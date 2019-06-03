Harmandalı Efem geliyor

HARMANDALI Ege’nin en güzel oyunlarından biridir. Efeler güm, güm, güm dizlerini yere vurup, ‘Hay daa!!’ diye naralar atarak bu oyunu oynarken cesaretin, gücün, yenilmezliğin sembollerini sergiler.
Geçen hafta Çiğli Harmandalı’nda efeler gibi bir açıklama vardı. Başkan Tunç Soyer, Harmandalı Katı Atık Tesisleri’nde eylül ayından itibaren çöpten elektrik üretiminin başlayıp bölgenin yeşil alana dönüşeceği müjdesini verdi. Soyer’in verdiği bilgiye göre, çöpten üretilecek elektrik 96 bin hanenin enerji ihtiyacına denk gelecek.
Bu çok önemli bir adım... İzmir’de evlerden günde ortalama 3 bin 500 ton çöp çıkıyor. Neredeyse bu 400 - 500 kamyon çöp demek. Bu çöplerin döküleceği yer tespitindeki sıkıntılar başta olmak üzere çeşitli nedenlerle atıkların verimli şekilde kullanımı hayli gecikti. Halbuki, İstanbul başta olmak üzere çeşitli yerlerde çöpten elektrik üretimi uzun zamandır yapılıyor.
JAPONLAR %98’İNİ DÖNÜŞTÜRÜYOR
Buna rağmen, Türkiye katı atıkların geri dönüşümünde hayli geride kalmış bir ülke. Tüm katı atıkların sadece yüzde 5 ile 10’u geri dönüşümde kullanılıyor. Halbuki, bu oran Japonya’da yüzde 98... Yanlış okumadınız. Japonya’da atıkların yüzde 98’i geri dönüşümde kullanılıyor. Bir başka deyişle plastik, demir, çelik, kağıt her neyse bu ürünler yeniden üretimde hammadde olarak kullanılıyor.
Japonya petrol, doğalgaz, maden gibi hammadde kaynakları çok kısıtlı bir ülke olduğu için geri dönüşümle ilgili yasa ve yönetmelikleri çok sert. Hiç kimse bozulmuş bir telefon, buzdolabı ya da bisikletini herhangi bir yere atamaz. Artık kullanılamaz hale gelen ürünler özel toplama alanlarına bırakılıyor. Kağıt, cam ve diğer ürünler için ayrı ayrı yapılan çöp kutularından bahsetmiyorum bile... Onlar zaten mahallelerin alışveriş merkezlerinin, tren, vapur gibi toplu yaşam yerlerinin vazgeçilmez kültürü.
Bizde de var bunlar, ancak ne kadar sağlıklı kullanıldığından şüphem var. Ama örneğin Almanya’da her kentte, kasabada mutlaka bulunan eski TV, radyo gibi elektronik ve metal ürünler için toplama merkezleri Türkiye’de yok. Belki İzmir’de vardır, ama benim gibi pek çok kişinin bunların nerede olduğundan haberi olmadığına eminim. Halbuki Türkiye’nin hammadde kaynakları bakımından Japonya’dan farkı yok. Petrol, doğalgaz gibi en önemli kaynakları ithal ediyoruz. En büyük doğal kaynağımız gönüş, deniz ve kum... Zaten onlar da olmasa, bu yıl hedeflendiği gibi 40 - 50 milyon turist Türkiye’ye gelmeyip, 40 - 50 milyar dolar döviz bırakmasa petrol ithalinde bile zorlanırız.
İZMİR YİNE ÖNCÜ OLSUN
Belki İzmir, elektrikten çöp üretme projesini hayata geçerirken, geri dönüşüm konusunda da yeni adımlar atıp, bu alanda Türkiye’de öncü bir kimlik üstlenebilir. Bu konulara hassas ve geniş bir vizyona sahip kişi olan Başkan Tunç Soyer bunu yapabilir. En azından Japonya ve Almanya’daki uygulamaları inceletip, İzmir’e özgü bir model geliştireceğine eminim...
Bayram barışmaktır
BAYRAMLAŞMALAR dargınlıkları bitirmenin önemli bir aracıdır. Bazen yanlış anlama, bazen sinirli bir an aileler, akrabalar, arkadaşlar arasında kırgınlıklara yol açar. Aradan zaman geçince de pişmanlıklar başlar.
Bir bayram ziyaretinde veya bayramlaşmak için açılan telefonda iki kelimelik sohbet, çekilen sıkıntıların ne kadar boş olduğunu gösterir. Birbirine düşen toplumlar için de bu böyledir.
Kavgasız huzur dolu bayramlar dileğimle...
