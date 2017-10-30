Heyecan arayan İzmir



Dikkat çekici bir tespit.

Gerçekten de EXPO 2020 adaylığı bütün İzmirlileri tek bir amaç etrafında birleştiren önemli bir hedef olmuştu.

İzmir’e dünya liginde sınıf atlattıracak bir hedefti bu.

Nitekim, EXPO 2020’yi düzenleme yarışını kazanan Dubai’de bu büyük heyecanın kenti yeni baştan yaratan yatırımlarla yoğun bir şekilde yaşandığı görülüyor.

Dubai nüfusu sadece 2.8 milyon kişi olmasına rağmen 2020’de 6 ay sürecek fuara tam 25 milyon ziyaretçi bekliyor.

EN YEŞİL ŞEHİR OLACAK

Fazla değil, daha 1935’te küçücük bir balıkçı kasabasıydı Dubai.

Yani İzmir gibi binlerce yıllık geçmişi ve Osmanlı’nın en büyük limanı olma gibi özellikleri yoktu. Ama 60’lı yıllarda Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan petrolden payına çok az bir hisse düşse de kaderini değiştirmeyi başardı.

Bugün, Avrupa ile Uzakdoğu arasında en önemli durak olan dünyanın en işlek üçüncü havalimanına sahip.

EXPO 2020’yi kazandıktan sonra ise nüfusuna oranla en yüksek karbon salınımı olan ülke özelliğini, en küçük karbon izi bırakan ülke haline getirmeyi birinci hedef yapmış.

Enerjide tasarruf ve güneş enerjisi bu hedefe ulaşmada Dubai’nin en önemli iki silahı olmuş.

İnsanları araç kullanma yerine toplu ulaşıma teşvik için sürücüsüz çalışan mükemmel bir metro sistemi geliştirilmiş.

Binaların gölgelerini birbirinin üzerine düşürerek klimaların daha az çalışmasını sağlayan minimum enerji ile çalışan mahalleler, güneş enerjisi tarlaları, alışveriş ve eğlence merkezlerine yürüyerek ulaşılmasını sağlayan projeler çalışmalardan bazıları.

Tabii çöl sıcağında Dubaililere kayak yapma imkanı sağlayan dünyanın ilk kapalı kayak pistlerine rekor uzunlukta yeni pistler eklenmesi gibi çalışmalar da EXPO 2020 hedeflerine arasında yer almış.

National Geography dergisinin ekim sayısında bu konuyla ilgili bilgi ve fotoğraflar geniş bir şekilde var.

İZMİR DE YAPABİLİR

İzmir EXPO 2020’yi kazanamadı ama geç de olsa otoyol, hızlı tren, dünyanın en büyüklerinden olacak Çandarlı Limanı gibi yatırımlar ilerlemeye başladı.

Metro, tramvaylar, deniz otobüsleri ile kentte yaşam kalitesi giderek yükselerek yeni bir biçim alıyor. Ama sadece yollar ve limanlar heyecan yaratmaya yetmiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi karbon salınımını en aza indirecek projeler başlatmış durumda, elektrikli otobüsler de bunun bir parçası.

Ama kente yeni heyecanlar yaratacak iddialı projeler gerek. Örneğin, yılın 300 günü güneşli geçen İzmir’i Türkiye’nin güneş kenti yapmak gibi.

Ancak güneş ve alternatif enerjilerin izni merkezi hükümete bağlı olduğu için bu konuda İzmir - Ankara işbirliği olmadan hiçbir şey yapılamaz.

Çin’in 21’inci Yüzyıl’a damgasına vuracak yeni İpekyolu Projesi İstanbul’dan geçip Venedik’e uzayacak. Bu projelerde İzmir’in de somut roller üstlenmesi aranan heyecanı fazlasıyla getirecektir.