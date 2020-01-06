2020’den 2030’a İzmir

BİR 10 yılı daha devirdik. Yeni yılın ilk haftası bitti bile. Sonra bir bakacağız 10 yıl daha geçmiş, 2030’un piyango biletleri satışa çıkmış.
Zaman hızla akıp gidiyor ama değişim daha da hızlı oluyor. İzmir’e bir bakalım. Bundan 10 yıl önce Kadifekale’den İzmir’in üzerine yıkılacakmış gibi duran gecekonduların yerini yeşil alanlar, yarın orman haline gelecek ağaçlandırma bölgeleri almaya başladı. Bundan 10 yıl önce sadece 10 kilometre raylı sistem varken bugün 180 kilometreyi bulan İZBAN, metro, tramvay hatları ulaşımın can damarı oldu. Eski vapurlar müze olurken, deniz otobüsleri ve modern araba vapurları iskeleler arasında mekik dokuyor.
Üçkuyular’dan Bayraklı’ya, Karşıyaka’dan Bostanlı’ya Körfez çevresi denizle yeşili buluşturan keyifle oturulan, yürünen, özel bisiklet yolları ile dolu dolu yaşanan yerler haline geldi. Kentsel dönüşümün başladığı yerlerde gecekonduların yerini parklarıyla, sosyal tesisleriyle modern mahalleler almaya başladı.
Ya, yeni kent merkezine ne demeli? Bundan 10 yıl önce depolar, harap işyerleri, kapanmış fabrikalarla dolu Bayraklı çevresi gökdelenleriyle İzmir’e yepyeni bir siluet kazandırmaya başladı. Tahminlere göre 2030 yılında yeni kent merkezinde 500 bin kişi yaşayacak.
NÜFUS 6.2 MİLYON OLACAK
Geçtiğimiz 10 yılda nüfusu yaklaşık 1 milyon kişi artan İzmir, 4.5 milyon kişinin evi oldu. 10 yıl sonra 2030’da İzmir’in nüfusunun 6.2 milyon kişiye ulaşması bekleniyor. Bu gelişime paralel kentsel dönüşüm İzmir’in gelecek 10 yılına damga vuracak. Örneğin yeni imar planları askıya çıkması beklenen Gültepe bu dönüşümün örnek bölgelerinden biri olacak.
Nüfusun artmasıyla trafik yine en önemli konu olacak. Araç sayısının 2030’da 1.4 milyona ulaşması bekleniyor. Bir kentte yaşam kalitesini artıran en önemli unsurlardan biri toplu ulaşım olduğu için yeni projeler gelecek 10 yılda da sürecek. Raylı sistem iki kattan fazla uzayıp 180 kilometreden 465 kilometreye çıkacak. Metro yatırımları 2022’de açılacak Narlıdere hattı, yeni yapılacak Buca-Üçyol hattı, Sarnıç, Gaziemir, Eskiizmir-Çankaya-Basmane-Yenişehir hatları ile sürecek. Halkapınar-Otogar arasına yapılacak hat önce Pınarbaşı’na, uzun vadede ise Kemalpaşa Organize’ye kadar uzayacak. Bornova-Narlıdere hattının da ileride Güzelbahçe’ye, kuzey hattının ise Menemen’e kadar uzatılması öngörülüyor.
İZBAN ise kuzeyde Bergama’ya, güneyde Tire, Ödemiş ve Bayındır’a kadar uzayacak. Karşıyaka Tramvayı; Mavişehir, Çiğli–Atatürk Organize ve Katip Çelebi Üniversitesi’ne kadar uzarken, Girne koridoru içinde yeni bir tramvay hattı planlanıyor.
2030 DÜNYA EXPO’SU
İzmir’in gelecek 10 yılına EXPO 2030 adaylığı gibi dünyada bilinirliğini artıracak projeler de damgasını vuracak. Başkan Tunç Soyer’in açıklamalarına göre İzmir, biri Ege’de çok zengin olan bioçeşitlilik temasıyla katılacağı 2025 ve 2030’daki iki EXPO’ya aday olacak. Özellikle 2030 Dünya EXPO’sunu kazanması durumunda İzmir, buna uygun yapılacak altyapılarla yeni bir dönemin kapılarını aralamış olacak.
