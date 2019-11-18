Bizi bu havalar mahvedecek

ORHAN Veli ünlü şiirinde “Beni bu güzel havalar mahvetti” der. Eğer böyle devam ederse Ege, Akdeniz gibi Güney bölgelerinden başlamak üzere bizi de bu güzel havalar mahvedecek gibi görünüyor.
Avrupa ve Türkiye 1880 yılından beri en sıcak kasım ayını yaşıyor. Son 140 yılın en sıcak kasım ayı hem hoşumuza gidiyor hem de korkutuyor. Hoşumuza gidiyor, çünkü henüz yakıt faturaları gelmeye başlamadı. Ağır kalın giysilerle titreyerek dolaşma yerine kasım ayında 25 - 26 derece sıcaklıkları gören İzmir’de hala tişörtle dolaşabiliyoruz.
Ancak bilim insanları küresel ısınmadan kaynaklanan ısı değişiminin Suriye gibi Güney bölgelerden Türkiye’ye doğru ilerlediğine dikkat çekiyor. Önlem alınmazsa 10 yıla kadar pamuk, zeytin gibi Ege ekonomisinin en büyük sermayesi tarım ürünlerinin üretilememe riskinden söz ediliyor. Bakın Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Canan Acar bu konuda neler diyor:
“Şu anda Suriye topraklarında yaşanan kuraklığın Türkiye’ye ulaşmasını bekliyoruz. Gelecek 10 yıl içinde kuraklık daha da fazlalaşacak. Türkiye’de sel, hortum gibi nadir ya da hiç görülmeyen iklim olaylarının sayısı artacak. Mesela, pamukta sel riski çok fazla. Zeytin, buğday, fındık gibi ürünler de etkilenecek. Bazı bölgelerin tamamen tarımsal alan olmaktan çıkması söz konusu... Kömür santralleri yapılır, karbondioksit emisyonları için önlem alınmaz ve kontrolsüz orman yangınları devam ederse 10 yıl içerisinde Türkiye tarım yapılamaz bir ülke haline gelebilir.”
Fazla söze gerek yok... Eğer bu büyük iklim felaketi ciddiye alınmazsa siyasi nedenlerden değil, ama açlıktan birbirimizi yemeye başlarız.
Ege’de dönüşüm yolda
BİRKAÇ ay önce açılan İzmir – İstanbul Otoyolu’nu ilk kez geçen hafta kullanma fırsatım oldu. Tek kelimeyle “muhteşem”. Ne uçağı kaçırma telaşı, ne bilet ve güvenlik kuyruğu, ne kemer, ayakkabı çıkarıp cepleri boşaltma sıkıntısı. Biniyorsun evinin önünden arabana 3 – 4 saat sonra İstanbul’dasın... Uçakla da gitseniz aynı süre. Eğer araç iki kişi ile gidiyorsa, uçakla aşağı yukarı aynı para, üç kişi ve üzeri kesinlikle çok ucuza geliyor.
Yeni yol güzergahımda sadece 1 saat civarında sürede gidilen Kırkağaç, Savaştepe gibi yıldızı parlayacak yeni yerleşim yerleri hemen dikkatimi çekti. Sadece 1.5 saatte gittiğim Balıkesir hem İzmir, hem İstanbul’a yakınlaşarak otoyoldan en kazançlı çıkan yerlerin başında geliyor. Dört, beş saat yerine 2.5 saate ulaşılabilir hale gelen Bursa, artık İzmir’in komşu kapısı. Sabah git, akşam dön o kadar yakın...
Bence en fazla kazananlar İzmir – İstanbul arasında otoyolun geçtiği yeni yerler ve yakınları olmuş... Gelecek 5 – 10 yılda sanayiden turizme Ege bölgesinde büyük bir dönüşüme hazır olun...
Bizi bu havalar mahvedecek
ORHAN Veli ünlü şiirinde “Beni bu güzel havalar mahvetti” der. Eğer böyle devam ederse Ege, Akdeniz gibi Güney bölgelerinden başlamak üzere bizi de bu güzel havalar mahvedecek gibi görünüyor.
Avrupa ve Türkiye 1880 yılından beri en sıcak kasım ayını yaşıyor. Son 140 yılın en sıcak kasım ayı hem hoşumuza gidiyor hem de korkutuyor. Hoşumuza gidiyor, çünkü henüz yakıt faturaları gelmeye başlamadı. Ağır kalın giysilerle titreyerek dolaşma yerine kasım ayında 25 - 26 derece sıcaklıkları gören İzmir’de hala tişörtle dolaşabiliyoruz.
Ancak bilim insanları küresel ısınmadan kaynaklanan ısı değişiminin Suriye gibi Güney bölgelerden Türkiye’ye doğru ilerlediğine dikkat çekiyor. Önlem alınmazsa 10 yıla kadar pamuk, zeytin gibi Ege ekonomisinin en büyük sermayesi tarım ürünlerinin üretilememe riskinden söz ediliyor. Bakın Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Canan Acar bu konuda neler diyor:
“Şu anda Suriye topraklarında yaşanan kuraklığın Türkiye’ye ulaşmasını bekliyoruz. Gelecek 10 yıl içinde kuraklık daha da fazlalaşacak. Türkiye’de sel, hortum gibi nadir ya da hiç görülmeyen iklim olaylarının sayısı artacak. Mesela, pamukta sel riski çok fazla. Zeytin, buğday, fındık gibi ürünler de etkilenecek. Bazı bölgelerin tamamen tarımsal alan olmaktan çıkması söz konusu... Kömür santralleri yapılır, karbondioksit emisyonları için önlem alınmaz ve kontrolsüz orman yangınları devam ederse 10 yıl içerisinde Türkiye tarım yapılamaz bir ülke haline gelebilir.”
Fazla söze gerek yok... Eğer bu büyük iklim felaketi ciddiye alınmazsa siyasi nedenlerden değil, ama açlıktan birbirimizi yemeye başlarız.
Ege’de dönüşüm yolda
BİRKAÇ ay önce açılan İzmir – İstanbul Otoyolu’nu ilk kez geçen hafta kullanma fırsatım oldu. Tek kelimeyle “muhteşem”. Ne uçağı kaçırma telaşı, ne bilet ve güvenlik kuyruğu, ne kemer, ayakkabı çıkarıp cepleri boşaltma sıkıntısı. Biniyorsun evinin önünden arabana 3 – 4 saat sonra İstanbul’dasın... Uçakla da gitseniz aynı süre. Eğer araç iki kişi ile gidiyorsa, uçakla aşağı yukarı aynı para, üç kişi ve üzeri kesinlikle çok ucuza geliyor.
Yeni yol güzergahımda sadece 1 saat civarında sürede gidilen Kırkağaç, Savaştepe gibi yıldızı parlayacak yeni yerleşim yerleri hemen dikkatimi çekti. Sadece 1.5 saatte gittiğim Balıkesir hem İzmir, hem İstanbul’a yakınlaşarak otoyoldan en kazançlı çıkan yerlerin başında geliyor. Dört, beş saat yerine 2.5 saate ulaşılabilir hale gelen Bursa, artık İzmir’in komşu kapısı. Sabah git, akşam dön o kadar yakın...
Bence en fazla kazananlar İzmir – İstanbul arasında otoyolun geçtiği yeni yerler ve yakınları olmuş... Gelecek 5 – 10 yılda sanayiden turizme Ege bölgesinde büyük bir dönüşüme hazır olun...