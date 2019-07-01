5, 25, 125 bin

HABERİ ilk Hürriyet Ege’nin manşetinde gördüm. Opel’in Torbalı’daki eski otomobil fabrikasında Volkswagen üretileceği yazıyordu. İşin doğrusu, yabancı yatırımcının beklemeye geçtiği bir dönemde hem de VW’nin yatırım haberi beni şaşırttı.
Volkswagen, Türkiye’nin kredi derecelendirme kuruluşlarından en yüksek notları aldığı yıllarda bile yatırım için Türkiye’yi seçmemişti.
Sonra Opel, Torbalı tesislerinin stok dağıtım merkezi olacağını açıkladı. Ama ardından Hürriyet’in deneyimli oto yazarı Emre Özpeynirci, VW Yönetim Kurulu Başkanı’nın Manisa’da kuracakları fabrika için Türkiye’ye geldiğini yazdı. Özpeynirci, 300 bin kapasiteli fabrikanın Bulgaristan’da mı, yoksa Türkiye’de mi olacağı kararının 2 hafta içinde verileceğini belirtiyordu.
Ardından Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, VW yönetiminin Türkiye’yi tercih ettiğini ancak kesin kararın henüz verilmediğini yazdı. Bulgaristan, AB üyesi olduğundan hukuki açıdan daha güvenli görülüyordu. Buna karşılık Türkiye verdiği teşvikler, İzmir gibi dünyaya açılan limanı ve cazip iç pazarıyla daha avantajlıydı.
TÜRKİYE’YE KAYACAK
Almanya’nın ünlü otomotiv dergisi AutomobilWoche ise 15 milyar dolar ceza aldığı dizel skandalının ardından VW’nin elektrikli otomobil üretimine ağırlık verme kararı aldığını hatırlatıyordu. VW’nin Avrupa’daki tesislerinde elektrikli oto üretimine yer açabilmek için benzinli ve dizel otomobil üretimini Türkiye’ye kaydıracağı haberde yer alıyordu. Türkiye’de kurulacak fabrikada 5 bin kişi çalışacaktı. Habere göre Türkiye–Almanya ilişkilerinin yumuşamaya başlaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eylülde Almanya ziyareti otomobil devinin kararında etkili oldu. Ayrıca kararın, Alman elektrik devi Siemens’in Türkiye’deki 35 milyar dolarlık hızlı tren pazarı için yaptığı yatırım anlaşmalarından 2 ay sonra gelmesine de dikkat çekiliyordu.
Her ne kadar dizel skandalı bu yatırımı zorunlu olarak Türkiye’ye yönlendirdiyse de önemi büyük. Ekonominin çok ihtiyacı olduğu bir zamanda 1.3 milyar Euro olacağı söylenen yatırım 5 bin kişiye iş sağlayacak.
AUDİ, PORSCHE, SEAT DA
VW gerçek bir dünya devi. Dünyada 31 ülkede fabrikaları var ve toplam 610 bin kişi çalışıyor. Sadece Almanya’daki fabrikalarında 125 bin kişi çalışıyor. Herkes VW’yi Türkiye’de Passat’la tanısa da aslında pek çok ünlü markanın sahibi. Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Scania ve MAN hepsi Volkswagen Grubu altında üretim yapıyor.
Türkiye’de ise Sakarya ve Balıkesir’in de talip olduğu açıklansa da, Manisa ve Torbalı, Jaguar’dan BMW’ye dünyanın en ünlü markaları için dişliler, debriyaj, balata, vites, aktarma organları, jant, akü gibi otomotiv yan sanayi ürünü üreten kuruluşlarla dolu. Kısa bir süre önce dünyanın en büyük akü üreticilerinden Japon GS Yuasa, İnci Holding ile ortak yeni bir akü fabrikası daha açtılar. Bütün bunlar VW’nin kararını Ege’den yana koymasında etkili olacaktır.
Gelecekte ise paranın parayı çekmesi gibi bu dev yatırımın yeni yatırımları da yanına çekip bölgeyi uçuracağı kesin. 3 yıl sonra 2022’de 5 bin kişi ile başlayacak yatırım yan sanayilerle birlikte katlana katlana 25 bin, Almanya’da olduğu gibi 125 bin bin kişiye bile iş yaratır.
