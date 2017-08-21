20’likler, 65’lik gençlere karşı



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir’de 2016’da 254 bin kişi işsizdi. Şöyle bir çevrenize baktığınızda göreceğiniz gibi iş bulmakta en fazla gençler zorlanıyor. İzmir’de 15 - 24 yaş arası gençlerin yüzde 26.1’i işsiz. Geçen hafta yayımlanan son 3 aylık işsizlik istatistiklerinde de tablo değişmedi. Türkiye genelinde genç işsizlerin oranı yüzde 2.4 artarak yüzde 19.8’e ulaştı.

Birkaç haftadan beri yaşı 60’ın üzerinde olanların yüzünden gülücük eksik olmuyor. Nedeni ise Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni yaş dilimlerine göre artık 18 ile 65 yaş arasının ‘genç’ kabul edilmesi. Şaka değil, 66 ile 79 yaş arası bile orta yaş sayılıyor. Artık yaşlı kabul edilmek için 80’i devirmek gerek. Evet, 65’lik gençlerin yüzü gülüyor ama iş bulmakta zorlanan 20’lik gençlerin bu yeni yaş tablosunu pek beğendiğini sanmıyorum.







İnsanlar gençleşmeye başlayacak

Bu daha bir şey değil. Çok değil, 10 - 12 yıla kadar, takvimler 2030’u gösterdiğinde isteyen sadece 100 dolara vücudunun genetik şifrelerini bir CD ya da çipe yüklenmiş olarak eline alabilecek. Böylece kanser gibi ölümcül vakalara nokta atışıyla müdahale edilebilecek. Hastalıklı hücrelerin ölümcül hale gelmeden yayılması önlenecek.

30 yıla kadar ise, yani bugünün 20 yaşında olan gençleri 50’sine geldiği zaman bırakın yaşlanmayı, insanlar gençleşmeye başlayacak. Doku mühendisliği ve kök hücre yöntemleriyle, hastalanan veya eskiyen organların yenilerini büyütmek veya üretmek sıradan bir hale gelecek. Protein ve enzim kokteylleri ile oksitlenme ve paslanma azaltılıp biyolojik saat geri alınacak. Nano alıcılar kullanılarak kanser gibi hastalıklar daha probleme dönüşmeden yıllarca önceden tespit edilebilecek.

Nüfus patlar, medeniyet çöker

Genomik tıptaki bu gelişmeler çok güzel de, dünya, Türkiye ya da genç nüfusuyla işsiz rekorları kıran İzmir bu gelişmeleri nasıl karşılayacak o belli değil. Önümüzdeki birkaç 10 yılda hem yaşam süresinin uzaması, hem de 3 çocuk gibi politikalarla nüfus patlaması yaşanması kaçınılmaz olacak.

Bir de bunun üzerine sanayi 4.0 devrimiyle akıllı makinelerin, robotların insanları hızla işlerinden etmeye başlayacağını düşünürsek gelecekte gençlerin işinin daha zor olacağı çok açık. O nedenle Facebook’un üretim müdürü teknolojinin göbeğinde çalışırken, gelecek 5 - 10 yılda yapay zeka ve robot teknolojilerinin neler yapacağını görüp işinden ayrıldı. Onun önümüzdeki 30 yılda dünyanın yarısının işsiz kalacağını ve medeniyetin çökebileceğini söyleyerek satın aldığı adada inzivaya çekilmesine şaşmamak gerek.

Dünyadaki baş döndürücü gelişmelere hazır olmak gerek. Bunun de tek yolu nitelikli eğitimden geçiyor. Gençlerin ve çocukların geleceği ancak böyle kurtulur.