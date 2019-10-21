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Selim Türsen

Selim Türsen

stursen@hurriyet.com.tr

2022 yılında İzmir

21 Ekim 2019

SURİYE harekatının toz bulutlarından 3 gün sonrası görülemez hale gelmişti. Binlerce kişiye iş imkanı yaratacak VW’nin Manisa otomobil fabrikası açıklaması ertelenmiş, ABD’den gelebilecek yaptırımlar endişesiyle piyasalarda nefesler tutulmuştu.


Ama harekata 120 gün ara verme kararıyla belirsizlik dağılmaya başladı. Her ne kadar uluslararası politikada her gün her şey olabilse de Türkiye’nin kararlılığının anlaşılmasıyla 1-2 ay sonrası olmasa da birkaç yıl sonrası daha net görülebilir oldu.
Örneğin VW’nin resmi ertelenen yatırım kararı çok uzak olmayan bir gelecekte açıklanabilir. Manisa’daki fabrikanın 2022 yılında üretime geçmesi planlanıyordu. 2 yıl sonra binlerce kişiye iş yaratacak yatırımın Manisa ve İzmir ekonomisindeki etkilerini izlemek hayli heyecanlı olacak.
Konu 2022’ye gelmişken, Balçova, Narlıdere metro hatlarının da 2022’de hizmete gireceği açıklandı. Açıklamada en önemli noktalardan biri metro ile birlikte Balçova İstasyonu’na 415, Narlıdere İstasyonu’na da 233 araçlık otopark yapılacağı bilgisiydi. Böylece Seferihisar, Güzelbahçe, Urla, Çeşme, Karaburun gibi yarımadanın dört bir yanından gelenler araçlarını bırakıp metro ve tramvayla İzmir’de istedikleri yere ulaşabilecek. Kent içi trafiğini hafifletmede önemli bir adım atılmış olacak. Metroyla birlikte Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Siteler Kaymakamlık durakları çevresinde oturanların hayatlarının ne kadar kolaylaşacağını da söylemeye gerek yok.


EGE LİMANLARI CANLANACAK
1-2 yıl sonra İzmir Limanı’nın da hayli hareketli olacağına daha önce bu köşede değinmiştik. Deniz Ticaret Odası’nın açıklamalarından lüks yolcu gemileri ve yatların rotayı sadece İzmir’e değil, Çanakkale, Bodrum ve Fethiye gibi birçok Ege limanına çevirme kararı aldığını öğreniyoruz. Bu yıl tam 30 milyon turist Akdeniz limanlarını kruvaziyer gemileriyle gezmiş. Dünyada gemiyle seyahate büyük bir talep olduğu için 2027’ye kadar 123 gemi daha denize inecekmiş. Dubrovnik, Venedik gibi limanlar artık çok kalabalık ve sıkıcı olduğu için pusulalar Ege’ye dönmüş.
İzmir–İstanbul Otoyolu’nun açılmasından sonra daha şimdiden hafta sonu yemek için bile İstanbul’dan İzmir’e gelmeye başlayanların 2022’de iç turizme getireceği hareketi hayal etmek bile zor.
Görüldüğü gibi bu günler puslu da olsa 1-2 yıl sonra bambaşka bir İzmir’de yaşayacağız.

 

Bağışlarınızı esirgemeyin

41’inci İstanbul Maratonu, 3 Kasım’da koşulacak. Geçen hafta üyeleri gönüllü olarak koşacak İzmir’deki sivil toplum kuruluşları, Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (BALEV) ile Adım Adım İzmir Derneği ev sahipliğinde bir araya geldi. Bu kuruluşlara yapılacak bağışlar yüzlerce öğrenciye burs, engellilere yaşam bağı olacak. Bağışlarınızı esirgemeyin: Türk Eğitim Vakfı, ALS-MNH Derneği, Koruncuk Vakfı, Bir Dilek Tut Derneği, Yaya Derneği, Spina Bifida Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Buldan Vakfı, Sen de Gel Derneği, İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı.

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