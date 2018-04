İzmir dünya ikincisi

Haber dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes’te geçen hafta yayımlandı. Kaynağı ise Londra merkezli 54 ülkede 400’den fazla ofisi ve 14 bin personeli bulunan uluslararası gayrimenkul firması Knight Frank. Firma her yıl 50 ülkenin Merkez Bankaları ve İstatistik Kurumu verilerini kullanarak dünya gayrimenkul fiyatları endeksi hazırlayarak yatırımcılarına sunuyor.

Knight Frank’ın 2016 sonu ile 2017 sonu arasındaki dönemi kapsayan son endeksine göre, geçen yıl gayrimenkulde yüzde 20.5 fiyat artışıyla dünya birincisi Berlin oldu. İzmir ise yüzde 18.5’la hemen ardından ikinci sırada yer geliyor. Üçüncü sırada İzlanda’nın başkenti Reykjavik dördüncü sırada ise Kanada’dan Vancouver var. Hong Kong, Münih, Frankfurt filan hep İzmir’in altında kaldı.

NEDEN FİYATLAR ARTIYOR

Forbes dergisi, birinci sırada olan Berlin Belediye Başkanı’nın 2004 yılında yatırımcılara, “Fakir ama konut fiyatları açısından çok seksi bir kentiz” dediğini hatırlatarak, o zaman Almanya’nın başkentinde daire alanların bugüne kadar yüzde 120 kazandığını belirtiyor. Buna rağmen Berlin’de gayrimenkul fiyatlarının hala New York ve Londra gibi bazı büyük şehirlerin gerisine kaldığına dikkat çekiliyor. Fiyatlar geçen yıl New York’ta yüzde 5.6 Londra’da ise yüzde 2 arttı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkma kararından sonra, pek çok uluslararası firmanın merkezlerini Almanya’ya taşıma ya da büyük bir şube açma hazırlığı Berlin, Frankfurt, Münih gibi şehirlere talep fiyat artışlarının en önemli nedeni. Turizmin yeni gözdelerinden İzlanda’da ise gayrimenkul arzı az olduğu için fiyatlar patlamış.

Listede ikinci sırada olan İzmir’de fiyatları uçuran en önemli etkenin ise İstanbul’dan kaçıp İzmir’e yerleşmeye çalışan nitelikli insan göçü ve bu yıl açılması planlanan İzmir – İstanbul otoyolu olduğunu biliyoruz.



Güle, güle... Hoş geldin...

İZMİR Ticaret Odası’nın 26 yıllık Başkanı Ekrem Demirtaş’ın aday olmayacağını açıklamasından sonra bir dönem kapandı. Ben Demirtaş’ı İzmir Ekonomi Üniversitesi, Pegasus’a satılan İzmir Havayolları İZAİR, Efe Rakı, Kruvaziyer gemilerinin rotasını İzmir’e çevirtmek gibi pek çok ilke öncülük etmiş vizyoner bir isim olarak hatırlayacağım.

İzmir’in EXPO yarışı sırasında yakından tanıma fırsatı bulduğum Mahmut Özgener’in ise İzmir’i çok daha yükseklere taşıyabilecek, taze bir güç olacağına inanıyorum. Zaten adaylık çalışmaları sırasında açıkladığı projelerden İzmir’i gerçek bir dünya kenti yapmaya kararlı olduğu anlaşılıyor. Özgener, İzmir’e layık bir başkan olacaktır. Hoş geldin Özgener... Teşekkürler Demirtaş...