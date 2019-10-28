Bu yıl 29 Ekim çok özel

YARIN Cumhuriyetin kuruluşunun 96’ncı yılını kutlayacağız.
Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda İzmir’in nüfusu sadece 170 bindi. Bugün tam 20 kat büyüyerek nüfusu 4 milyonu geçen bir kent oldu. İzmir’in kurtuluşu bütün dünyaya yeni Türkiye’nin ilanıydı. Düşman işgalinden kurtulduğu zaman İzmir yanıp yakılmış, harabe haline gelmiş bir kentti. Sonra küllerinden yeniden doğup, Türkiye’nin aydınlık yüzü, herkesin gelip yaşamak istediği bir yer oldu.
Cumhuriyetin 96’ncı yılını çok özel bir dönemde kutluyoruz. Sınırların yeniden çizilmek istendiği bir coğrafyadaki Türkiye, 100 yıl önce yedi düvele savaş verip, düşmanı İzmir’de denize döktüğü gibi bugün de oynanan oyunları boşa çıkarıyor. Hafta başında açıklanan Soçi mutabakatı bunun en büyük kanıtı. O nedenle Cumhuriyetin 96’ncı kuruluş yıldönümü bu yıl çok daha büyük bir anlam taşıyor.
VW’de zamana karşı yarış
DÜNYA iş çevrelerinin etkili gazetesi Financial Times’in geçen hafta yaptığı bir haber analizde Volkswagen yönetiminin, Suriye başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yatırım kararını açıklayamayınca zamana karşı yarış başlattığını yazdı.
VW Almanya’nın Eden kentindeki fabrikasını Manisa’ya taşıyıp oradaki tesislerinde 2022 yılında elektrikli otomobil üretmeye hazırlanıyordu. Ancak, Barış Pınarı Harekatı VW’nin takvimini aksattı. Bu durumu fırsat bilen rakip ülkeler yeniden devreye girdi. Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan’ın aday olduğunu yazan gazete, Bulgaristan’ın teşvikleri artırdığını, fabrikanın yerinin hazır olduğunu söyleyerek, hemen VW yönetimine “Yarın inşaata başlayabilirsiniz” mesajı verdi. VW ile görüşmeleri yürüten eski Bulgar Başbakanı ise Bulgaristan’daki kalifiye eleman açığıyla ilgili endişelere karşı, “90 bin kişilik kalifiye eleman havuzumuz var. Buradan istediğiniz 4 bin kişiyi hemen alabilirisiniz” şeklinde açık çek sundu.
Bu tür haberler artınca VW yönetimi “alternatif yer arayışımız yok”, açıklamasını yapma ihtiyacını duydu. Görüldüğü gibi yatırım aslanın ağzında. Neyse ki, Soçi zirvesi sonrası olumlu hava umutları yeşertti.
Zeytinler sıkılmaya başlandı
EGE’de zeytinde hasat zamanı geldi. Her ne kadar havalar sıcak gittiği için pek çok üretici henüz hasada başlamasa da erken hasat zeytinyağı elde etmek isteyenler bahçelere girdi. Erken hasat zeytinyağının özelliği sağlık açısından çok önemli bir madde olan ‘Polifenol’ bakımından çok zengin olması. Bu zeytinler soğuk sıkım yöntemi ile 26 dereceyi geçmeyecek sıcaklıkta sıkılırsa çıkan zeytinyağı ilaç niyetine kullanılabilir desek yanlış olmaz. Antioksidan değeri çok yüksek olan bu yağlar, başta kanser olmak üzere pek çok hastalığa karşı koruyucu bir özellik taşıyor.
Ancak erken hasat ve soğuk sıkım zeytinler sıkılırken çıkan yağ miktarı az olduğu için maliyetleri diğerlerine göre en az iki kat daha fazla, dolayısıyla fiyatları da daha yüksek oluyor.
Bu yıl 29 Ekim çok özel
YARIN Cumhuriyetin kuruluşunun 96’ncı yılını kutlayacağız.
Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda İzmir’in nüfusu sadece 170 bindi. Bugün tam 20 kat büyüyerek nüfusu 4 milyonu geçen bir kent oldu. İzmir’in kurtuluşu bütün dünyaya yeni Türkiye’nin ilanıydı. Düşman işgalinden kurtulduğu zaman İzmir yanıp yakılmış, harabe haline gelmiş bir kentti. Sonra küllerinden yeniden doğup, Türkiye’nin aydınlık yüzü, herkesin gelip yaşamak istediği bir yer oldu.
Cumhuriyetin 96’ncı yılını çok özel bir dönemde kutluyoruz. Sınırların yeniden çizilmek istendiği bir coğrafyadaki Türkiye, 100 yıl önce yedi düvele savaş verip, düşmanı İzmir’de denize döktüğü gibi bugün de oynanan oyunları boşa çıkarıyor. Hafta başında açıklanan Soçi mutabakatı bunun en büyük kanıtı. O nedenle Cumhuriyetin 96’ncı kuruluş yıldönümü bu yıl çok daha büyük bir anlam taşıyor.
VW’de zamana karşı yarış
DÜNYA iş çevrelerinin etkili gazetesi Financial Times’in geçen hafta yaptığı bir haber analizde Volkswagen yönetiminin, Suriye başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yatırım kararını açıklayamayınca zamana karşı yarış başlattığını yazdı.
VW Almanya’nın Eden kentindeki fabrikasını Manisa’ya taşıyıp oradaki tesislerinde 2022 yılında elektrikli otomobil üretmeye hazırlanıyordu. Ancak, Barış Pınarı Harekatı VW’nin takvimini aksattı. Bu durumu fırsat bilen rakip ülkeler yeniden devreye girdi. Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan’ın aday olduğunu yazan gazete, Bulgaristan’ın teşvikleri artırdığını, fabrikanın yerinin hazır olduğunu söyleyerek, hemen VW yönetimine “Yarın inşaata başlayabilirsiniz” mesajı verdi. VW ile görüşmeleri yürüten eski Bulgar Başbakanı ise Bulgaristan’daki kalifiye eleman açığıyla ilgili endişelere karşı, “90 bin kişilik kalifiye eleman havuzumuz var. Buradan istediğiniz 4 bin kişiyi hemen alabilirisiniz” şeklinde açık çek sundu.
Bu tür haberler artınca VW yönetimi “alternatif yer arayışımız yok”, açıklamasını yapma ihtiyacını duydu. Görüldüğü gibi yatırım aslanın ağzında. Neyse ki, Soçi zirvesi sonrası olumlu hava umutları yeşertti.
Zeytinler sıkılmaya başlandı
EGE’de zeytinde hasat zamanı geldi. Her ne kadar havalar sıcak gittiği için pek çok üretici henüz hasada başlamasa da erken hasat zeytinyağı elde etmek isteyenler bahçelere girdi. Erken hasat zeytinyağının özelliği sağlık açısından çok önemli bir madde olan ‘Polifenol’ bakımından çok zengin olması. Bu zeytinler soğuk sıkım yöntemi ile 26 dereceyi geçmeyecek sıcaklıkta sıkılırsa çıkan zeytinyağı ilaç niyetine kullanılabilir desek yanlış olmaz. Antioksidan değeri çok yüksek olan bu yağlar, başta kanser olmak üzere pek çok hastalığa karşı koruyucu bir özellik taşıyor.
Ancak erken hasat ve soğuk sıkım zeytinler sıkılırken çıkan yağ miktarı az olduğu için maliyetleri diğerlerine göre en az iki kat daha fazla, dolayısıyla fiyatları da daha yüksek oluyor.