5, 25, 125 bin
HABERİ ilk Hürriyet Ege’nin manşetinde gördüm. Opel’in Torbalı’daki eski otomobil fabrikasında Volkswagen üretileceği yazıyordu. İşin doğrusu, yabancı yatırımcının beklemeye geçtiği bir dönemde hem de VW’nin yatırım haberi beni şaşırttı.
Volkswagen, Türkiye’nin kredi derecelendirme kuruluşlarından en yüksek notları aldığı yıllarda bile yatırım için Türkiye’yi seçmemişti.
Sonra Opel, Torbalı tesislerinin stok dağıtım merkezi olacağını açıkladı. Ama ardından Hürriyet’in deneyimli oto yazarı Emre Özpeynirci, VW Yönetim Kurulu Başkanı’nın Manisa’da kuracakları fabrika için Türkiye’ye geldiğini yazdı. Özpeynirci, 300 bin kapasiteli fabrikanın Bulgaristan’da mı, yoksa Türkiye’de mi olacağı kararının 2 hafta içinde verileceğini belirtiyordu.
Ardından Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, VW yönetiminin Türkiye’yi tercih ettiğini ancak kesin kararın henüz verilmediğini yazdı. Bulgaristan, AB üyesi olduğundan hukuki açıdan daha güvenli görülüyordu. Buna karşılık Türkiye verdiği teşvikler, İzmir gibi dünyaya açılan limanı ve cazip iç pazarıyla daha avantajlıydı.
TÜRKİYE’YE KAYACAK
Almanya’nın ünlü otomotiv dergisi AutomobilWoche ise 15 milyar dolar ceza aldığı dizel skandalının ardından VW’nin elektrikli otomobil üretimine ağırlık verme kararı aldığını hatırlatıyordu. VW’nin Avrupa’daki tesislerinde elektrikli oto üretimine yer açabilmek için benzinli ve dizel otomobil üretimini Türkiye’ye kaydıracağı haberde yer alıyordu. Türkiye’de kurulacak fabrikada 5 bin kişi çalışacaktı. Habere göre Türkiye–Almanya ilişkilerinin yumuşamaya başlaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eylülde Almanya ziyareti otomobil devinin kararında etkili oldu. Ayrıca kararın, Alman elektrik devi Siemens’in Türkiye’deki 35 milyar dolarlık hızlı tren pazarı için yaptığı yatırım anlaşmalarından 2 ay sonra gelmesine de dikkat çekiliyordu.
Her ne kadar dizel skandalı bu yatırımı zorunlu olarak Türkiye’ye yönlendirdiyse de önemi büyük. Ekonominin çok ihtiyacı olduğu bir zamanda 1.3 milyar Euro olacağı söylenen yatırım 5 bin kişiye iş sağlayacak.
AUDİ, PORSCHE, SEAT DA
VW gerçek bir dünya devi. Dünyada 31 ülkede fabrikaları var ve toplam 610 bin kişi çalışıyor. Sadece Almanya’daki fabrikalarında 125 bin kişi çalışıyor. Herkes VW’yi Türkiye’de Passat’la tanısa da aslında pek çok ünlü markanın sahibi. Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Scania ve MAN hepsi Volkswagen Grubu altında üretim yapıyor.
Türkiye’de ise Sakarya ve Balıkesir’in de talip olduğu açıklansa da, Manisa ve Torbalı, Jaguar’dan BMW’ye dünyanın en ünlü markaları için dişliler, debriyaj, balata, vites, aktarma organları, jant, akü gibi otomotiv yan sanayi ürünü üreten kuruluşlarla dolu. Kısa bir süre önce dünyanın en büyük akü üreticilerinden Japon GS Yuasa, İnci Holding ile ortak yeni bir akü fabrikası daha açtılar. Bütün bunlar VW’nin kararını Ege’den yana koymasında etkili olacaktır.
Gelecekte ise paranın parayı çekmesi gibi bu dev yatırımın yeni yatırımları da yanına çekip bölgeyi uçuracağı kesin. 3 yıl sonra 2022’de 5 bin kişi ile başlayacak yatırım yan sanayilerle birlikte katlana katlana 25 bin, Almanya’da olduğu gibi 125 bin bin kişiye bile iş yaratır.