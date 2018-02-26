40 medeniyete bir müze yetmez

Buram, buram tarih kokan bu binalara çok yakışan bir proje. Her şey yolunda giderse, İyonlardan Romalılara üzerinden onlarca medeniyet geçen, dünyada çok az kentin sahip olduğu 10 bin yıllık tarihi olan İzmir, layık olduğu müzeye kavuşacak.

Gar önündeki araç trafiğinin yeraltına alınmasından sonra, üzerinde sadece yayaların ve tramvayın olacağı yerde Ege Medeniyetleri Müzesi’nin açılmasıyla yepyeni bir kültür adası oluşacak. Bu bölge, Bayraklı tarafında gökdelenleriyle yükselen yeni kent merkezine karşı geçmişi koruyan bir kimliğe sahip olacak.



ELEKTRİK FABRİKASI GELECEĞİ AYDINLATSIN

Ancak, 40 kadar medeniyete ev sahipliği yaptığı tahmin edilen İzmir, binlerce yıllık geçmişini birkaç projeyle yarına taşıyamaz. Eldeki her fırsat değerlendirilmeli. Örneğin, Özelleştirme İdaresi tarafından satışa çıkarılan eski Elektrik Fabrikası. Bugün her bir tuğlası ayrı değer taşıyan tarihi görkemiyle yıllara meydan okuyarak ayakta duran bu fabrikayı İzmir’de bilmeyen yoktur. Padişahlığın arkasından ilan edilen Cumhuriyetle aynı zamanda İzmir’i aydınlatmaya başlayan eski Elektrik Fabrikası gelecek kuşakları da aydınlatabilir. Bu da ancak fabrika binasının müzeye dönüştürülmesiyle mümkün olur.

İstanbul’un eski elektrik fabrikası Santral İstanbul bunun çok başarılı bir örneği. İstanbul’un ilk elektriğini temin eden bu kuruluş şimdi herkesin hayranlıkla gezdiği bir müze. Elektrik üretiminde kullanılan eski araçları, sergileri, isteyenin kitabını okuyabileceği cafeleriyle ziyaretçilere hem geçmişi hem de bugünü yaşatan mükemmel bir yer konumunda.

Eski binaların müze olarak değerlendirilmesine bir başka çarpıcı örnek, İstanbul Modern Sanat Müzesi. Karaköy’e yeni bir kimlik katan bu değerli müzeyi kurulduğu 14 yıldan bu yana tam 7 milyon kişi ziyaret etmiş.



TÜRK EKONOMİSİ O PARAYA MUHTAÇ DEĞİL

Eski İzmir Elektrik Santrali, kentin kültürel yaşamı için kaybedilmemesi gereken bir değer. Ben Türk ekonomisinin Elektrik Fabrikası’nın arazisinden gelecek paraya muhtaç olduğunu sanmıyorum. Gereği yapılır, Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon talebine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iktidar partisinin İzmir milletvekilleri de destek verirse bu işin çözülmesi iki dudağın arasına kalır. Gelecek kuşaklara miras kalacak bu girişime katkısı olanlar tarih boyunca anılır.

Üzerinde yaşadığımız toprakların değerini bilelim. İrili ufaklı onlarca medeniyete ev sahipliği yapan İzmir, birkaç değil, onlarca müzeyle geçmişini koruyup geleceğe ışık tutabilir.