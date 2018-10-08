Başkanın seçimi

VE, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu kararını verdi, aday olmayacağını açıkladı. Eğer Genel Merkez yeniden aday olması için çağrı yapmazsa İzmir’in başkanlar tarihinde bir devir daha sone erecek. Aynı Osman Kibar, İhsan Alyanak, Ahmet Piriştina gibi Kocaoğlu devri de sona erecek.
İzmir’e başkan seçilecek yeni isim hayli yükseltilmiş bir çıta ile karşılaşacak. Kendi payıma Aziz Kocaoğlu dönemindeki en önemli başarıyı, akılcı bütçe yönetimiyle finans kuruluşları gözünde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kazandığı itibarda görüyorum. İşçilerinin maaşını bile ödeyemez duruma düşen pek çok belediyenin aksine, uluslararası derecelendirme kuruluşları AAA gibi yatırım seviyesi en yüksek seviyede Türkiye’de görülmemiş notları İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verdi.
KARNE İYİ OLMASAYDI
Fitch gibi bir derecelendirme kuruluşundan AAA gibi notlar alınmasıydı, İzmir’de bugün ne araba vapuru, deniz otobüsü olurdu ne de tramvay, metro gibi toplu ulaşım araçları. Salkım, saçak eski model otobüslerde egzoz gazlarının zehirlerini soluyarak işe, okula gidip gelmeye çalışırdık.
Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesini siyasetçi gibi değil, ayakları yere basan başarılı bir iş insanı gibi yönettiği için kredi derecelendirme kuruluşlarından iyi not aldı. Böylece, Büyükşehir yatırım için gerekli kaynakları bulmayı başarabildi. Yeni seçilecek başkan eğer yine CHP gibi muhalefet partisinden olursa, Ankara’dan fazla destek gelmeyeceği varsayımıyla ilk dikkat etmesi gereken konu yine bütçe olacak.
İZMİR’İ TAŞIYABİLECEK BİR İSİM
Bugünlerde kulislerde İzmir’in başkanlığına aday gösterilen, gösterilene. Ayağı yere basan isimler de var. İçi boş haber olanlar da. Ancak, İzmir parti içi kısır siyasi çekişmelere kurban edilemeyecek kadar önemli bir kent. Gerek iktidar, gerek muhalefet partilerinin gerçekten İzmir’i taşıyabilecek isimler tespit etmeleri gerek. Türkiye’nin Avrupalı yüzü, Türkiye’nin yükselen değeri, İstanbul’dan entelektüel düzeyi yüksek göçün çekim merkezi İzmir, artık yeni ufuklara yelken açmış bir kent. Yeni başkan bu yelkenin rüzgarlarını doldurabilecek enerjiye ve gemisini iyi yöneten bir kaptanın ustalıklarına sahip olmak zorunda.
Yanlış kararlar, yanlış seçimler İzmir’i rotadan çıkarır, çok zaman kaybettirir. Herhalde siyasi partiler bu gerçeklerin ışığında adaylarını belirleyecektir. Merakla bekliyoruz.
Başkanın seçimi
VE, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu kararını verdi, aday olmayacağını açıkladı. Eğer Genel Merkez yeniden aday olması için çağrı yapmazsa İzmir’in başkanlar tarihinde bir devir daha sone erecek. Aynı Osman Kibar, İhsan Alyanak, Ahmet Piriştina gibi Kocaoğlu devri de sona erecek.
İzmir’e başkan seçilecek yeni isim hayli yükseltilmiş bir çıta ile karşılaşacak. Kendi payıma Aziz Kocaoğlu dönemindeki en önemli başarıyı, akılcı bütçe yönetimiyle finans kuruluşları gözünde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kazandığı itibarda görüyorum. İşçilerinin maaşını bile ödeyemez duruma düşen pek çok belediyenin aksine, uluslararası derecelendirme kuruluşları AAA gibi yatırım seviyesi en yüksek seviyede Türkiye’de görülmemiş notları İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verdi.
KARNE İYİ OLMASAYDI
Fitch gibi bir derecelendirme kuruluşundan AAA gibi notlar alınmasıydı, İzmir’de bugün ne araba vapuru, deniz otobüsü olurdu ne de tramvay, metro gibi toplu ulaşım araçları. Salkım, saçak eski model otobüslerde egzoz gazlarının zehirlerini soluyarak işe, okula gidip gelmeye çalışırdık.
Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesini siyasetçi gibi değil, ayakları yere basan başarılı bir iş insanı gibi yönettiği için kredi derecelendirme kuruluşlarından iyi not aldı. Böylece, Büyükşehir yatırım için gerekli kaynakları bulmayı başarabildi. Yeni seçilecek başkan eğer yine CHP gibi muhalefet partisinden olursa, Ankara’dan fazla destek gelmeyeceği varsayımıyla ilk dikkat etmesi gereken konu yine bütçe olacak.
İZMİR’İ TAŞIYABİLECEK BİR İSİM
Bugünlerde kulislerde İzmir’in başkanlığına aday gösterilen, gösterilene. Ayağı yere basan isimler de var. İçi boş haber olanlar da. Ancak, İzmir parti içi kısır siyasi çekişmelere kurban edilemeyecek kadar önemli bir kent. Gerek iktidar, gerek muhalefet partilerinin gerçekten İzmir’i taşıyabilecek isimler tespit etmeleri gerek. Türkiye’nin Avrupalı yüzü, Türkiye’nin yükselen değeri, İstanbul’dan entelektüel düzeyi yüksek göçün çekim merkezi İzmir, artık yeni ufuklara yelken açmış bir kent. Yeni başkan bu yelkenin rüzgarlarını doldurabilecek enerjiye ve gemisini iyi yöneten bir kaptanın ustalıklarına sahip olmak zorunda.
Yanlış kararlar, yanlış seçimler İzmir’i rotadan çıkarır, çok zaman kaybettirir. Herhalde siyasi partiler bu gerçeklerin ışığında adaylarını belirleyecektir. Merakla bekliyoruz.