 BİN YATAK
Türkiye’ye turist yağarken, İzmir’e damlamasının pek çok nedeni var. Her şeyden önce Antalya’da 400 civarında beş yıldızlı otel ile tatil köyü ve toplam 500 bin yatak kapasitesi var. İzmir ve çevresinde ise beş yıldızlı otel sayısı 20 civarında. Toplam yatak kapasitesi ise sadece 75 bin. Kapasite sınırlı olunca seyahat acenteleri doğal olarak turizm altyapısının güçlü olduğu bölgelere yöneliyor.
Buna karşılık İzmir ve çevresinin her şey dahil kitle turizmi yerine butik otel ağırlıklı turizm politikasının önemli avantajları var. Otellerine kapanıp kalan turistler yerine çevresini gezip görmek isteyen tarih ve kültürel değerlere önem veren nitelikli turist kitlesi İzmir’in yapısına daha uygun. Böylece sayıca daha az olsa da zengin turistle daha fazla döviz elde etmek mümkün olabilir. Ancak bunun için de herhalde hedef kitlelere yönelik doğru tanıtım politikaları izlenmeli.
Neyse ki, geçen hafta Başkan Tunç Soyer de duyduğu rahatsızlığı, “İzmir’e 1 milyon turist kabul edilemez” diye açıkladı. Bundan sonra her ay sektör temsilcileriyle yapılacak toplantılarla bakarsınız Soyer’in deyişiyle ‘uyuyan güzel’ uyanır.
İzmir’e yağmıyor, damlıyor
BU yıl gökten turist yağıyor.
Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık’a göre 2019’da 50 milyon turiste ulaşılacak. Bu rakam 80 milyon kişinin yaşadığı Türkiye’ye nüfusunun yarısından daha fazla turist gelmesi demek.
Turizm geliri ise yüzde 10 artarak geçen yılki 30 milyar doların üzerine çıkacak. Aslında 50 milyon turistin bırakacağı dövizin 33 milyar değil, 50 milyar dolar olması gerek. Ancak geçen yıllardaki terör olayları, Rusya krizi, FETÖ’cü darbe girişimi gibi nedenlerle Türkiye’de düşen otel fiyatlarının toparlanmasının biraz zaman alacağı anlaşılıyor.
50 MİLYON TURİSTİN 50’DE BİRİ
Peki, bu yıl Türkiye’ye gelecek 50 milyon turistten İzmir’in payına ne düşecek? Eğer geçen yılın rakamlarına bakacak olursak, 50 milyon turistin sadece 50’de biri İzmir’in payına düşecek. Geçen yıl İzmir’e 1 milyon 21 bin turist gelmişti. Haziran ayında gelen turist sayısı ise yüzde 23 daha fazla. Bu oranı yılın geneline yayacak olursak 2019’da 1 milyon 250 bin civarında turist geleceğini düşünebiliriz.
Buna karşılık Antalya 50 milyon turistin neredeyse üçte birini, 14 milyon turist hedefliyor. Geçen yıl 3 milyon turisti çeken Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi merkezleri olan Muğla’nın hedefi ise 4 milyon turist. İzmir’in tam dört katı...
Görüldüğü gibi Çeşme’den Foça’ya, Selçuk Efes’ten Bergama’ya, Urla’dan Seferihisar’da, Karaburun’a dört bir yanı doğa, tarih, kültürel zenginliklerle çevrili İzmir’e turizm pastasından düşen dilim çok ince... Bu ince dilimdekilerin de çoğu zaten Almanya’dan Türkiye’deki akrabalarını ziyarete gelirken feribotla Çeşme’ye giden, birkaç gün tatil yapıp geçenler. Buna karşılık geçen yıl Antalya’ya 4 milyon Rus turist gelirken, İzmir’e sadece 34 bin gelmiş.
ANTALYA’DA 500 BİN, İZMİR’DE 75 BİN YATAK
Türkiye’ye turist yağarken, İzmir’e damlamasının pek çok nedeni var. Her şeyden önce Antalya’da 400 civarında beş yıldızlı otel ile tatil köyü ve toplam 500 bin yatak kapasitesi var. İzmir ve çevresinde ise beş yıldızlı otel sayısı 20 civarında. Toplam yatak kapasitesi ise sadece 75 bin. Kapasite sınırlı olunca seyahat acenteleri doğal olarak turizm altyapısının güçlü olduğu bölgelere yöneliyor.
Buna karşılık İzmir ve çevresinin her şey dahil kitle turizmi yerine butik otel ağırlıklı turizm politikasının önemli avantajları var. Otellerine kapanıp kalan turistler yerine çevresini gezip görmek isteyen tarih ve kültürel değerlere önem veren nitelikli turist kitlesi İzmir’in yapısına daha uygun. Böylece sayıca daha az olsa da zengin turistle daha fazla döviz elde etmek mümkün olabilir. Ancak bunun için de herhalde hedef kitlelere yönelik doğru tanıtım politikaları izlenmeli.
Neyse ki, geçen hafta Başkan Tunç Soyer de duyduğu rahatsızlığı, “İzmir’e 1 milyon turist kabul edilemez” diye açıkladı. Bundan sonra her ay sektör temsilcileriyle yapılacak toplantılarla bakarsınız Soyer’in deyişiyle ‘uyuyan güzel’ uyanır.