Blue jean’in anavatanı İzmir

TARİHİN derinliklerine daldıkça bugüne ışık tutan öyle ilginç konularla karşılaşıyoruz ki, şaşmamak mümkün değil.
Örneğin, 60’lı yıllardan itibaren dünyada gençler arasında çılgın bir hızla moda haline gelen; bugün genç yaşlı, kadın erkek, zengin fakir herkesin ayağında olan blue jean kumaşların anavatanının İzmir olması gibi...
Bugünlerde Türkiye’de ve bütün dünyada sabah akşam Trump konuşuluyor. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi dünya piyasalarını etkiliyor. Halbuki ABD henüz tarım ağırlıklı bir toplum iken Afrika’dan kaçırıp pamuk tarlalarında köle olarak çalıştırdığı siyahlara giydirdiği mavi veya beyaz tulumları bile Osmanlı’dan alıyormuş.
İZMİR’DEN AMERİKA’YA UZANAN YOLCULUK
Ünlü tarihçi Halil İnalcık’ın Devlet-Aliyye adlı kitabına göre Osmanlı’da iç çamaşırı ve günlük kullanıma uygun kaba pamuklu dokumalara Kirbas denirdi. Denizli, Menemen, Akhisar, Nazilli, Tire, Bergama bunların başlıca üretim merkezleriydi. Ama özellikle Fransa’nın Marsilya limanına ihraç edilen, kaba pamukluların en önemli üretim ve ticaret merkezi İzmir’di.
Marsilya Ticaret Odası kayıtlarına göre, İzmir’den ithal edilen büyük miktarda beyaz ve mavi renkli kalın pamuklu kumaşlar buradan yeniden İspanya’ya ihraç ediliyordu. İspanya da bunları plantasyonlarda çalışan kölelere giydirmek üzere Amerika’daki kolonilerine gönderiyordu.
PAMUK TOPLAYAN KÖLELER GİYİYORDU
Daha sonra aynı mavi pamuklular Birleşik Devletler’in güney eyaletlerinde pamuk tarlalarında çalışan siyah köleleri giydirmekte kullanıldı. Bizim bugün blue jean olarak bildiğimiz bu kumaş, önce Amerika sonra da bütün dünyada kendilerini emekçi kesimlere yakın hisseden gençlerin gözdesi oldu. Sonra da günlük kullanımdaki rahatlığı nedeniyle herkes tarafından giyilmeye başlandı. Bugün ise modacılar yırtık blue jean’leri bile moda haline getirip yaz kış giydirmeyi başarmış durumda. Son bir bilgi; blue jean’in boyanmasında kullanılan indigo denilen mavi boya, çivit, bir dönem Osmanlı imparatorluğunun en büyük ithalat kalemleri arasındaydı.
Koştular bağış yağdırdılar
ÖNCEKİ hafta İstanbul Maratonu’na koşucuları katılacak sivil toplum kuruluşlarına bağış çağrısını duyurmuştum. Maraton bitti ve bağış şampiyonu ilk 10 kuruluş açıklandı. İşte liste:
Darüşşafaka 1 milyon 217 bin TL, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı 756 bin TL, TEV 610 bin TL, Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (BALEV) 568 bin TL, Koruncuk Vakfı 546 bin TL, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 507 bin TL, Gülmek İyileştirir Derneği 501 bin TL, Tohum Otizm Vakfı 438 bin TL, TEMA 414 bin TL, Cerebral Paisy Türkiye (TSCV) 350 bin TL.
Listede İzmir’den ilk dörde giren BALEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gülden, “Geçen sene 300 öğrenciye burs vermiştik, bu yıl belki 400 öğrenciye verebileceğiz. Hedefimiz 750 bin TL. Kampanyamız devam ediyor, bağışları bekliyoruz” dedi.
Blue jean’in anavatanı İzmir
TARİHİN derinliklerine daldıkça bugüne ışık tutan öyle ilginç konularla karşılaşıyoruz ki, şaşmamak mümkün değil.
Örneğin, 60’lı yıllardan itibaren dünyada gençler arasında çılgın bir hızla moda haline gelen; bugün genç yaşlı, kadın erkek, zengin fakir herkesin ayağında olan blue jean kumaşların anavatanının İzmir olması gibi...
Bugünlerde Türkiye’de ve bütün dünyada sabah akşam Trump konuşuluyor. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi dünya piyasalarını etkiliyor. Halbuki ABD henüz tarım ağırlıklı bir toplum iken Afrika’dan kaçırıp pamuk tarlalarında köle olarak çalıştırdığı siyahlara giydirdiği mavi veya beyaz tulumları bile Osmanlı’dan alıyormuş.
İZMİR’DEN AMERİKA’YA UZANAN YOLCULUK
Ünlü tarihçi Halil İnalcık’ın Devlet-Aliyye adlı kitabına göre Osmanlı’da iç çamaşırı ve günlük kullanıma uygun kaba pamuklu dokumalara Kirbas denirdi. Denizli, Menemen, Akhisar, Nazilli, Tire, Bergama bunların başlıca üretim merkezleriydi. Ama özellikle Fransa’nın Marsilya limanına ihraç edilen, kaba pamukluların en önemli üretim ve ticaret merkezi İzmir’di.
Marsilya Ticaret Odası kayıtlarına göre, İzmir’den ithal edilen büyük miktarda beyaz ve mavi renkli kalın pamuklu kumaşlar buradan yeniden İspanya’ya ihraç ediliyordu. İspanya da bunları plantasyonlarda çalışan kölelere giydirmek üzere Amerika’daki kolonilerine gönderiyordu.
PAMUK TOPLAYAN KÖLELER GİYİYORDU
Daha sonra aynı mavi pamuklular Birleşik Devletler’in güney eyaletlerinde pamuk tarlalarında çalışan siyah köleleri giydirmekte kullanıldı. Bizim bugün blue jean olarak bildiğimiz bu kumaş, önce Amerika sonra da bütün dünyada kendilerini emekçi kesimlere yakın hisseden gençlerin gözdesi oldu. Sonra da günlük kullanımdaki rahatlığı nedeniyle herkes tarafından giyilmeye başlandı. Bugün ise modacılar yırtık blue jean’leri bile moda haline getirip yaz kış giydirmeyi başarmış durumda. Son bir bilgi; blue jean’in boyanmasında kullanılan indigo denilen mavi boya, çivit, bir dönem Osmanlı imparatorluğunun en büyük ithalat kalemleri arasındaydı.
Koştular bağış yağdırdılar
ÖNCEKİ hafta İstanbul Maratonu’na koşucuları katılacak sivil toplum kuruluşlarına bağış çağrısını duyurmuştum. Maraton bitti ve bağış şampiyonu ilk 10 kuruluş açıklandı. İşte liste:
Darüşşafaka 1 milyon 217 bin TL, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı 756 bin TL, TEV 610 bin TL, Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (BALEV) 568 bin TL, Koruncuk Vakfı 546 bin TL, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 507 bin TL, Gülmek İyileştirir Derneği 501 bin TL, Tohum Otizm Vakfı 438 bin TL, TEMA 414 bin TL, Cerebral Paisy Türkiye (TSCV) 350 bin TL.
Listede İzmir’den ilk dörde giren BALEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gülden, “Geçen sene 300 öğrenciye burs vermiştik, bu yıl belki 400 öğrenciye verebileceğiz. Hedefimiz 750 bin TL. Kampanyamız devam ediyor, bağışları bekliyoruz” dedi.