Harmandalı Efem geliyor
HARMANDALI Ege’nin en güzel oyunlarından biridir. Efeler güm, güm, güm dizlerini yere vurup, ‘Hay daa!!’ diye naralar atarak bu oyunu oynarken cesaretin, gücün, yenilmezliğin sembollerini sergiler.
Geçen hafta Çiğli Harmandalı’nda efeler gibi bir açıklama vardı. Başkan Tunç Soyer, Harmandalı Katı Atık Tesisleri’nde eylül ayından itibaren çöpten elektrik üretiminin başlayıp bölgenin yeşil alana dönüşeceği müjdesini verdi. Soyer’in verdiği bilgiye göre, çöpten üretilecek elektrik 96 bin hanenin enerji ihtiyacına denk gelecek.
Bu çok önemli bir adım... İzmir’de evlerden günde ortalama 3 bin 500 ton çöp çıkıyor. Neredeyse bu 400 - 500 kamyon çöp demek. Bu çöplerin döküleceği yer tespitindeki sıkıntılar başta olmak üzere çeşitli nedenlerle atıkların verimli şekilde kullanımı hayli gecikti. Halbuki, İstanbul başta olmak üzere çeşitli yerlerde çöpten elektrik üretimi uzun zamandır yapılıyor.
JAPONLAR %98’İNİ DÖNÜŞTÜRÜYOR
Buna rağmen, Türkiye katı atıkların geri dönüşümünde hayli geride kalmış bir ülke. Tüm katı atıkların sadece yüzde 5 ile 10’u geri dönüşümde kullanılıyor. Halbuki, bu oran Japonya’da yüzde 98... Yanlış okumadınız. Japonya’da atıkların yüzde 98’i geri dönüşümde kullanılıyor. Bir başka deyişle plastik, demir, çelik, kağıt her neyse bu ürünler yeniden üretimde hammadde olarak kullanılıyor.
Japonya petrol, doğalgaz, maden gibi hammadde kaynakları çok kısıtlı bir ülke olduğu için geri dönüşümle ilgili yasa ve yönetmelikleri çok sert. Hiç kimse bozulmuş bir telefon, buzdolabı ya da bisikletini herhangi bir yere atamaz. Artık kullanılamaz hale gelen ürünler özel toplama alanlarına bırakılıyor. Kağıt, cam ve diğer ürünler için ayrı ayrı yapılan çöp kutularından bahsetmiyorum bile... Onlar zaten mahallelerin alışveriş merkezlerinin, tren, vapur gibi toplu yaşam yerlerinin vazgeçilmez kültürü.
Bizde de var bunlar, ancak ne kadar sağlıklı kullanıldığından şüphem var. Ama örneğin Almanya’da her kentte, kasabada mutlaka bulunan eski TV, radyo gibi elektronik ve metal ürünler için toplama merkezleri Türkiye’de yok. Belki İzmir’de vardır, ama benim gibi pek çok kişinin bunların nerede olduğundan haberi olmadığına eminim. Halbuki Türkiye’nin hammadde kaynakları bakımından Japonya’dan farkı yok. Petrol, doğalgaz gibi en önemli kaynakları ithal ediyoruz. En büyük doğal kaynağımız gönüş, deniz ve kum... Zaten onlar da olmasa, bu yıl hedeflendiği gibi 40 - 50 milyon turist Türkiye’ye gelmeyip, 40 - 50 milyar dolar döviz bırakmasa petrol ithalinde bile zorlanırız.
İZMİR YİNE ÖNCÜ OLSUN
Belki İzmir, elektrikten çöp üretme projesini hayata geçerirken, geri dönüşüm konusunda da yeni adımlar atıp, bu alanda Türkiye’de öncü bir kimlik üstlenebilir. Bu konulara hassas ve geniş bir vizyona sahip kişi olan Başkan Tunç Soyer bunu yapabilir. En azından Japonya ve Almanya’daki uygulamaları inceletip, İzmir’e özgü bir model geliştireceğine eminim...
Bayram barışmaktır
BAYRAMLAŞMALAR dargınlıkları bitirmenin önemli bir aracıdır. Bazen yanlış anlama, bazen sinirli bir an aileler, akrabalar, arkadaşlar arasında kırgınlıklara yol açar. Aradan zaman geçince de pişmanlıklar başlar.
Bir bayram ziyaretinde veya bayramlaşmak için açılan telefonda iki kelimelik sohbet, çekilen sıkıntıların ne kadar boş olduğunu gösterir. Birbirine düşen toplumlar için de bu böyledir.
Kavgasız huzur dolu bayramlar dileğimle...