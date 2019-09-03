Çince tabela asın

YİRMİ yıl kadar önce, eski Sovyetler Birliği’nin (SSCB) dağılıp Rusya, Ukrayna, Kazakistan gibi devletlere bölündüğü bir dönemdi.
İstanbul’dan bir grup gazeteci yeni kurulan Türki Cumhuriyetlere gitmiştik. Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan gibi ülkeleri kapsayan bir inceleme gezisiydi. Turgut Özal’ın bile gitmediği, Türk şirketlerinin henüz keşfetmediği bu ülkelerde yoksulluk öylesine büyüktü ki, kaldığımız otel ya da misafirhanelerde odalarda havlu yerine bez parçaları vardı, sabun zaten yoktu.
Bu ülkelerden ilk gittiğimiz Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te kenti daha yakından tanıyıp fotoğraf çekmek istedik. Bir araba bizi pazar yerine götürüp bıraktı. Gerçekten çok ilginç, tezgahlarda kesik domuz başlarının bile satıldığı bir yerdi.
SAĞIR, DİLSİZ OLDUK
Dönüşte bir arabaya bindik, ama Rusça bilmediğimizden şoförle anlaşmak mümkün değildi. Kiril alfabesi kullanıldığı için tabelalar, yazılar bizim için garip şekilli çizgilerden başka bir anlam ifade etmiyordu. Akıl edip konakladığımız yerin Kiril alfabesiyle yazılı bir adresini de almamıştık. Neyse ki, tren istasyonunun yanındaki bir binada kaldığımız aklıma geldi. Şoföre “Çuh, çuh. Düüt, düt” gibi tren istasyonunu çağrıştıran sesler çıkararak adres tarifi yaptık da sonunda dönebildik.
FUARDA BÜYÜK FIRSAT
Bu anı, bu hafta cuma günü başlayacak 88. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın ortak ülkesi Çin olduğu için aklıma geldi. Bir süre önce Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, “2021 yılına kadar Çin’den Türkiye’ye gelen turist sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yüzden Çinli turistlerin Türkiye’de rahatça seyahat edebilmesi için Çince tabelalarla birlikte bilgi noktaları kurulmasını bekliyoruz” dedi. Çinli turistlerin durumunu çok iyi anladığım için Büyükelçi bu isteğinde çok haklı.
Her yıl 150 milyon Çinli yurtdışına seyahate gidiyor. Türkiye’de 2018’de konaklayan 400 bin Çinli turistten sadece 2.237’si İzmir’e geldi. Buna karşılık bu yıl ilk 7 ayda İzmir’e gelen Çinli turist sayısı yüzde 89 artarak 2 bin 267’ye ulaştı. Belki yıl sonuna kadar 5 bini bulur.
Bir iki yıl içinde Türkiye’ye yılda 1 milyon Çinli turist gelmeye başlayacak. Çin’in İzmir Fuarı’nın bu yılki büyük ortağı olması önemli bir avantaj. Fuar için gelecek çok sayıda Çinli kamu görevlisi, şirket yöneticisi ve çalışanı, İzmir’i ve çevresini yakından tanıyacak. Onların izlenimleri seyahat acentelerini harekete geçirecek.
ÇİNCE ÖĞRENİN
Bence şimdi tam zamanı. Ziyaretçilerin gidebilecekleri Kemeraltı gibi belirli noktalara Çince tabelalar koyup, Çince bilen elemanların bulunduğu danışma noktaları kurulmalı. İzmir, Büyükelçi’nin talep ettiği bu basit kolaylıkları sağlayarak gönülleri fethedebilir. Unutmayalım, turizm istatistiklerine göre bir turistin olumlu izlenimi 6 turist daha getiriyor. Nüfusu 1.5 milyar olan Çin’de ABD’nin nüfusu kadar 250 milyon çok zengin bir Çinli nüfus var. Yurtdışına gidenler bunlar olduğundan Çinli turistler çok önemli bir pazar.
Bu arada, Çin’in ‘Kuşak ve Yol’ projesiyle 2050 yılına kadar ABD’yi geride bırakıp dünyanın en büyük ekonomisi olmaya hazırlandığını da akıldan çıkarmayalım. Önümüzdeki 30 yılda Çin kültürünü tanıyıp, Çince bilenler avantajlı olacak. Gençlerin ikinci dil olarak İngilizce gibi Çince de öğrenmesinin tam zamanı...
