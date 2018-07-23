İşte İzmir’e başkent olma fırsatı

GEÇEN hafta Torba Yasa’dan çıkan en büyük sürpriz ‘sağlık turizmi’nin teşvik kararıydı. Yasaya göre Sağlık Bakanlığı bünyesinde Uluslararası Sağlık Hizmetleri adlı bir şirketin kurulacak.
Sağlık turizmi, dünya fuarı EXPO adaylıklarına bile sağlık teması ile katılmış İzmir’in üzerine çok araştırmalar yaptığı, en bilgili olduğu konulardan biri. İnciraltı bile sağlık turizmine hizmet verecek projeler için yıllardır bekliyor.
Zaten pratikte yıllardır göz ameliyatları için Almanya’dan, termal sağlık hizmetleri için İskandinav ülkelerinden yapılan sağlık turları var. Bu durumdaki hastalar hem tedavilerini oluyor hem de yakınlarıyla birlikte Çeşme’den, Foça’ya çevredeki çok sayıdaki turizm bölgesinde tatillerini yapıyor.
HEMEN HAREKETE GEÇMEK GEREK
Ancak, son yasa ile iş çok daha kurumsal ve çok daha büyük gelir potansiyeli yaratacak bir noktaya geliyor. Türkiye’nin sağlık turizminden yılda 10 milyar dolar gelir elde edebileceği hesap ediliyor. Yeni yasa büyük ihtimalle, laboratuvar, MR, röntgen gibi hizmetler için devletten yüzde 70 hasta garantili şehir hastanelerine potansiyel yaratmak için son dakikada Torba Yasa’ya eklendi. Ama İzmir için de büyük fırsatlar yaratabilir.
Seyahat acenteleri ve sigorta şirketleri, yeni yasanın uygulamasını sağlayacak yönetmeliklerde etkin olabilmek için harekete geçmişler. İzmir ekonomisine yön veren kurumlar, üniversiteler, hastaneler gibi ilgili kuruluşlar hiç vakit kaybetmeden koordine olarak İzmir’i ‘Sağlığın başkenti’ yapabilecek bu projede etkin rol oynamalı.
Yangın var yangın
YILIN bu aylarında ne zaman gökyüzünden helikopter, uçak homurtuları gelse yüreğim ağzıma gelir. Orman yangınlarına müdahale için İzmir’in bir bölgesinden diğerine su yetiştirmeye çalışan uçaklar, helikopterler, itfaiye araçları ve bunlarda çalışan personelin olağanüstü gayretleriyle sonunda yangın kontrol altına alınır, ama aradan geçen zamanda hektarlarca alan kül olur.
Bu yazının yazıldığı saatlerde İzmir’de halen devam eden iki orman yangını vardı. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen hafta sadece 17 Temmuz’da Özdere ve Torbalı’da iki, Bayındır’a bağlı Ovacık’ta ve Akhisar’a bağlı Soma’da bir olmak üzere aynı anda dört orman yangını vardı. Bir sonraki gün Torbalı’da, 19 Temmuz’da ise yine Torbalı’da iki ve Gaziemir’de bir yangın vardı. 20 Temmuz’da ise Bergama ve Manisa’da iki, Nazilli’de bir, Muğla’ya bağlı bölgelerde ise biri Köyceğiz, ikisi Milas olmak üzere toplam 6 yangın vardı.
Sadece geçen yıl Türkiye’de bin 132 orman yangını çıktı. Son 10 yıldaki yangın sayısı ise 24 bin 264. Acı gerçek ise bu yangınların yüzde 87’sinin insan kaynaklı olması. Yılda ortalama 9 bin hektar alan orman yangınlarından zarar görüyor.
EN ÇOK YANAN YERLER
İşin ilginci yangınların en fazla Muğla, Antalya, İstanbul ve İzmir’de yoğunlaşması. Dördüncü sırada gelen İzmir’de son 10 yılda tam bin 394 orman yangını çıkmış.
Yangınların rantın yüksek olduğu yerlerde yoğunlaşması akla kötü düşünceler getiriyor. Küresel ısınma ve rant amacıyla korkunç bir doğa katliamının yaşandığı dönemdeyiz. Kesin caydırıcı önlemler biraz daha gecikirse az sayıda kişinin kazancı uğruna milyonlarca insanın geleceği mahvolacak.