2020’den 2030’a İzmir
BİR 10 yılı daha devirdik. Yeni yılın ilk haftası bitti bile. Sonra bir bakacağız 10 yıl daha geçmiş, 2030’un piyango biletleri satışa çıkmış.
Zaman hızla akıp gidiyor ama değişim daha da hızlı oluyor. İzmir’e bir bakalım. Bundan 10 yıl önce Kadifekale’den İzmir’in üzerine yıkılacakmış gibi duran gecekonduların yerini yeşil alanlar, yarın orman haline gelecek ağaçlandırma bölgeleri almaya başladı. Bundan 10 yıl önce sadece 10 kilometre raylı sistem varken bugün 180 kilometreyi bulan İZBAN, metro, tramvay hatları ulaşımın can damarı oldu. Eski vapurlar müze olurken, deniz otobüsleri ve modern araba vapurları iskeleler arasında mekik dokuyor.
Üçkuyular’dan Bayraklı’ya, Karşıyaka’dan Bostanlı’ya Körfez çevresi denizle yeşili buluşturan keyifle oturulan, yürünen, özel bisiklet yolları ile dolu dolu yaşanan yerler haline geldi. Kentsel dönüşümün başladığı yerlerde gecekonduların yerini parklarıyla, sosyal tesisleriyle modern mahalleler almaya başladı.
Ya, yeni kent merkezine ne demeli? Bundan 10 yıl önce depolar, harap işyerleri, kapanmış fabrikalarla dolu Bayraklı çevresi gökdelenleriyle İzmir’e yepyeni bir siluet kazandırmaya başladı. Tahminlere göre 2030 yılında yeni kent merkezinde 500 bin kişi yaşayacak.
NÜFUS 6.2 MİLYON OLACAK
Geçtiğimiz 10 yılda nüfusu yaklaşık 1 milyon kişi artan İzmir, 4.5 milyon kişinin evi oldu. 10 yıl sonra 2030’da İzmir’in nüfusunun 6.2 milyon kişiye ulaşması bekleniyor. Bu gelişime paralel kentsel dönüşüm İzmir’in gelecek 10 yılına damga vuracak. Örneğin yeni imar planları askıya çıkması beklenen Gültepe bu dönüşümün örnek bölgelerinden biri olacak.
Nüfusun artmasıyla trafik yine en önemli konu olacak. Araç sayısının 2030’da 1.4 milyona ulaşması bekleniyor. Bir kentte yaşam kalitesini artıran en önemli unsurlardan biri toplu ulaşım olduğu için yeni projeler gelecek 10 yılda da sürecek. Raylı sistem iki kattan fazla uzayıp 180 kilometreden 465 kilometreye çıkacak. Metro yatırımları 2022’de açılacak Narlıdere hattı, yeni yapılacak Buca-Üçyol hattı, Sarnıç, Gaziemir, Eskiizmir-Çankaya-Basmane-Yenişehir hatları ile sürecek. Halkapınar-Otogar arasına yapılacak hat önce Pınarbaşı’na, uzun vadede ise Kemalpaşa Organize’ye kadar uzayacak. Bornova-Narlıdere hattının da ileride Güzelbahçe’ye, kuzey hattının ise Menemen’e kadar uzatılması öngörülüyor.
İZBAN ise kuzeyde Bergama’ya, güneyde Tire, Ödemiş ve Bayındır’a kadar uzayacak. Karşıyaka Tramvayı; Mavişehir, Çiğli–Atatürk Organize ve Katip Çelebi Üniversitesi’ne kadar uzarken, Girne koridoru içinde yeni bir tramvay hattı planlanıyor.
2030 DÜNYA EXPO’SU
İzmir’in gelecek 10 yılına EXPO 2030 adaylığı gibi dünyada bilinirliğini artıracak projeler de damgasını vuracak. Başkan Tunç Soyer’in açıklamalarına göre İzmir, biri Ege’de çok zengin olan bioçeşitlilik temasıyla katılacağı 2025 ve 2030’daki iki EXPO’ya aday olacak. Özellikle 2030 Dünya EXPO’sunu kazanması durumunda İzmir, buna uygun yapılacak altyapılarla yeni bir dönemin kapılarını aralamış olacak.