Çince tabela asın
YİRMİ yıl kadar önce, eski Sovyetler Birliği’nin (SSCB) dağılıp Rusya, Ukrayna, Kazakistan gibi devletlere bölündüğü bir dönemdi.
İstanbul’dan bir grup gazeteci yeni kurulan Türki Cumhuriyetlere gitmiştik. Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan gibi ülkeleri kapsayan bir inceleme gezisiydi. Turgut Özal’ın bile gitmediği, Türk şirketlerinin henüz keşfetmediği bu ülkelerde yoksulluk öylesine büyüktü ki, kaldığımız otel ya da misafirhanelerde odalarda havlu yerine bez parçaları vardı, sabun zaten yoktu.
Bu ülkelerden ilk gittiğimiz Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te kenti daha yakından tanıyıp fotoğraf çekmek istedik. Bir araba bizi pazar yerine götürüp bıraktı. Gerçekten çok ilginç, tezgahlarda kesik domuz başlarının bile satıldığı bir yerdi.
SAĞIR, DİLSİZ OLDUK
Dönüşte bir arabaya bindik, ama Rusça bilmediğimizden şoförle anlaşmak mümkün değildi. Kiril alfabesi kullanıldığı için tabelalar, yazılar bizim için garip şekilli çizgilerden başka bir anlam ifade etmiyordu. Akıl edip konakladığımız yerin Kiril alfabesiyle yazılı bir adresini de almamıştık. Neyse ki, tren istasyonunun yanındaki bir binada kaldığımız aklıma geldi. Şoföre “Çuh, çuh. Düüt, düt” gibi tren istasyonunu çağrıştıran sesler çıkararak adres tarifi yaptık da sonunda dönebildik.
FUARDA BÜYÜK FIRSAT
Bu anı, bu hafta cuma günü başlayacak 88. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın ortak ülkesi Çin olduğu için aklıma geldi. Bir süre önce Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, “2021 yılına kadar Çin’den Türkiye’ye gelen turist sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yüzden Çinli turistlerin Türkiye’de rahatça seyahat edebilmesi için Çince tabelalarla birlikte bilgi noktaları kurulmasını bekliyoruz” dedi. Çinli turistlerin durumunu çok iyi anladığım için Büyükelçi bu isteğinde çok haklı.
Her yıl 150 milyon Çinli yurtdışına seyahate gidiyor. Türkiye’de 2018’de konaklayan 400 bin Çinli turistten sadece 2.237’si İzmir’e geldi. Buna karşılık bu yıl ilk 7 ayda İzmir’e gelen Çinli turist sayısı yüzde 89 artarak 2 bin 267’ye ulaştı. Belki yıl sonuna kadar 5 bini bulur.
Bir iki yıl içinde Türkiye’ye yılda 1 milyon Çinli turist gelmeye başlayacak. Çin’in İzmir Fuarı’nın bu yılki büyük ortağı olması önemli bir avantaj. Fuar için gelecek çok sayıda Çinli kamu görevlisi, şirket yöneticisi ve çalışanı, İzmir’i ve çevresini yakından tanıyacak. Onların izlenimleri seyahat acentelerini harekete geçirecek.
ÇİNCE ÖĞRENİN
Bence şimdi tam zamanı. Ziyaretçilerin gidebilecekleri Kemeraltı gibi belirli noktalara Çince tabelalar koyup, Çince bilen elemanların bulunduğu danışma noktaları kurulmalı. İzmir, Büyükelçi’nin talep ettiği bu basit kolaylıkları sağlayarak gönülleri fethedebilir. Unutmayalım, turizm istatistiklerine göre bir turistin olumlu izlenimi 6 turist daha getiriyor. Nüfusu 1.5 milyar olan Çin’de ABD’nin nüfusu kadar 250 milyon çok zengin bir Çinli nüfus var. Yurtdışına gidenler bunlar olduğundan Çinli turistler çok önemli bir pazar.
Bu arada, Çin’in ‘Kuşak ve Yol’ projesiyle 2050 yılına kadar ABD’yi geride bırakıp dünyanın en büyük ekonomisi olmaya hazırlandığını da akıldan çıkarmayalım. Önümüzdeki 30 yılda Çin kültürünü tanıyıp, Çince bilenler avantajlı olacak. Gençlerin ikinci dil olarak İngilizce gibi Çince de öğrenmesinin tam zamanı...