İşte İzmir’e başkent olma fırsatı
GEÇEN hafta Torba Yasa’dan çıkan en büyük sürpriz ‘sağlık turizmi’nin teşvik kararıydı. Yasaya göre Sağlık Bakanlığı bünyesinde Uluslararası Sağlık Hizmetleri adlı bir şirketin kurulacak.
Sağlık turizmi, dünya fuarı EXPO adaylıklarına bile sağlık teması ile katılmış İzmir’in üzerine çok araştırmalar yaptığı, en bilgili olduğu konulardan biri. İnciraltı bile sağlık turizmine hizmet verecek projeler için yıllardır bekliyor.
Zaten pratikte yıllardır göz ameliyatları için Almanya’dan, termal sağlık hizmetleri için İskandinav ülkelerinden yapılan sağlık turları var. Bu durumdaki hastalar hem tedavilerini oluyor hem de yakınlarıyla birlikte Çeşme’den, Foça’ya çevredeki çok sayıdaki turizm bölgesinde tatillerini yapıyor.
HEMEN HAREKETE GEÇMEK GEREK
Ancak, son yasa ile iş çok daha kurumsal ve çok daha büyük gelir potansiyeli yaratacak bir noktaya geliyor. Türkiye’nin sağlık turizminden yılda 10 milyar dolar gelir elde edebileceği hesap ediliyor. Yeni yasa büyük ihtimalle, laboratuvar, MR, röntgen gibi hizmetler için devletten yüzde 70 hasta garantili şehir hastanelerine potansiyel yaratmak için son dakikada Torba Yasa’ya eklendi. Ama İzmir için de büyük fırsatlar yaratabilir.
Seyahat acenteleri ve sigorta şirketleri, yeni yasanın uygulamasını sağlayacak yönetmeliklerde etkin olabilmek için harekete geçmişler. İzmir ekonomisine yön veren kurumlar, üniversiteler, hastaneler gibi ilgili kuruluşlar hiç vakit kaybetmeden koordine olarak İzmir’i ‘Sağlığın başkenti’ yapabilecek bu projede etkin rol oynamalı.
Yangın var yangın
YILIN bu aylarında ne zaman gökyüzünden helikopter, uçak homurtuları gelse yüreğim ağzıma gelir. Orman yangınlarına müdahale için İzmir’in bir bölgesinden diğerine su yetiştirmeye çalışan uçaklar, helikopterler, itfaiye araçları ve bunlarda çalışan personelin olağanüstü gayretleriyle sonunda yangın kontrol altına alınır, ama aradan geçen zamanda hektarlarca alan kül olur.
Bu yazının yazıldığı saatlerde İzmir’de halen devam eden iki orman yangını vardı. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen hafta sadece 17 Temmuz’da Özdere ve Torbalı’da iki, Bayındır’a bağlı Ovacık’ta ve Akhisar’a bağlı Soma’da bir olmak üzere aynı anda dört orman yangını vardı. Bir sonraki gün Torbalı’da, 19 Temmuz’da ise yine Torbalı’da iki ve Gaziemir’de bir yangın vardı. 20 Temmuz’da ise Bergama ve Manisa’da iki, Nazilli’de bir, Muğla’ya bağlı bölgelerde ise biri Köyceğiz, ikisi Milas olmak üzere toplam 6 yangın vardı.
Sadece geçen yıl Türkiye’de bin 132 orman yangını çıktı. Son 10 yıldaki yangın sayısı ise 24 bin 264. Acı gerçek ise bu yangınların yüzde 87’sinin insan kaynaklı olması. Yılda ortalama 9 bin hektar alan orman yangınlarından zarar görüyor.
EN ÇOK YANAN YERLER
İşin ilginci yangınların en fazla Muğla, Antalya, İstanbul ve İzmir’de yoğunlaşması. Dördüncü sırada gelen İzmir’de son 10 yılda tam bin 394 orman yangını çıkmış.
Yangınların rantın yüksek olduğu yerlerde yoğunlaşması akla kötü düşünceler getiriyor. Küresel ısınma ve rant amacıyla korkunç bir doğa katliamının yaşandığı dönemdeyiz. Kesin caydırıcı önlemler biraz daha gecikirse az sayıda kişinin kazancı uğruna milyonlarca insanın geleceği mahvolacak.