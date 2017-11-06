Çiğli askeri bölgeye talip var

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş , 26 yıldır faaliyette olan bölgeye, sahip olduğu alt ve üst yapı olanakları açısından Türkiye’de rakip tanımıyor. Ancak bugün yeni bir yatırımcının İAOSB’de yatırım yapması mümkün değil, çünkü bölge dolmuş durumda. Tam 7.5 milyon metre kare üzerine kurulu organize sanayi bölgesinin kıpırdayacak yeri yok.

Başkan Uğurtaş ‘İAOSB yerleşim alanlarına yürüme mesafesinde olduğu için mavi ve beyaz yakalıların çalışmak istedikleri bir yer. Yatırımcının da limana 15 km. , hava limanına 30 km gibi yüksek lojistik imkanları ve eleman temini çok kolay olduğu için yatırım yapmak istediği bir bölge. Ama doğumuz konut alanı, güneyimiz deniz. Batımız da ise askeriye var. Keşke genişleme alanımız olsa da genişleyebilsek. ‘ dedikten sonra sözü batıdaki komşuları Çiğli’deki askeri bölgeye getiriyor: ‘Bakarsınız bir gün burada askeri bölgeye ne gerek var’ deyip ayrılmaya karar verirler ve genişleme şansımız olur. Arazi satışa çıkarılırsa talip oluruz. Böyle bir gelişme İzmir’de sanayinin gelişimi istihdamın artması için müthiş bir fırsat olur’

Uğurtaş’a satış fiyatlarını sorduğumda sanayi bölgesinde yakın zamanda metrekaresi 750 ile 840 TL arasında fiyatlarla el değiştirmeler olduğunu belirtti. Atatürk Organizede büyümek isteyen çok sayıda yatırımcının yer yokluğundan büyüyemediğini söyleyen Uğurtaş ‘Bir yandan İzmir’de yatırım çağrıları yapılıyor diğer yandan yatırım yapacak yer yok. ’ diyerek önerilerini şöyle sıralıyor:

Eğer batıya askeriyeye doğru genişleyemezsek ikinci bir şık bizim başka yere taşınmamız olacak. Önümüzdeki 10 ile 15 yıllık süreç içinde buna hazır olmamız gerek. Bulunacak yerin İzmir’in beyaz ve mavi yaka olanaklarından faydalanacak bir yer olması gerek. Belki Manisa , Emiralem arasında bir yerler olabilir. Torbalı, Kemalpaşa arasında da sanayi parselleri var . Belki bunlar da organize sanayi bölgesine dönüşebilir. İzmir’in geleceği için kamunun daha fazla gecikmeden harekete geçip yer hazırlaması gerek.

Çolakoğlu’ndan İzmir’de heyecan yaratacak projeler

Geçen hafta İzmir’e yeni bir heyecan gerek konulu yazım üzerine duayen sanayici Kemal Çolakoğlu bir mail gönderdi. İzmir’e her zaman yaratıcı fikirleriyle katkıda bulunan Çolakoğlu’nun çok önemsediğim ve gerçekleşme olasılığı yüksek bu görüşlerini aynen aktarıyorum.

Değerli dostum,

Bu günkü yazındaki İzmir'e yeni heyecan lazım tezini destekliyorum.

Çok doğru.

Yanlış olan, İzmir EXPO 2020 adaylığını kaybetse de, düzenlenecekmiş gibi, o projeleri kazanmış gibi gerçekleştirseydi, bu gün yeni heyecan aramamıza gerek olmayacaktı.

Buradan yola çıkarak, Sevgili Deniz Sipahi'ninde ara sıra vurguladığı gibi, İzmir'i bir SERBEST BÖLGELER ŞEHRİ yapmalıyız.

Bu gün İzmir'de iki serbest bölgemiz var. ESBAŞ üçüncüye başlıyor.

İnciraltı, Sağlık Serbest Bölgesi olarak (EXPO 2020 ruhuna uygun olarak) kente kazandırılırsa, sonrasında üç üniversitemizin teknoparkları serbest teknopark bölgelerine dönüştürülürse ve ihtiyaca uygun ek yeni serbest bölgeler açılırsa, İzmir'i yeni baştan yaratan yatırımlar olacaktır.

Kentin tamamını Serbest Bölge yapmak mümkün değil ve ütopiktir. Ama bu proje çok fazla Serbest Bölge açılarak realize edebilir.